Tuesday, 24 September 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سورية.. حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي

9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.


وشملت الحكومة الجديدة وزراء جددا للخارجية والمالية والكهرباء وغيرهم، وستحل محل الحكومة المنتهية ولايتها التي باشرت مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو تموز.


كما صدر مرسوم آخر بتعيين وزير الخارجية السابق فيصل المقداد نائبا للرئيس.
ويتولى بسام الصباغ منصب وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الجديدة. (سانا)

MENAFN23092024000072011014ID1108705639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث