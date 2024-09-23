الصحة اللبنانية: 274 شهيدا و700 جريح في العدوان الإسرائيلي منذ الصباح

الصحة اللبنانية: 274 شهيدا و700 جريح في العدوان الإسرائيلي منذ الصباح
التاريخ
9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، استشهاد 274 شخصا بينهم 21 طفلا وإصابة أكثر من 700 في حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.
MENAFN23092024000072011014ID1108705642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.