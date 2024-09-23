آلاف اللبنانيين ينزوحون من الجنوب باتجاه بيروت والشمال (فيديو)

آلاف اللبنانيين ينزوحون من الجنوب باتجاه بيروت والشمال (فيديو)
التاريخ
9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نزح آلاف اللبنانيين، اليوم الاثنين، من جنوب البلاد باتجاه بيروت والمناطق الشمالية بسبب اشتداد العدوان الإسرائيلي.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان على الجنوب منذ الصباح أدى إلى استشهاد أكثر من 182 شخص وإصابة 700 آخرين بجروح.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فتح مدارس ومعاهد رسمية كمراكز للإيواء للتعامل مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية.
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