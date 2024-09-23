الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق سياسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: رفيف دروكر
منطق متخذي القرارات في إسرائيل لسلسلة العمليات الأخيرة هو كما يلي: هي لم تهدف إلى التوصل إلى الحسم أو ازالة التهديد، بل فرض على حسن نصر الله فصل العلاقة التي اقامها في 8 تشرين الأول بين قطاع غزة ولبنان، التوقيع معنا على اتفاق منفصل وتجاهل حقيقة أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا هدف مبرر ومهم. في المفاوضات التي نحب أن نجريها مع أنفسنا فانه يبدو لي أننا توصلنا إلى اتفاق. لقد استخدمنا القوة ونفذنا عملية رائعة ونحن مستعدون للنهوض عن الطاولة وتحقيق مكاسب.
ماذا لو أن حسن نصر الله لا يسير بالضبط مع هذا السيناريو الذي كتبناه له؟ وبسبب الضربات الشديدة التي تلقاها هو ايضا يريد ايلامنا والوصول الى طاولة المفاوضات من موقف اقل ضعفا؟ قدرة حسن نصر الله على الايلام أقل نسبيا من حيث التطبيق وهي غير مرهونة بآلاف المقاتلين الذين اصيبوا، وهي أيضا ليست بحاجة إلى القدرة القتالية لإبراهيم عقيل. إطلاق الصواريخ الثقيلة على مراكز المدن الكبيرة في إسرائيل سيغير المعادلة. هذا الإطلاق سيخلق على الفور الضغط على متخذي القرارات عندنا من أجل الدخول "للتنظيف" و"التطهير" و"الاحتلال"، الكلمات التي نحبها كثيرا.
نحن نذكر جيدا كيف انتهت العملية البرية الأخيرة في لبنان. التورط في مارون الراس، النزيف في بنت جبيل. هل الـ 18 سنة التي مرت غيرت بالكامل معادلة القوة؟ يا ليت. الجيش الإسرائيلي اثبت القدرة على المناورة البرية المدهشة في غزة، لكن يجب تذكر أيضا كيف عمل هناك. عمليات القصف الهستيرية والعمل البطيء. استغرق الأمر أسابيع كثيرة إلى أن قام باحتلال بيت حانون. فترة طويلة إلى أن تجرأنا على الدخول سيرا على الاقدام وليس في السيارات المصفحة. لا يوجد لنا هذا الوقت الآن والجيش الإسرائيلي غير نشيط كما كان في بداية العملية البرية في قطاع غزة.
إمكانية التورط هنا كبيرة. موضوعية نتنياهو لا يمكن الاعتماد عليها كما هو معروف. اعتباراته الشخصية تتغلب على أي اعتبار آخر. وزير الدفاع، يوآف غالنت، فاجأنا للأفضل في الأشهر الأخيرة. مع ذلك، في الوضع الهستيري الذي حدث، حيث البديل يقوم بالتسخين على الخطوط، فانه لا يمكن الاعتماد على موضوعيته. بالنسبة له انهاء الحرب معناه أن يطير من منصبه.
في بداية حرب لبنان الثانية تم تنفيذ عملية لامعة، "الثقل النوعي"، التي تم فيها تدمير معظم قدرات حزب الله الصاروخية بعيدة المدى. كانت هناك فرصة استثنائية لانهاء قصة، لكن النجاح كما يبدو أسكر متخذي القرارات. حتى أن العملية لم يتم التحدث عنها كثيرا، وشهوة الحسم المطلق أدت الى التورط.
عملية "البيجرات" ولدت كما يبدو من حقيقة أنها على وشك الانكشاف. ولكن رافق الفائدة الكبيرة للعملية ايضا ضرر غير قليل، بالأساس لأنه جعل جهات في لبنان غير محسوبة على حزب الله، تؤيد رد شديد ضد إسرائيل. إذا كانت هناك أي قيود على يد حسن نصر الله في السنوات الأخيرة فهي قيود الرأي العام في لبنان. العملية الأخيرة هي المسؤولة عن تخفيف هذه القيود. مع ذلك، بعد أن تم تنفيذ العملية فإن هذه هي الفرصة الأكثر ذكاء لإسرائيل كي تنعطف بسرعة نحو التسوية السياسية. نحن قمنا بالضرب وهم قاموا بالرد. هيا ننهي هذا الأمر. هيا لا نعود إلى خطأ إطالة حرب لبنان الثانية.
إذا تعلمنا أي شيء من حرب لبنان الثانية فهو أننا قمنا بجلد انفسنا أكثر من اللازم. نحن لم ندرك أنه رغم جميع الاخفاقات البرية إلا أن الضربات التي تعرض لها لبنان أبقت ندب عميقة لدى حزب الله، ندب مسؤولة بشكل كبير عن الـ 18 سنة من الهدوء المطلق تقريبا. من المرجح الافتراض بأنه حتى لو انهينا الآن بدون تلك "الهزيمة" غير المحتملة لحزب الله، فإن حسن نصر الله سيرتدع لسنوات كثيرة.
هذا غير مؤكد. وهذا ممكن أنه يخيف بعض سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم. هذا يبدو سيناريو أفضل بكثير من كل السيناريوهات الأخرى. وبالتأكيد هو منطقي أكثر من الدخول إلى عملية برية في لبنان.
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