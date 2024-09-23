الجامعة اللبنانية تنعى شهداءها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية الشهيد محمد عباس (طالب دكتوراه في قسم الجغرافيا) الذي استشهد جراء الهجوم الإسرائيلي على أجهزة الاتصالات في لبنان بتاريخ 17 أيلول 2024.
كما نعت رئاسة الجامعة وعمادات كلية الفنون الجميلة والعمارة وكلية العلوم وكلية الصيدلة الشهيدة المهندسة المعمارية رولا دقدوقي والشهيد الصيدلي موسى سموري اللذين استشهدا جراء الغارة الاسرائيلية على منطقة القائم في ضاحية بيروت الجنوبية بتاريخ 20 أيلول 2024.
وقدمت رئاسة الجامعة اللبنانية من عوائل الشهداء وزملائهم ومحبيهم بأحر التعازي، راجية من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
MENAFN23092024000072011014ID1108705641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.