أجهزة النداء المتفجرة تترك أدلة على مؤامرة الزر الأحمر الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
فريق الواشنطن بوست - (الواشنطن بوست) 2024/9/21
يقول مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون إن الهجوم الذي فجّر أجهزة النداء "البيجر" في لبنان توج جهودًا استمرت لسنوات عديدة، شملت تصنيع
إلكترونيات مزورة وشركات واجهة أوروبية، لاختراق "حزب الله".
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أصبحت الأغلفة البلاستيكية المحترقة لأجهزة النداء وأجهزة اللاسلكي المحمولة التي انفجرت في هجوم هائل على "حزب الله" الأسبوع الماضي قطعًا من الأدلة على كيفية تدبير إسرائيل لما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون وغربيون حاليون وسابقون إنه جزء من جهد متقن استمر عقدًا لاختراق الجماعة المسلحة.
تركت العلامات الموجودة على المكونات الإلكترونية الممزقة أثراً يقود إلى مصنع في تايوان، ثم إلى شركة وهمية مجرية يشتبه في أن المخابرات الإسرائيلية أنشأتها أو استغلتها لإخفاء دورها المزعوم في تسليم الأجهزة المجهزة بطريقة قاتلة إلى "حزب الله". وقام مسؤولون أمنيون في عاصمة أوروبية أخرى بالتحقيق في ما إذا كانت شركة وهمية ثانية عملت هناك هي البائع الحقيقي وراء صفقة أجهزة النداء.
ووصف المسؤولون الحاليون والسابقون الحدث بأنه جزء من جهد متعدد الجوانب بذلته إسرائيل على مدى العقد الماضي لتطوير ما أشار إليه المسؤولون الإسرائيليون بقدرة "الزر الأحمر" -التي تعني إحداث اختراق مدمر محتمل للعدو، والذي يمكن أن يظل كامناً لأشهر، إن لم يكن لسنوات، قبل تنشيطه.
يبقى السبب وراء ضغط إسرائيل على واحد من "الأزرار الحمراء" في الأسبوع الماضي غامضاً، على الرغم من أن الخبراء تكهنوا بأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين من أن تحويل آلاف أجهزة النداء إلى عبوات ناسفة صغيرة أصبح معرضًا لخطر الاكتشاف. وقال المسؤولون إن مثل هذه الهجمات كانت مصممة عموماً لإطلاقها كمقدمة لهجوم أوسع نطاقاً، بطريقة تؤدي إلى زرع الفوضى استعداداً للعمليات العسكرية اللاحقة.
بحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الانفجارات التي وقعت يوم الثلاثاء عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة ما يصل إلى 2.800 آخرين، بمن فيهم عناصر من "حزب الله"، ولكن أيضًا مدنيون وأطفال. وقالت الوزارة إن موجة ثانية من الانفجارات التي شملت أجهزة لاسلكية أسفرت يوم الأربعاء عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة 450 آخرين. كما أسفرت غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة على إحدى ضواحي بيروت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، بمن فيهم قائدان من "حزب الله" وأعضاء آخرون في المجموعة، بالإضافة إلى أطفال، لكن انفجارات أجهزة النداء وأجهزة اللاسلكي لم تتبعها عمليات توغل عسكرية إسرائيلية كبرى في لبنان.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق مطلع على عملية أجهزة النداء إن "الزر الأحمر" هو "مفهوم يشير إلى شيء يمكنك استخدامه عندما تريد، أو عندما تحتاج إليه". وقال المسؤول إن تفجير الأجهزة في الأسبوع الماضي "لم يكن جزءًا من الخطة الشاملة" التي تم تصورها عندما بدأت العملية، على الرغم من أنه أكد أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنها أحدثت تأثيراً استثنائياً.
"انظروا إلى النتيجة"، قال المسؤول السابق، في إشارة إلى الانفجارات التي أصابت أو قتلت القادة، وملأت المستشفيات وجعلت عناصر "حزب الله" غير قادرين على استخدام -أو الثقة بمعدات الاتصالات الأساسية.
وتحدث هو ومسؤولون حاليون وسابقون آخرون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، مشيرين إلى سرية وحساسية العملية.
وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق ثانٍ إن الانفجارات كانت تتويجًا لاستثمار متعدد السنوات في اختراق هياكل الاتصالات والخدمات اللوجستية والمشتريات لـ"حزب الله". وقال المسؤول إنه قبل وقت طويل من تعبئة أجهزة النداء بالمتفجرات، طورت وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، "الموساد"، وغيرها من الأجهزة فهماً تفصيلياً لـ"ما يحتاجه "حزب الله"، وما هي ثغراته، وأي شركات وهمية يعمل معها، وأين هي، ومن هم جهات الاتصال".
