رسائل إسرائيلية تصل هواتف اللبنانيين.. ما مضمونها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى لبنانيون، اليوم الاثنين، رسائل تحذيرية إسرائيلية عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بإخلاء أماكن تواجدهم فورا، ضمن مؤشرات على احتمال شن هجمات أوسع ضمن المواجهة مع "حزب الله".
ووفق وكالة "الأناضول"، فإن هذه الرسائل محاولة لإخلاء المسؤولية حال نظر محاكم دولية في جرائم تطال مدنيين، كما يحدث بشأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي".
وأوضحت أن الرسائل "تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".
وأفادت بأن "مكتب وزير الإعلام المهندس زياد المكاري تلقى اتصالا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى".
وفي وقت سابق الاثنين، حذر الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، سكان القرى في لبنان من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـ"حزب الله" ودعاهم إلى الابتعاد عنها فورا.
وأعلن الجيش، صباح الاثنين، أنه هاجم أكثر من 150 هدفا في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة، وذلك في الجنوب والبقاع (شرق).
وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد شخص وإصابة 20 آخرين في الجنوب والشرق، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
والاثنين، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش إن "الضربات المخطط لها في لبنان من المتوقع أن تكون أكبر من ضربات الأحد وستستمر لفترة طويلة".
وقصف الجيش الإسرائيلي، الأحد، 16 بلدة في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 3، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
فيما قصف "حزب الله"، في اليوم نفسه، مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، بينها صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" التي استخدمها للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وسوريا وفلسطين.
ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
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