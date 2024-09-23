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أردوغان: تركيا لم ولن تصمت حيال أي اعتداء على المسجد الأقصى

9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تظهر بوضوح مساعي إسرائيل لنشر الحرب في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الأحد، خلال حفل عشاء نظمته "اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية" (TASC) بولاية نيويورك التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف في هذا الصدد: "الهجمات الأخيرة على لبنان والتصريحات الأخيرة التي أدلت بها إسرائيل هي تجسيد واضح لمساعيها لنشر الحرب في المنطقة".

وتصاعدت الحرب بين الجانبين عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 شهيدا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة الأحد.

وأوضح أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لوقف سياسات الاحتلال والاستيلاء التي تمارسها إسرائيل في المنطقة.

وأشار إلى أن النظام العالمي بدأ يفقد كل ثقله ومصداقيته، وأن المؤسسات التي واجبها ضمان السلام والأمن، تعاني من انهيار أخلاقي واضح.

وأضاف أنه بعد مرور 30 عامًا على مجزرة سربرينيتسا في البوسنة والهرسك، تحدث إبادة جماعية وحشية للغاية في قطاع غزة الفلسطيني أمام أعين العالم أجمع.

وتابع: "حتى الآن، أُجبر في غزة نحو 1.9 مليون شخص على النزوح. ويكافح هؤلاء الأشخاص من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف سيئة للغاية، وبينما تستمر هذه المعاناة، لم تتخذ المؤسسات والمنظمات العالمية أي خطوات فعالة لوقف القمع في غزة أو منع المجازر الإسرائيلية".

وأشار أردوغان إلى أن الإدارة الإسرائيلية التي تتم مكافأتها بعد كل خروج على القانون، تواصل شن هجمات أكثر دموية من سابقاتها.

ولفت إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، تهدد أيضا السلام في المنطقة برمتها.

وأردف: "تركيا لم ولن تصمت حيال أي اعتداء على قدسية ومكانة المسجد الأقصى التاريخي، الذي يعتبر القبلة الأولى للمسلمين".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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