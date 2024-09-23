الهجوم الأوكراني على كورسك قد يتحول إلى خطأ إستراتيجي كارثي

MENAFN - Alghad Newspaper) مارك غاليوتي* - (إندبندنت عربية) 2024/9/10

ربما أدى التوغل الجريء على منطقة كورسك الروسية إلى رفع آمال كييف، لكن هناك فرقاً كبيراً بين التغلب على قوات سيئة التدريب والقدرة على الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي المحتلة.

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استولت أوكرانيا على أكثر من 300 ميل مربع (أكثر من 1.000 كيلومتر مربع) من منطقة كورسك في الشهر الأول من غزوها المضاد لروسيا، مما رفع الروح المعنوية في الداخل وتحدى الاعتقاد المتزايد في الغرب بأن الجمود هو أفضل ما يمكن أن تأمله كييف. ومع ذلك، مع تحول الغزو الجريء إلى احتلال لا نهاية له، تتزايد الشكوك حول حكمته على المدى الطويل.

عندما عبرت القوات الأوكرانية الحدود الروسية في السادس من آب (أغسطس) الماضي، كانت كييف متحفظة حول أهدافها، سواء لإبقاء موسكو في حيرة أو لأنها لم تكن ترغب في تعريض نفسها للفشل. كانت في حاجة إلى تقديم نصر للجمهور الأجنبي والمحلي على حد سواء. ولكن منذ ذلك الحين، يبدو أن الأهداف قد تغيرت وظهرت خلافات بين القيادة العسكرية والسياسية.

سلط الجنرال أولكسندر سيرسكي، القائد العسكري الذي يقف وراء هذه العملية الجريئة، الضوء إلى حد كبير على الحاجة إلى تخفيف الضغط عن جبهة دونباس المحاصرة، حيث تواصل القوات الروسية التقدم. لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتحدث بصورة متزايدة عن الحفاظ على منطقة عازلة ووسيلة مساومة محتملة للمفاوضات المستقبلية. وفي حديثه إلى قناة تلفزيونية أميركية، قال: "في الوقت الحالي، نحن في حاجة إليها"، وأن هذه الأرض يمكن الاحتفاظ بها "إلى أجل غير مسمى" لأنها جزء من "خطة النصر" التي لم يتم الكشف عنها بعد.

ومع ذلك، هناك فرق كبير بين سحق قوات الدفاع المجندة المتناثرة والمدربة تدريباً سيئاً من جهة، واستخدام قدرة الأوكرانيين على المناورة والتحرك للاستيلاء على جزء من منطقة حدودية غير محمية بصورة كافية والاحتفاظ بها، من جهة أخرى.

في الواقع، يتمتع الروس بميزة القوة النارية، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على توجيهها بسرعة نحو الوحدات الصغيرة من المهاجمين سريعي الحركة. وبمجرد أن ينتقل الأوكرانيون إلى الدفاع، ويعززون قواتهم في مواقع دفاعية ثابتة، فسوف يصبحون هدفاً أسهل للمدفعية والقنابل الانزلاقية الروسية.

حتى الآن، لم ينجر فلاديمير بوتين إلى الفخ ولم يقم بنقل القوات المتمرسة من جبهة دونباس. بل على العكس، تسارعت وتيرة تقدم القوات الروسية بينما تراجع الأوكرانيون المنهكون الذين نقلت قواتهم الاحتياطية إلى كورسك، إلى الخلف نحو أهداف حاسمة مثل تقاطع السكك الحديدية الإستراتيجي في بوكروفسك، الذي يبعد الآن ستة أميال فقط (10 كيلومترات) عن خط المواجهة.

لقد أجرى بوتين حساباً خالياً من العواطف واستنتج أن على قوة صغيرة من المجندين والاحتياطيين أن تحاول في الوقت الحالي احتواء توغل كورسك، لأن الحفاظ على الزخم في دونباس أكثر أهمية.

والسؤال هو ما إذا كان زيلينسكي يخاطر بالمبالغة في تقدير قدراته. والمثال التحذيري هو مدينة باخموت، التي دارت حولها أكثر المعارك دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. في الأصل، كانت كييف تعتزم الاحتفاظ بالمدينة في وجه التقدم الروسي فقط طالما كان ذلك منطقياً لمحاولة إبطاء تقدم الغزاة واستنزاف بعض أفضل قواتهم الهجومية. ثم كان من المخطط تنفيذ انسحاب منظم.

ولكن بدلاً من ذلك، أصبحت المعركة بمثابة صراع انتقامي، حيث أصبح كلا الجانبين مهووساً بمدينة غير ذات أهمية استراتيجية، والتي سقطت أخيراً في أيار (مايو) 2023، بعد 10 أشهر ونصف الشهر من القتال الوحشي الذي ترك المدينة في حالة خراب. وتكبد الروس أكثر من 100 ألف قتيل أو جريح. لكنّ ما لا يقل عن 20 ألفاً منهم كانوا من المدانين السابقين الذين جندهم جيش المرتزقة "فاغنر". وعلى النقيض من ذلك، شملت خسائر أوكرانيا التي تراوحت ما بين 25 ألفاً و40 ألفاً عدداً من أفضل قواتها.

في الوقت نفسه، تواصل موسكو وبطرق انتقامية قصف المدن الأوكرانية حتى أقصى غرب البلاد مثل لفيف، وتستهدف شبكة الكهرباء في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء، وفقاً لخطتها عديمة الرحمة.

وفي تغيير في الأخبار اليومية، لدى موسكو بعض الأخبار الجيدة، حيث تفاخرت وجوه الدعاية الروسية بأن بوتين كان قادراً على زيارة منغوليا بلا عقاب. ومع أن البلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من وجود مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حق بوتين، فإن المنغوليين لم يحاولوا احتجازه بسبب اعتمادهم على الطاقة الروسية وموقف جارتهم الأخرى، الصين.

في كل الأحوال، بينما يشعر عدد من الروس بالغضب تجاه بوتين لفشله في حماية كورسك (حتى أن بعض الموالين يجرؤون على توجيه انتقادات عامة حذرة)، فإنهم يشعرون بأن الوقت ليس مناسباً لإثارة الاضطرابات أثناء غزو أجنبي.

على العكس من ذلك، بدأ زيلينسكي يواجه رد فعل عنيف من أولئك الذين يشعرون بأن الدفاع عن الأراضي الأوكرانية هو أكثر أهمية من الاستيلاء على الأراضي الروسية. وهو يشرع حالياً في إجراء أكبر تعديل حكومي له منذ بداية الحرب، ويعتمد الكثير الآن على كيفية استجابة الأوكرانيين لفريقه الجديد، وما الذي سيستنتجه الحلفاء الغربيون من "خطة النصر" التي وضعها.

كما تساءل أحد الدبلوماسيين البريطانيين: "هل ستكون (هذه الخطة) أكثر أهمية من خطته للسلام المكونة من 10 نقاط، التي لم تكن أكثر من مجرد بيان سياسي؟".

بدأ هجوم كورسك باعتباره نجاحاً باهراً. ومكمن الخوف في كييف والغرب هو أن هناك الوقت الكافي لكي يتحول الانتصار إلى مأساة. ومع ذلك، حذر الدبلوماسي البريطاني من التشاؤم المبكر: "مرات عديدة فاجأنا الأوكرانيون بنتائج أفضل مما كنا نتوقع".



*مارك غاليوتي Mark Galeotti: خبير سياسي معروف بتحليله للسياسة الروسية وقضايا الأمن.