حزب الله يتفكك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: عوديد عيلام
عرضت الباحثة رونيت مرزان علي صورة قديمة ذات مغزى رمزي وعميق تذكرنا بالتناقض بين شخصيتين أساسيتين في الشرق الأوسط: الأب قاسم سليماني الذي رحل بمعونة الأميركيين، كان تجسيدا للرجولية العسكرية – يقف منتصب القامة، وقفة قوية الهيئة – يقبل بنزعة السيد جبين الابن، حسن نصرالله، السمين قصير القامة الذي يطأطئ الرأس، سعيدا ظاهرا، بابتسامة حرجة. سليماني، كما هو معروف، كان زعيما مقاتلا، حاضرا جسدا في كل ساحة معركة – العراق، سورية، اليمن، لبنان وحتى أفغانستان وأميركا اللاتينية. اما نصرالله، بالمقابل، فلم يكن أبدا رجلا عسكريا. منذ سنين وهو لا يظهر أمام جنوده. خطاباته تنقل عبر شاشات الفيديو من خندق آمن جيدا.
بينما كان سليماني "الوجه في الميدان" نصرالله يختبئ. وهو يحيط نفسه بطغمة صغيرة من المستشارين والعسكريين بعمره، رفاقه المخلصين منذ قيام المنظمة، مثابة تعويض عن دونيته كمدني. ومع ذلك رغم الدفاع المحصن الذي بناه حوله، بدأ كل شيء يتفكك. يمكن النظر إلى حزب الله كشركة في حالة تفكك. المدير العام نصرالله يفهم الآن بأن الأقرب عليه – أولئك الشركاء الذين بدونهم لا يمكن للمعركة أن تعمل – يرحلون.
السوق الداخلية تغلي. الطائفة الشيعية التي كانت القاعدة الصلبة لديه، بدأت تبدي علائم هياج – وتخوفه الأكبر هو أن ينتشر هذا الهياج إلى طوائف أخرى أيضا. والآن هو يجد نفسه مقيدا بخطابية لا تتيح له ايقاف النار حتى وقف النار في غزة. فضلا عن هذا فهو متعلق تماما بزبون فرعي صغير من غزة، سلوكه محبط جدا – يحيى السنوار الذي يبدو كمن أملى التوتيرة ونصرالله ينجر وراء خطواته – نتيجة من شأنها أن تؤدي الى انهيار المنظومة كلها.
وضع حزب الله يشبه شركة كبرى كانت تعتبر حتى وقت أخير مضى لا يمكن هزيمتها. اما الآن فهي توجد في أزمة خطيرة. القيادة أصيبت، قدرة الرقابة والتحكم ضعفت والرد محدود. نصرالله أصبح سخرية في العالم السُني. الكاريكاتورات تمس مباشرة برجوليته الجريحة. كما تصف هذا مرزان. هو يقف أمام سند محطم: طيف الأعمال التي يمكنه أن ينفذها بات أضيق. وهو لا يعرف ما هي المفاجآت التي يمكن لإسرائيل أن تعدها له في المستقبل القريب.
ومع ذلك مثل كل مدير قديم ومجرب، اثبت نصرالله في الماضي قدرته على الانتعاش من الازمات. وعليه فان الزمن حرج. وكما يقول المثل العربي، "يُضرب الحديد وهو حام"، فان هذه هي الساعة لاستغلال الضعف الحالي لحزب الله وإعادة تصميم حدود القوة في الشمال. محظور على إسرائيل أن تبث رسائل حل وسط. ففي الشرق الأوسط للاقوال توجد أهمية حرجة. هي العملة الأساس التي يتاجر بها السياسيون والزعماء. الخطابية هو السلاح الأقوى لنصرالله. محظور على إسرائيل بأي حال أن تتردد أو تخشى من حرب شاملة. العكس هو الصحيح. عليها أن تعرض قوة وتصميما.
وكما قيل في الماضي، "الخطر هو جزء من الأمل"، واذا ما اخذت إسرائيل مخاطرة محسوبة، يحتمل أن تكون فرصة تاريخية لتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط بشكل ذي مغزى يؤثر على كل الساحات على مدى سنوات طويلة.
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