بعد رسم خرائط لهذه الشبكات، كما قال المسؤول السابق، "أنت في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية للشركات، حيث تبيع إحداها لشركة أخرى، التي تبيع بدورها لشركة أخرى" -كل هذا من أجل المناورة بشكل أقرب إلى وكلاء الشراء لـ"حزب الله"، الذين يعتمدون على شركاتهم الوهمية الخاصة، بينما يتم إخفاء أي صلة بإسرائيل.
تشير السجلات المؤسسية الضئيلة للشركات الأوروبية المرتبطة بأجهزة النداء إلى مؤسسين ليست لهم خلفيات واضحة يمكن تمييزها كموردين لمعدات الاتصالات أو ارتباط واضح بالحكومة الإسرائيلية، مما يترك مجالاً للشك في ما إذا كانوا على علم بالأدوار التي ربما تكون قد لعبتها شركاتهم في الهجوم على "حزب الله".
ومع دخول العديد من عناصر "حزب الله" إلى المستشفيات ومحاولة آخرين تقييم الأضرار التي لحقت بالمنظمة، وصف الأفراد المرتبطون بالجماعة هجوم أجهزة النداء بأنه فشل أمني مذهل. وقد تساءل لبناني مقرب من المنظمة: "كيف لم يتمكن 'حزب الله' من فحص هذه الشحنة والتحقق منها عند وصولها؟ لديهم القدرة التقنية؛ لقد صنعوا طائرات من دون طيار وصواريخ. كيف لا يمكنهم اكتشاف مثل هذا الاختراق؟".
لكنّ التفاصيل الرئيسية حول العملية ما تزال غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كانت إسرائيل قد اعترضت شحنة أجهزة اتصال موجودة مسبقًا وقامت بتفخيخها، أو أنها نفذت مخططاً قامت فيه كيانات استخباراتية إسرائيلية بتصنيع أو تجميع أجهزة محملة بالمتفجرات. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، أن الاستخبارات الإسرائيلية قامت بتصنيع الأجهزة وإنشاء شركات واجهة لخداع "حزب الله". ولم تعترف الحكومة الإسرائيلية علناً بمسؤوليتها عن العملية.
وقال مسؤولون أمنيون أميركيون وغربيون إنهم ما يزالون يحاولون جمع التفاصيل معًا. وقال العديد من المسؤولين إنهم يفترضون، ولكنهم لم يؤكدوا، أن العمل على تركيب المتفجرات داخل أجهزة الاتصال تم في إسرائيل، لتجنب مخاطر الانكشاف أو وقوع حادث في أراض أجنبية.
في المقابلات، أبدى مسؤولون استخباراتيون حاليون وسابقون دهشتهم من تعقيد المؤامرة، على الرغم من أن البعض شكك في أهميتها الاستراتيجية. وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق إن قرار إسرائيل بتفخيخ الأجهزة بالمتفجرات بدلاً من تزويدها بمعدات تجسس متطورة يعكس "عبادة العقلية الهجومية" في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعطي الأولوية لعروض القوة الحركية التي قد لا تحقق أهداف إسرائيل الأوسع في صراع إقليمي متصاعد.
وثمة آخرون دافعوا عن العملية. وقال إيال بينكو، القائد البحري الإسرائيلي وضابط الاستخبارات السابق: "إنها ضربة شديدة لهيكل القيادة والسيطرة" لـ"حزب الله". "من شأن هذا أن يخرج 'حزب الله' من توازنه؛ وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً (لزعيم "حزب الله" حسن نصر الله) لاستعادة جاهزية قواته".
أدى تعقيد وجرأة المؤامرة إلى عقد مقارنات بعمليات أخرى بارزة في سجلات التجسس. وشبه توماس ريد، المدير المؤسس لـ"معهد ألبيروفيتش لدراسات الأمن السيبراني" بجامعة جونز هوبكنز، اختراق إسرائيل الواضح لسلسلة توريد أجهزة النداء بعملية نُفذت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حازت وكالات الاستخبارات الأميركية والألمانية سراً السيطرة على شركة مقرها سويسرا، "كريبتو إيه جي" Crypto AG، التي باعت معدات اتصالات مزورة لعشرات الحكومات الأجنبية.
وقد تضمنت كلتا العمليتين هدفاً استخباراتياً دائماً يتمثل في اختراق سلسلة توريد الخصم. كما استشهد الخبراء بالهجوم المزعوم، "ستوكسنت"، الذي تعاونت فيه إسرائيل والولايات المتحدة على إصابة معدات التخصيب النووي في إيران ببرمجيات ضارة مدمرة.
