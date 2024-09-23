الهجوم الأوكراني على كورسك قد يتحول إلى خطأ إستراتيجي كارثي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مارك غاليوتي* - (إندبندنت عربية) 2024/9/10
ربما أدى التوغل الجريء على منطقة كورسك الروسية إلى رفع آمال كييف، لكن هناك فرقاً كبيراً بين التغلب على قوات سيئة التدريب والقدرة على الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي المحتلة.
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استولت أوكرانيا على أكثر من 300 ميل مربع (أكثر من 1.000 كيلومتر مربع) من منطقة كورسك في الشهر الأول من غزوها المضاد لروسيا، مما رفع الروح المعنوية في الداخل وتحدى الاعتقاد المتزايد في الغرب بأن الجمود هو أفضل ما يمكن أن تأمله كييف. ومع ذلك، مع تحول الغزو الجريء إلى احتلال لا نهاية له، تتزايد الشكوك حول حكمته على المدى الطويل.
عندما عبرت القوات الأوكرانية الحدود الروسية في السادس من آب (أغسطس) الماضي، كانت كييف متحفظة حول أهدافها، سواء لإبقاء موسكو في حيرة أو لأنها لم تكن ترغب في تعريض نفسها للفشل. كانت في حاجة إلى تقديم نصر للجمهور الأجنبي والمحلي على حد سواء. ولكن منذ ذلك الحين، يبدو أن الأهداف قد تغيرت وظهرت خلافات بين القيادة العسكرية والسياسية.
سلط الجنرال أولكسندر سيرسكي، القائد العسكري الذي يقف وراء هذه العملية الجريئة، الضوء إلى حد كبير على الحاجة إلى تخفيف الضغط عن جبهة دونباس المحاصرة، حيث تواصل القوات الروسية التقدم. لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتحدث بصورة متزايدة عن الحفاظ على منطقة عازلة ووسيلة مساومة محتملة للمفاوضات المستقبلية. وفي حديثه إلى قناة تلفزيونية أميركية، قال: "في الوقت الحالي، نحن في حاجة إليها"، وأن هذه الأرض يمكن الاحتفاظ بها "إلى أجل غير مسمى" لأنها جزء من "خطة النصر" التي لم يتم الكشف عنها بعد.
ومع ذلك، هناك فرق كبير بين سحق قوات الدفاع المجندة المتناثرة والمدربة تدريباً سيئاً من جهة، واستخدام قدرة الأوكرانيين على المناورة والتحرك للاستيلاء على جزء من منطقة حدودية غير محمية بصورة كافية والاحتفاظ بها، من جهة أخرى.
في الواقع، يتمتع الروس بميزة القوة النارية، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على توجيهها بسرعة نحو الوحدات الصغيرة من المهاجمين سريعي الحركة. وبمجرد أن ينتقل الأوكرانيون إلى الدفاع، ويعززون قواتهم في مواقع دفاعية ثابتة، فسوف يصبحون هدفاً أسهل للمدفعية والقنابل الانزلاقية الروسية.
حتى الآن، لم ينجر فلاديمير بوتين إلى الفخ ولم يقم بنقل القوات المتمرسة من جبهة دونباس. بل على العكس، تسارعت وتيرة تقدم القوات الروسية بينما تراجع الأوكرانيون المنهكون الذين نقلت قواتهم الاحتياطية إلى كورسك، إلى الخلف نحو أهداف حاسمة مثل تقاطع السكك الحديدية الإستراتيجي في بوكروفسك، الذي يبعد الآن ستة أميال فقط (10 كيلومترات) عن خط المواجهة.
لقد أجرى بوتين حساباً خالياً من العواطف واستنتج أن على قوة صغيرة من المجندين والاحتياطيين أن تحاول في الوقت الحالي احتواء توغل كورسك، لأن الحفاظ على الزخم في دونباس أكثر أهمية.
والسؤال هو ما إذا كان زيلينسكي يخاطر بالمبالغة في تقدير قدراته. والمثال التحذيري هو مدينة باخموت، التي دارت حولها أكثر المعارك دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. في الأصل، كانت كييف تعتزم الاحتفاظ بالمدينة في وجه التقدم الروسي فقط طالما كان ذلك منطقياً لمحاولة إبطاء تقدم الغزاة واستنزاف بعض أفضل قواتهم الهجومية. ثم كان من المخطط تنفيذ انسحاب منظم.
ولكن بدلاً من ذلك، أصبحت المعركة بمثابة صراع انتقامي، حيث أصبح كلا الجانبين مهووساً بمدينة غير ذات أهمية استراتيجية، والتي سقطت أخيراً في أيار (مايو) 2023، بعد 10 أشهر ونصف الشهر من القتال الوحشي الذي ترك المدينة في حالة خراب. وتكبد الروس أكثر من 100 ألف قتيل أو جريح. لكنّ ما لا يقل عن 20 ألفاً منهم كانوا من المدانين السابقين الذين جندهم جيش المرتزقة "فاغنر". وعلى النقيض من ذلك، شملت خسائر أوكرانيا التي تراوحت ما بين 25 ألفاً و40 ألفاً عدداً من أفضل قواتها.
في الوقت نفسه، تواصل موسكو وبطرق انتقامية قصف المدن الأوكرانية حتى أقصى غرب البلاد مثل لفيف، وتستهدف شبكة الكهرباء في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء، وفقاً لخطتها عديمة الرحمة.
وفي تغيير في الأخبار اليومية، لدى موسكو بعض الأخبار الجيدة، حيث تفاخرت وجوه الدعاية الروسية بأن بوتين كان قادراً على زيارة منغوليا بلا عقاب. ومع أن البلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من وجود مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حق بوتين، فإن المنغوليين لم يحاولوا احتجازه بسبب اعتمادهم على الطاقة الروسية وموقف جارتهم الأخرى، الصين.
في كل الأحوال، بينما يشعر عدد من الروس بالغضب تجاه بوتين لفشله في حماية كورسك (حتى أن بعض الموالين يجرؤون على توجيه انتقادات عامة حذرة)، فإنهم يشعرون بأن الوقت ليس مناسباً لإثارة الاضطرابات أثناء غزو أجنبي.
على العكس من ذلك، بدأ زيلينسكي يواجه رد فعل عنيف من أولئك الذين يشعرون بأن الدفاع عن الأراضي الأوكرانية هو أكثر أهمية من الاستيلاء على الأراضي الروسية. وهو يشرع حالياً في إجراء أكبر تعديل حكومي له منذ بداية الحرب، ويعتمد الكثير الآن على كيفية استجابة الأوكرانيين لفريقه الجديد، وما الذي سيستنتجه الحلفاء الغربيون من "خطة النصر" التي وضعها.
كما تساءل أحد الدبلوماسيين البريطانيين: "هل ستكون (هذه الخطة) أكثر أهمية من خطته للسلام المكونة من 10 نقاط، التي لم تكن أكثر من مجرد بيان سياسي؟".
بدأ هجوم كورسك باعتباره نجاحاً باهراً. ومكمن الخوف في كييف والغرب هو أن هناك الوقت الكافي لكي يتحول الانتصار إلى مأساة. ومع ذلك، حذر الدبلوماسي البريطاني من التشاؤم المبكر: "مرات عديدة فاجأنا الأوكرانيون بنتائج أفضل مما كنا نتوقع".
*مارك غاليوتي Mark Galeotti: خبير سياسي معروف بتحليله للسياسة الروسية وقضايا الأمن.
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