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الصحة اللبنانية: 274 شهيدا و700 جريح في العدوان الإسرائيلي منذ الصباح

9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، استشهاد 274 شخصا بينهم 21 طفلا وإصابة أكثر من 700 في حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

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