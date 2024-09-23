رسائل إسرائيلية تصل هواتف اللبنانيين.. ما مضمونها؟



ووفق وكالة "الأناضول"، فإن هذه الرسائل محاولة لإخلاء المسؤولية حال نظر محاكم دولية في جرائم تطال مدنيين، كما يحدث بشأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي".



وأوضحت أن الرسائل "تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

وأفادت بأن "مكتب وزير الإعلام المهندس زياد المكاري تلقى اتصالا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى".



وفي وقت سابق الاثنين، حذر الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، سكان القرى في لبنان من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـ"حزب الله" ودعاهم إلى الابتعاد عنها فورا.



وأعلن الجيش، صباح الاثنين، أنه هاجم أكثر من 150 هدفا في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة، وذلك في الجنوب والبقاع (شرق).



وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد شخص وإصابة 20 آخرين في الجنوب والشرق، حسب وزارة الصحة اللبنانية.



والاثنين، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش إن "الضربات المخطط لها في لبنان من المتوقع أن تكون أكبر من ضربات الأحد وستستمر لفترة طويلة".



وقصف الجيش الإسرائيلي، الأحد، 16 بلدة في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 3، حسب وزارة الصحة اللبنانية.



فيما قصف "حزب الله"، في اليوم نفسه، مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، بينها صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" التي استخدمها للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وسوريا وفلسطين.



ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.