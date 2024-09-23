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ماسك: سبيس أكس تعتزم إطلاق 5 مركبات غير مأهولة للمريخ خلال عامين

9/23/2024 3:06:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس أكس، الأحد، إن الشركة تعتزم إطلاق نحو خمس مركبات فضائية غير مأهولة من طراز ستارشيب إلى المريخ في غضون عامين.


كان ماسك قال في وقت سابق من هذا الشهر إن أول رحلات ستارشيب إلى المريخ ستنطلق في غضون عامين "عندما تفتح نافذة الانتقال التالية بين الأرض والمريخ". ويشير هذا إلى فترة كل 26 شهرا تقريبا عند حدوث تقارب بين الكوكبين في مدارهما وتكون المسافة بينهما أقل.


وقال ماسك اليوم إن الجدول الزمني لأول رحلة مأهولة سيعتمد على نجاح الرحلات غير المأهولة.


وأضاف في منشور على منصة أكس "إذا هبطت جميع تلك المركبات بسلام، فإن المهمات المأهولة ستكون ممكنة خلال أربع سنوات"، مشيرا إلى إمكانية تأجيل المهمات المأهولة لمدة عامين آخرين في حالة وجود عقبات.

وتابع قائلا "بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن سبيس أكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح".


وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك المعروف بتقديم جداول زمنية متغيرة بشأن استعداد ستارشيب إن أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ ستكون في غضون خمسة أعوام مع هبوط أول شخص على المريخ خلال سبع سنوات.

ويعتمد ماسك على ستارشيب لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي قادرة على إرسال أشخاص وبضائع إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد وفي النهاية الطيران إلى المريخ.- وكالات

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