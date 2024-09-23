انتهى عصر الاحتواء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت
بقلم: رون بن يشاي
في بداية المعركة، وربما الحرب، في الشمال يجب الاعتراف بأن حزب الله يهدد إسرائيل في جبهتين. الأولى هي التهديد على عموم الجبهة الداخلية والبنى التحتية العسكرية والمدنية في إسرائيل، بصواريخ بعيدة المدى ثقيلة وأساسا دقيقة جمعها حزب الله. الثانية هي جبهة الحدود التي يهددها حزب الله من خلال قوة الرضوان، السلاح الصاروخي، المُسيرات ومضادات الدروع على بلدات الحدود وسكانها. وبينما في الجبهة الداخلية لم يتحقق التهديد على إسرائيل بعد، ففي جبهة الحدود نجح حزب الله عمليا في خلق قاطع أرض محروقة داخل أراضي إسرائيل اخلاها 60 ألف من سكانها وهم يعيشون منذ نحو سنة خارج بيوتهم، وهي تدمر وتحترق أكثر فأكثر كل يوم.
في قرار الكابينت قبل نحو أسبوعين قضت حكومة إسرائيل بان هدف الحرب ليس إزالة التهديدين اللذين يطرحهما حزب الله على إسرائيل بل واحد منهما فقط: التهديد على سكان وبلدات الشمال، عمليا حتى خط حيفا. هذه ليست صدفة. فكي يتصدى الجيش ويصفي التهديد العام على الجبهة الإسرائيلية الداخلية يتعين على دولة إسرائيل أن تخرج الى حرب شاملة تكون طويلة وسندفع فيها ثمنا باهظا بالخسائر وبالضرر الاقتصادي في الجبهة وفي الجبهة الداخلية أيضا ومعقول جدا أن تجر أيضا ايران ووكلاءها الاخرين لمشاركة مباشرة في الحرب.
إدارة بايدن - هاريس توضح لإسرائيل في الأيام الأخيرة بضع مرات في اليوم بانها لا تريد حربا شاملة تبدأها إسرائيل لانها ستشعل حربا إقليمية ستضطر الولايات المتحدة لان تشارك فيها، سترفع أسعار النفط في السوق العالمية ومن شأنها ان تتسبب بخسارة كمالا هاريس في الانتخابات. كما أن حزب الله وأسياده الإيرانيين لا يريدون حربا شاملة. نصرالله يعرف أن لبنان وبناه التحتية ستتعرض لدمار رهيب وسكان لبنان، بمن فيهم الطائفة الشيعية، سيتهمونه بالمسؤولية عن الكارثة التي اوقعها عليهم.
إضافة الى ذلك، ترى إيران في الصواريخ الثقيلة المخصصة لان تنزل على مطارات سلاح الجو وعلى الكريا في تل ابيب ذخرا معدا لردع إسرائيل من هجوم على منشآت النووي في إيران – وعليه فإن إيران معنية جدا الا تمس الحرب الحالية بسبب حماس في غزة بالمصالح الحيوية للأمن القومي الفارسي.
بالمقابل، قررت إسرائيل فتح معركة عسكرية دبلوماسية متداخلة بتعاون مع الولايات المتحدة كي تحقق هدف الحرب المعلن: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان. بخطوط عامة، "الفكرة العامة" هي ممارسة ضغط عسكري متعاظم على حزب الله وبالتوازي بذل جهد وساطة دبلوماسية – مرغوب فيه سري – بهدف الوصول إلى صيغة تسمح لإسرائيل بتحقيق الأمن لسكان الشمال وابعاد نصرالله قواته وسلاحه الثقيل عن حدود إسرائيل دون أن يبدو كمن استسلم وفقد تماما مكانته في العالم العربي.
هذه مهمة غير بسيطة لكنها ممكنة، وأساسا إذا ما واصل الجيش الإسرائيلي التمسك بثلاثة مبادئ: المبادرة، التواصل والتحكم بالتصعيد. وإذا ما أدار الأميركيون بالتوازي – وربما حتى من خلال وسطاء عرب مغفلين – المفاوضات الدبلوماسية للوصول الى ترتيب يكون مقبولا من الطرفين. بالنسبة للضغط العسكري، تفيد التجربة بأن حزب الله مستعد لان يتحدث فقط عندما يكون خطرا حقيقيا على وحدة لبنان الإقليمية وأمن ورفاه أهالي الطائفة الشيعية الذين هم الأغلبية في لبنان.
المبادرة للخطوة اتخذت منذ الآن وابتداء من يوم الثلاثاء الماضي نحن نرى أعمالا عنيفة آخذة في التعاظم. والآن ينبغي الإصرار على المبدأين الآخرين. بداية التواصل: عدم السماح للعدو بالتنفس، مفاجأته بكل طريقة ممكنة. هذا سيسمح أيضا بتحقق المبدأ الثالث، التحكم بالتصعيد: فالتجربة العسكرية من حرب الماضي تثبت ان الطرف الذي يكون بوسعه أن يواصل التصعيد بعد أن انتقل الطرف الاخر الى القتال السلبي ينتصر بشكل عام في المعركة او في الحرب. لقد جلب الجيش الإسرائيلي الى المستوى السياسي سلسلة خطط اعدها سلاح الجو وشعبة العمليات في الجيش منذ بضع سنوات، وهي تسمح للمستوى السياسي لآن يقر مرحلة أخرى في التصعيد المبادر والمتواصل. إذا استمر هذا دون ترك القتال في قطاع غزة ودون تخفيف الضغط على المسلحين في الضفة، يكون احتمال أن في غضون بضعة أسابيع – نعم ليس أقل من بضعة أسابيع – سيكون نصرالله وأسياده الإيرانيون أكثر انصاتا بكثير للاقتراحات التي تقدم لهم بها الوسطاء سرا كي يحموهم من فقدان الكرامة الذي هو هام جدا في العالم الإسلامي.
في حالة الا تكفي ضربات النار الجوية والمدفعية لاقناع نصرالله الدخول في مفاوضات جدية على الترتيب توجد لإسرائيل إمكانية للتصعيد من خلال مناورة برية. معقول الافتراض بأن يناور الجيش الإسرائيلي داخل لبنان بطريقة عمل مشابهة جدا للمناورة الغزية في أكتوبر 2023. في غضون بعض من الوقت سيرابط الجيش على خط ما وعندها توضح إسرائيل والولايات المتحدة لنصرالله بان الانسحاب من هذا الخط لن يكون الا بترتيب. سيكون لنصرالله أسهل بكثير ابتلاع القرص المر لانه على أي حال سيكون الجيش الإسرائيلي في وضع يفكك فيه البنى التحتية والقدرات العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.
إذا ما تحقق هذا السيناريو فسيكون ممكنا إعادة سكان الشمال الذين اخلوا بيوتهم والبدء بترميم الدمار. اذا لم يوافق نصرالله، فستكون لإسرائيل مفتوحة الطريق للتصعيد الى حرب شاملة. يوجد احتمال جيد ان تفعل خطة الهجوم على مراحل هذه فعلها لكن بعد أن يتحقق الترتيب بواسطة مفاوضات دبلوماسية، يأتي الاختبار الحقيقي لحكومة إسرائيل: فرض الترتيب إذا لم يحترمه حزب الله، والتصميم الذي يعالج فيه كل خرق. على الحكومة في القدس أن تفهم بأن عصر الاحتواء انتهى حتى لو تحققت تسوية مرضية.
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