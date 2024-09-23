Tuesday, 24 September 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلاف اللبنانيين ينزوحون من الجنوب باتجاه بيروت والشمال (فيديو)

9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نزح آلاف اللبنانيين، اليوم الاثنين، من جنوب البلاد باتجاه بيروت والمناطق الشمالية بسبب اشتداد العدوان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان على الجنوب منذ الصباح أدى إلى استشهاد أكثر من 182 شخص وإصابة 700 آخرين بجروح.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فتح مدارس ومعاهد رسمية كمراكز للإيواء للتعامل مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية.


MENAFN23092024000072011014ID1108705640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث