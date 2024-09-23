ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 274 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- أعلن وزير
الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية إلى 274 شهيدا.
وقال في مؤتمر صحفي، إن غارات الإسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة 1024شخصا، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وسيارات إسعاف.
من جهتها أعربت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل " عن قلقها البالغ على سلامة المدنيين في جنوب لبنان وسط حملة القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ تشرين الأول الماضي.
واعتبر البيان أن أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطر يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة على المنطقة، مؤكدا أن "الهجمات على المدنيين لا تشكل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". -(بترا)
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