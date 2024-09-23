آلاف اللبنانيين ينزوحون من الجنوب باتجاه بيروت والشمال (فيديو)

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان على الجنوب منذ الصباح أدى إلى استشهاد أكثر من 182 شخص وإصابة 700 آخرين بجروح.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فتح ومعاهد رسمية كمراكز للإيواء للتعامل مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية.





