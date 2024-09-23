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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/23/2024 3:06:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال مصدر أمني لبناني، "إنه جرى استهداف حي ماضي وبئر العبد بعدة صواريخ، فيما لم تتوافر بعد أي تفاصيل إضافية".
وأضاف المصدر أن الطيران الإسرائيلي شنّ 50 غارة على البقاع اللبناني بعد الظهر، كما استهدفت الغارات مناطق جرود كسروان شرق بيروت. -(بترا)

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