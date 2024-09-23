انتهى عصر الاحتواء

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: رون بن يشاي



في بداية المعركة، وربما الحرب، في الشمال يجب الاعتراف بأن حزب الله يهدد إسرائيل في جبهتين. الأولى هي التهديد على عموم الجبهة الداخلية والبنى التحتية العسكرية والمدنية في إسرائيل، بصواريخ بعيدة المدى ثقيلة وأساسا دقيقة جمعها حزب الله. الثانية هي جبهة الحدود التي يهددها حزب الله من خلال قوة الرضوان، السلاح الصاروخي، المُسيرات ومضادات الدروع على بلدات الحدود وسكانها. وبينما في الجبهة الداخلية لم يتحقق التهديد على إسرائيل بعد، ففي جبهة الحدود نجح حزب الله عمليا في خلق قاطع أرض محروقة داخل أراضي إسرائيل اخلاها 60 ألف من سكانها وهم يعيشون منذ نحو سنة خارج بيوتهم، وهي تدمر وتحترق أكثر فأكثر كل يوم.

في قرار الكابينت قبل نحو أسبوعين قضت حكومة إسرائيل بان هدف الحرب ليس إزالة التهديدين اللذين يطرحهما حزب الله على إسرائيل بل واحد منهما فقط: التهديد على سكان وبلدات الشمال، عمليا حتى خط حيفا. هذه ليست صدفة. فكي يتصدى الجيش ويصفي التهديد العام على الجبهة الإسرائيلية الداخلية يتعين على دولة إسرائيل أن تخرج الى حرب شاملة تكون طويلة وسندفع فيها ثمنا باهظا بالخسائر وبالضرر الاقتصادي في الجبهة وفي الجبهة الداخلية أيضا ومعقول جدا أن تجر أيضا ايران ووكلاءها الاخرين لمشاركة مباشرة في الحرب.

إدارة بايدن - هاريس توضح لإسرائيل في الأيام الأخيرة بضع مرات في اليوم بانها لا تريد حربا شاملة تبدأها إسرائيل لانها ستشعل حربا إقليمية ستضطر الولايات المتحدة لان تشارك فيها، سترفع أسعار النفط في السوق العالمية ومن شأنها ان تتسبب بخسارة كمالا هاريس في الانتخابات. كما أن حزب الله وأسياده الإيرانيين لا يريدون حربا شاملة. نصرالله يعرف أن لبنان وبناه التحتية ستتعرض لدمار رهيب وسكان لبنان، بمن فيهم الطائفة الشيعية، سيتهمونه بالمسؤولية عن الكارثة التي اوقعها عليهم.

إضافة الى ذلك، ترى إيران في الصواريخ الثقيلة المخصصة لان تنزل على مطارات سلاح الجو وعلى الكريا في تل ابيب ذخرا معدا لردع إسرائيل من هجوم على منشآت النووي في إيران – وعليه فإن إيران معنية جدا الا تمس الحرب الحالية بسبب حماس في غزة بالمصالح الحيوية للأمن القومي الفارسي.

بالمقابل، قررت إسرائيل فتح معركة عسكرية دبلوماسية متداخلة بتعاون مع الولايات المتحدة كي تحقق هدف الحرب المعلن: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان. بخطوط عامة، "الفكرة العامة" هي ممارسة ضغط عسكري متعاظم على حزب الله وبالتوازي بذل جهد وساطة دبلوماسية – مرغوب فيه سري – بهدف الوصول إلى صيغة تسمح لإسرائيل بتحقيق الأمن لسكان الشمال وابعاد نصرالله قواته وسلاحه الثقيل عن حدود إسرائيل دون أن يبدو كمن استسلم وفقد تماما مكانته في العالم العربي.

هذه مهمة غير بسيطة لكنها ممكنة، وأساسا إذا ما واصل الجيش الإسرائيلي التمسك بثلاثة مبادئ: المبادرة، التواصل والتحكم بالتصعيد. وإذا ما أدار الأميركيون بالتوازي – وربما حتى من خلال وسطاء عرب مغفلين – المفاوضات الدبلوماسية للوصول الى ترتيب يكون مقبولا من الطرفين. بالنسبة للضغط العسكري، تفيد التجربة بأن حزب الله مستعد لان يتحدث فقط عندما يكون خطرا حقيقيا على وحدة لبنان الإقليمية وأمن ورفاه أهالي الطائفة الشيعية الذين هم الأغلبية في لبنان.

المبادرة للخطوة اتخذت منذ الآن وابتداء من يوم الثلاثاء الماضي نحن نرى أعمالا عنيفة آخذة في التعاظم. والآن ينبغي الإصرار على المبدأين الآخرين. بداية التواصل: عدم السماح للعدو بالتنفس، مفاجأته بكل طريقة ممكنة. هذا سيسمح أيضا بتحقق المبدأ الثالث، التحكم بالتصعيد: فالتجربة العسكرية من حرب الماضي تثبت ان الطرف الذي يكون بوسعه أن يواصل التصعيد بعد أن انتقل الطرف الاخر الى القتال السلبي ينتصر بشكل عام في المعركة او في الحرب. لقد جلب الجيش الإسرائيلي الى المستوى السياسي سلسلة خطط اعدها سلاح الجو وشعبة العمليات في الجيش منذ بضع سنوات، وهي تسمح للمستوى السياسي لآن يقر مرحلة أخرى في التصعيد المبادر والمتواصل. إذا استمر هذا دون ترك القتال في قطاع غزة ودون تخفيف الضغط على المسلحين في الضفة، يكون احتمال أن في غضون بضعة أسابيع – نعم ليس أقل من بضعة أسابيع – سيكون نصرالله وأسياده الإيرانيون أكثر انصاتا بكثير للاقتراحات التي تقدم لهم بها الوسطاء سرا كي يحموهم من فقدان الكرامة الذي هو هام جدا في العالم الإسلامي.

في حالة الا تكفي ضربات النار الجوية والمدفعية لاقناع نصرالله الدخول في مفاوضات جدية على الترتيب توجد لإسرائيل إمكانية للتصعيد من خلال مناورة برية. معقول الافتراض بأن يناور الجيش الإسرائيلي داخل لبنان بطريقة عمل مشابهة جدا للمناورة الغزية في أكتوبر 2023. في غضون بعض من الوقت سيرابط الجيش على خط ما وعندها توضح إسرائيل والولايات المتحدة لنصرالله بان الانسحاب من هذا الخط لن يكون الا بترتيب. سيكون لنصرالله أسهل بكثير ابتلاع القرص المر لانه على أي حال سيكون الجيش الإسرائيلي في وضع يفكك فيه البنى التحتية والقدرات العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

إذا ما تحقق هذا السيناريو فسيكون ممكنا إعادة سكان الشمال الذين اخلوا بيوتهم والبدء بترميم الدمار. اذا لم يوافق نصرالله، فستكون لإسرائيل مفتوحة الطريق للتصعيد الى حرب شاملة. يوجد احتمال جيد ان تفعل خطة الهجوم على مراحل هذه فعلها لكن بعد أن يتحقق الترتيب بواسطة مفاوضات دبلوماسية، يأتي الاختبار الحقيقي لحكومة إسرائيل: فرض الترتيب إذا لم يحترمه حزب الله، والتصميم الذي يعالج فيه كل خرق. على الحكومة في القدس أن تفهم بأن عصر الاحتواء انتهى حتى لو تحققت تسوية مرضية.