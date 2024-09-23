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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 274 شهيدا

9/23/2024 3:06:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية إلى 274 شهيدا.
وقال في مؤتمر صحفي، إن غارات الإسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة 1024شخصا، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وسيارات إسعاف.
من جهتها أعربت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل " عن قلقها البالغ على سلامة المدنيين في جنوب لبنان وسط حملة القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ تشرين الأول الماضي.
واعتبر البيان أن أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطر يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة على المنطقة، مؤكدا أن "الهجمات على المدنيين لا تشكل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". -(بترا)

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