أردوغان: تركيا لم ولن تصمت حيال أي اعتداء على المسجد الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تظهر بوضوح مساعي إسرائيل لنشر الحرب في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الأحد، خلال حفل عشاء نظمته "اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية" (TASC) بولاية نيويورك التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف في هذا الصدد: "الهجمات الأخيرة على لبنان والتصريحات الأخيرة التي أدلت بها إسرائيل هي تجسيد واضح لمساعيها لنشر الحرب في المنطقة".
وتصاعدت الحرب بين الجانبين عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 شهيدا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة الأحد.
وأوضح أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لوقف سياسات الاحتلال والاستيلاء التي تمارسها إسرائيل في المنطقة.
وأشار إلى أن النظام العالمي بدأ يفقد كل ثقله ومصداقيته، وأن المؤسسات التي واجبها ضمان السلام والأمن، تعاني من انهيار أخلاقي واضح.
وأضاف أنه بعد مرور 30 عامًا على مجزرة سربرينيتسا في البوسنة والهرسك، تحدث إبادة جماعية وحشية للغاية في قطاع غزة الفلسطيني أمام أعين العالم أجمع.
وتابع: "حتى الآن، أُجبر في غزة نحو 1.9 مليون شخص على النزوح. ويكافح هؤلاء الأشخاص من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف سيئة للغاية، وبينما تستمر هذه المعاناة، لم تتخذ المؤسسات والمنظمات العالمية أي خطوات فعالة لوقف القمع في غزة أو منع المجازر الإسرائيلية".
وأشار أردوغان إلى أن الإدارة الإسرائيلية التي تتم مكافأتها بعد كل خروج على القانون، تواصل شن هجمات أكثر دموية من سابقاتها.
ولفت إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، تهدد أيضا السلام في المنطقة برمتها.
وأردف: "تركيا لم ولن تصمت حيال أي اعتداء على قدسية ومكانة المسجد الأقصى التاريخي، الذي يعتبر القبلة الأولى للمسلمين".
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
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