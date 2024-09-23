غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال مصدر أمني لبناني، "إنه جرى استهداف حي ماضي وبئر العبد بعدة صواريخ، فيما لم تتوافر بعد أي تفاصيل إضافية".
وأضاف المصدر أن الطيران الإسرائيلي شنّ 50 غارة على البقاع اللبناني بعد الظهر، كما استهدفت الغارات مناطق جرود كسروان شرق بيروت. -(بترا)
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