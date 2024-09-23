سورية.. حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.
وشملت الحكومة الجديدة وزراء جددا للخارجية والمالية والكهرباء وغيرهم، وستحل محل الحكومة المنتهية ولايتها التي باشرت مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو تموز.
كما صدر مرسوم آخر بتعيين وزير الخارجية السابق فيصل المقداد نائبا للرئيس.
ويتولى بسام الصباغ منصب وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الجديدة. (سانا)
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