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الجامعة اللبنانية تنعى شهداءها

9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية الشهيد محمد عباس (طالب دكتوراه في قسم الجغرافيا) الذي استشهد جراء الهجوم الإسرائيلي على أجهزة الاتصالات في لبنان بتاريخ 17 أيلول 2024.
كما نعت رئاسة الجامعة وعمادات كلية الفنون الجميلة والعمارة وكلية العلوم وكلية الصيدلة الشهيدة المهندسة المعمارية رولا دقدوقي والشهيد الصيدلي موسى سموري اللذين استشهدا جراء الغارة الاسرائيلية على منطقة القائم في ضاحية بيروت الجنوبية بتاريخ 20 أيلول 2024.

وقدمت رئاسة الجامعة اللبنانية من عوائل الشهداء وزملائهم ومحبيهم بأحر التعازي، راجية من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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