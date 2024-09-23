الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق سياسي

بقلم: رفيف دروكر



منطق متخذي القرارات في إسرائيل لسلسلة العمليات الأخيرة هو كما يلي: هي لم تهدف إلى التوصل إلى الحسم أو ازالة التهديد، بل فرض على حسن نصر الله فصل العلاقة التي اقامها في 8 تشرين الأول بين قطاع غزة ولبنان، التوقيع معنا على اتفاق منفصل وتجاهل حقيقة أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا هدف مبرر ومهم. في المفاوضات التي نحب أن نجريها مع أنفسنا فانه يبدو لي أننا توصلنا إلى اتفاق. لقد استخدمنا القوة ونفذنا عملية رائعة ونحن مستعدون للنهوض عن الطاولة وتحقيق مكاسب.

ماذا لو أن حسن نصر الله لا يسير بالضبط مع هذا السيناريو الذي كتبناه له؟ وبسبب الضربات الشديدة التي تلقاها هو ايضا يريد ايلامنا والوصول الى طاولة المفاوضات من موقف اقل ضعفا؟ قدرة حسن نصر الله على الايلام أقل نسبيا من حيث التطبيق وهي غير مرهونة بآلاف المقاتلين الذين اصيبوا، وهي أيضا ليست بحاجة إلى القدرة القتالية لإبراهيم عقيل. إطلاق الصواريخ الثقيلة على مراكز المدن الكبيرة في إسرائيل سيغير المعادلة. هذا الإطلاق سيخلق على الفور الضغط على متخذي القرارات عندنا من أجل الدخول "للتنظيف" و"التطهير" و"الاحتلال"، الكلمات التي نحبها كثيرا.

نحن نذكر جيدا كيف انتهت العملية البرية الأخيرة في لبنان. التورط في مارون الراس، النزيف في بنت جبيل. هل الـ 18 سنة التي مرت غيرت بالكامل معادلة القوة؟ يا ليت. الجيش الإسرائيلي اثبت القدرة على المناورة البرية المدهشة في غزة، لكن يجب تذكر أيضا كيف عمل هناك. عمليات القصف الهستيرية والعمل البطيء. استغرق الأمر أسابيع كثيرة إلى أن قام باحتلال بيت حانون. فترة طويلة إلى أن تجرأنا على الدخول سيرا على الاقدام وليس في السيارات المصفحة. لا يوجد لنا هذا الوقت الآن والجيش الإسرائيلي غير نشيط كما كان في بداية العملية البرية في قطاع غزة.

إمكانية التورط هنا كبيرة. موضوعية نتنياهو لا يمكن الاعتماد عليها كما هو معروف. اعتباراته الشخصية تتغلب على أي اعتبار آخر. وزير الدفاع، يوآف غالنت، فاجأنا للأفضل في الأشهر الأخيرة. مع ذلك، في الوضع الهستيري الذي حدث، حيث البديل يقوم بالتسخين على الخطوط، فانه لا يمكن الاعتماد على موضوعيته. بالنسبة له انهاء الحرب معناه أن يطير من منصبه.

في بداية حرب لبنان الثانية تم تنفيذ عملية لامعة، "الثقل النوعي"، التي تم فيها تدمير معظم قدرات حزب الله الصاروخية بعيدة المدى. كانت هناك فرصة استثنائية لانهاء قصة، لكن النجاح كما يبدو أسكر متخذي القرارات. حتى أن العملية لم يتم التحدث عنها كثيرا، وشهوة الحسم المطلق أدت الى التورط.

عملية "البيجرات" ولدت كما يبدو من حقيقة أنها على وشك الانكشاف. ولكن رافق الفائدة الكبيرة للعملية ايضا ضرر غير قليل، بالأساس لأنه جعل جهات في لبنان غير محسوبة على حزب الله، تؤيد رد شديد ضد إسرائيل. إذا كانت هناك أي قيود على يد حسن نصر الله في السنوات الأخيرة فهي قيود الرأي العام في لبنان. العملية الأخيرة هي المسؤولة عن تخفيف هذه القيود. مع ذلك، بعد أن تم تنفيذ العملية فإن هذه هي الفرصة الأكثر ذكاء لإسرائيل كي تنعطف بسرعة نحو التسوية السياسية. نحن قمنا بالضرب وهم قاموا بالرد. هيا ننهي هذا الأمر. هيا لا نعود إلى خطأ إطالة حرب لبنان الثانية.

إذا تعلمنا أي شيء من حرب لبنان الثانية فهو أننا قمنا بجلد انفسنا أكثر من اللازم. نحن لم ندرك أنه رغم جميع الاخفاقات البرية إلا أن الضربات التي تعرض لها لبنان أبقت ندب عميقة لدى حزب الله، ندب مسؤولة بشكل كبير عن الـ 18 سنة من الهدوء المطلق تقريبا. من المرجح الافتراض بأنه حتى لو انهينا الآن بدون تلك "الهزيمة" غير المحتملة لحزب الله، فإن حسن نصر الله سيرتدع لسنوات كثيرة.

هذا غير مؤكد. وهذا ممكن أنه يخيف بعض سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم. هذا يبدو سيناريو أفضل بكثير من كل السيناريوهات الأخرى. وبالتأكيد هو منطقي أكثر من الدخول إلى عملية برية في لبنان.