قوانين اللعب تتغير

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: آفي اشكنازي

نجحت إسرائيل في الأيام الأخيرة في مفاجأة نفسها، ومفاجأة إيران وحزب الله، وعلى الطريق إذهال كل العالم. ومع ذلك من المهم أن نعرف الطرف الآخر، الذي يتحدانا، ويجدر بنا أن نلعب حياله بطريقته وبلغته.

أولا، إيران معروفة بعقليتها، بصبرها وطول نفسها. كل شيء يتم في إيران من الرأس وليس من البطن. هكذا في تصدير الثورة، هكذا في المشروع النووي وغيره. وهذا ما تغرسه أيضا في وكلائها في لبنان وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط. على مدى نحو سنة أغلقت إيران على إسرائيل. بعد هجمة حماس في 7 أكتوبر، شغل كل جبهاتها على إسرائيل، فيما أن المركزية منها هي حزب الله في لبنان. هذه المرة كانت إسرائيل هي التي عملت في صبر، من الرأس وبقدر أقل من البطن. هذا الأسبوع رفع لإيران الحساب الأول للتسديد، ويبدو ان إسرائيل جدولت الدين لعدة دفعات. ومعقول حتى أن تجبي فائدة كما هو دارج في السوق.

بعد أن سحق الجيش الإسرائيلي لحزب الله منظومات القيادة ومراكز المعلومات في حرب الاستنزاف بين الطرفين في الـ 11 شهرا الأخيرة، جاء بشكل مفاجئ من جهة خفية هجوم البيجر، الذي فكك لإيران حزب الله من الداخل. الهجوم جعله مكشوفا أمام الاستخبارات الإسرائيلية، معقدا، وفي واقع الأمر أخرج المنظمة تماما عن توازنها.

يوم الجمعة جاءت الدفعة الثانية في تسديد الدين: إسرائيل صفت رئيس الأركان الجديد لحزب الله إبراهيم عقيل، الذي كان يعرف بأحد المطلوبين في العالم، ومعه صفيت كل قيادة قوة الرضوان، القوة القتالية المركزية لحزب الله. 15 من القيادات الأكثر مركزية للمنظمة في ساحة الجنوب وجدوا انفسهم بين المصفين في الضاحية.

بالتوازي، في اثناء السبت واصل سلاح الجو بشكل منهاجي قصف منظومات النار لدى حزب الله. لقد طور الجيش الإسرائيلي عمليا نموذج قصف لمنظومات إطلاق الصواريخ: في اللحظة التي تشخص فيها الاستخبارات استعدادات لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملان بالتوازي – يعد الجبهة الداخلية للدفاع عن النفس، وبالتوازي ينفذ صيدا للمنصات بواسطة سلاح الجو الذي يهاجمها. حتى الآن دمر الجيش مئات المنصات في لبنان.

نصرالله وأسياده في إيران يرون الأمور ويفهمون بأن إسرائيل مصممة على ضرب حزب الله وتحييده. في هذه الاثناء هي تعمل هذا بشكل جيد جدا، وتبدو ملموسة ضائقة حقيقية في بيروت وفي طهران.

القرار في هذه اللحظة هو في أيدي المستوى السياسي الإسرائيلي. ما ان يصدر الأمر، سيعمل الجيش بقوة بلا قيود بهدف تفكيك قدرات حزب الله. الأهداف واضحة: تدمير الضاحية، ضرب الخنادق في البقاع اللبناني، هدم عشرات القرى في جنوب لبنان والتي تشكل قواعد انطلاق لحزب الله، ضرب مخزونات وقود المنظمة وغيرها وغيرها.

إيران تفهم جيدا بانها توجد في مشكلة. فقدان حزب الله هو كفقدان يد، ساق وعين في آن معا. وعليه ففي طهران وفي الضاحية في بيروت يعيدون الآن احتساب المسار.