حزب الله يتفكك

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: عوديد عيلام

عرضت الباحثة رونيت مرزان علي صورة قديمة ذات مغزى رمزي وعميق تذكرنا بالتناقض بين شخصيتين أساسيتين في الشرق الأوسط: الأب قاسم سليماني الذي رحل بمعونة الأميركيين، كان تجسيدا للرجولية العسكرية – يقف منتصب القامة، وقفة قوية الهيئة – يقبل بنزعة السيد جبين الابن، حسن نصرالله، السمين قصير القامة الذي يطأطئ الرأس، سعيدا ظاهرا، بابتسامة حرجة. سليماني، كما هو معروف، كان زعيما مقاتلا، حاضرا جسدا في كل ساحة معركة – العراق، سورية، اليمن، لبنان وحتى أفغانستان وأميركا اللاتينية. اما نصرالله، بالمقابل، فلم يكن أبدا رجلا عسكريا. منذ سنين وهو لا يظهر أمام جنوده. خطاباته تنقل عبر شاشات الفيديو من خندق آمن جيدا.

بينما كان سليماني "الوجه في الميدان" نصرالله يختبئ. وهو يحيط نفسه بطغمة صغيرة من المستشارين والعسكريين بعمره، رفاقه المخلصين منذ قيام المنظمة، مثابة تعويض عن دونيته كمدني. ومع ذلك رغم الدفاع المحصن الذي بناه حوله، بدأ كل شيء يتفكك. يمكن النظر إلى حزب الله كشركة في حالة تفكك. المدير العام نصرالله يفهم الآن بأن الأقرب عليه – أولئك الشركاء الذين بدونهم لا يمكن للمعركة أن تعمل – يرحلون.

السوق الداخلية تغلي. الطائفة الشيعية التي كانت القاعدة الصلبة لديه، بدأت تبدي علائم هياج – وتخوفه الأكبر هو أن ينتشر هذا الهياج إلى طوائف أخرى أيضا. والآن هو يجد نفسه مقيدا بخطابية لا تتيح له ايقاف النار حتى وقف النار في غزة. فضلا عن هذا فهو متعلق تماما بزبون فرعي صغير من غزة، سلوكه محبط جدا – يحيى السنوار الذي يبدو كمن أملى التوتيرة ونصرالله ينجر وراء خطواته – نتيجة من شأنها أن تؤدي الى انهيار المنظومة كلها.

وضع حزب الله يشبه شركة كبرى كانت تعتبر حتى وقت أخير مضى لا يمكن هزيمتها. اما الآن فهي توجد في أزمة خطيرة. القيادة أصيبت، قدرة الرقابة والتحكم ضعفت والرد محدود. نصرالله أصبح سخرية في العالم السُني. الكاريكاتورات تمس مباشرة برجوليته الجريحة. كما تصف هذا مرزان. هو يقف أمام سند محطم: طيف الأعمال التي يمكنه أن ينفذها بات أضيق. وهو لا يعرف ما هي المفاجآت التي يمكن لإسرائيل أن تعدها له في المستقبل القريب.

ومع ذلك مثل كل مدير قديم ومجرب، اثبت نصرالله في الماضي قدرته على الانتعاش من الازمات. وعليه فان الزمن حرج. وكما يقول المثل العربي، "يُضرب الحديد وهو حام"، فان هذه هي الساعة لاستغلال الضعف الحالي لحزب الله وإعادة تصميم حدود القوة في الشمال. محظور على إسرائيل أن تبث رسائل حل وسط. ففي الشرق الأوسط للاقوال توجد أهمية حرجة. هي العملة الأساس التي يتاجر بها السياسيون والزعماء. الخطابية هو السلاح الأقوى لنصرالله. محظور على إسرائيل بأي حال أن تتردد أو تخشى من حرب شاملة. العكس هو الصحيح. عليها أن تعرض قوة وتصميما.

وكما قيل في الماضي، "الخطر هو جزء من الأمل"، واذا ما اخذت إسرائيل مخاطرة محسوبة، يحتمل أن تكون فرصة تاريخية لتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط بشكل ذي مغزى يؤثر على كل الساحات على مدى سنوات طويلة.