وقال المسؤولون والخبراء إن قضية أجهزة النداء تثير أسئلة أخلاقية جديدة، لأن هدفها، جزئياً على الأقل، كان القتل والتشويه بالإضافة إلى التخريب أو الحصول على معلومات استخباراتية. وقال رالف غوف، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية خدم في الشرق الأوسط، إنه لو كانت الولايات المتحدة قد علمت مسبقًا بعملية أجهزة النداء، بالنظر إلى طبيعتها واسعة النطاق والضحايا المدنيين، فإن المسؤولين "كانوا ليصابوا بالذعر ويستخدموا كل وسيلة ضغط يعتقدون أنهم يمتلكونها لمنع (الإسرائيليين) من تنفيذها". لكن مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً قال إن الهجوم "أصاب بدقة الأشخاص الذين كانوا يستحقون الإيذاء".
إذا تم تأكيد الخطوط العريضة التي تظهر الآن للمؤامرة، فقد تواجه إسرائيل أيضًا أسئلة بشأن قراراتها بوضع عناصر العملية في دول غربية، وربما استغلال أفراد -بمن فيهم مؤسسو الشركات الوهمية المزعومة- الذين ربما لم يفهموا عواقب أدوارهم المزعومة في معاملات أجهزة النداء.
وقال غافين وايلد، المسؤول السابق في البيت الأبيض والخبير في الأمن السيبراني في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي": "هناك الكثير من الشركات الوهمية والشخصيات الوهمية. إذا كان هناك حقاً أشخاص كانوا ضحايا فعلياً، فسوف يضطرون إلى العيش في خوف لبقية حياتهم لأنه (حتى لو لم يكونوا على علم بالمؤامرة)، فإن 'حزب الله' لن يصدق ذلك".
من خلال تعقب الأدلة في حطام التفجيرات، تبدأ شبكة من الموردين والكيانات الوهمية في الظهور. وتم تمييز الألواح الخلفية لأجهزة النداء بمعلومات العلامة التجارية والطراز المرتبطة بشركة تصنيع تايوانية، "أبولو غولد" Apollo Gold، التي تظل مورداً رئيسياً للأجهزة التي كانت منتشرة على نطاق واسع في التسعينيات، وإنما التي تم استبدالها منذ ذلك الحين إلى حد كبير بالهواتف المحمولة.
ويقال إن "حزب الله" لجأ إلى استخدام أجهزة النداء لأنه كان يعتقد أن محدودياتها التقنية المنخفضة تجعلها أقل عرضة للاختراق من المخابرات الإسرائيلية.
وفي مواجهة طوفان من الاستفسارات الإعلامية، قال مسؤولون تنفيذيون في شركة "أبولو غولد" إن الشركة لم تصمم أو تصنع الأجهزة التي يتداولها "حزب الله"، وإن هذه الأجهزة أنتجت بموجب اتفاقية ترخيص مع شركة مقرها المجر تدعى "بي. إيه. سي. كونسولتينغ كيه. إف. تي" BAC Consulting KFT.
ما تزال الطبيعة الحقيقية لعمل "بي. إيه. سي" غامضة. وفقًا لـ"سجلات الشركات المجرية"، تم تسجيل الشركة في أيار (مايو) 2022، وهي تسرد 118 نشاطاً تجارياً في ملفها المؤسسي، بما في ذلك نشر الكتب، وتوزيع الأفلام، وتصنيع "الزيوت والدهون" و"المجوهرات المقلدة". ويروج موقع الشركة على الويب -المعطل منذ هجوم يوم الثلاثاء- لمجموعة واسعة النطاق من الخدمات، حيث تقدم الشركة المشورة في كل شيء، من الاستثمار في التأثير الاجتماعي إلى حلول إدارة النفايات.
لم تستجب امرأة مدرجة كأحد المؤسسين لشركة "بي. إيه. سي. الاستشارية"، كريستيانا بارسوني-أرسيداكونو، 49 عامًا، لطلبات متعددة للتعليق من صحيفة "واشنطن بوست". وفي اتصال موجز مع محطة "إن. بي. سي. نيوز" في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت إنها كانت "مجرد وسيطة" في معاملات أجهزة النداء، ولم تكن لديها ولاية على الأجهزة على الإطلاق.
وأخبرت والدة بارسوني-أرسيداكونو وكالة "أسوشيتد برس" يوم الجمعة، أن ابنتها الآن في الحجز الوقائي للحكومة المجرية. ولم تستجب السلطات المجرية لطلب التعليق على هذا الترتيب.
لكن مسؤولاً أمنياً مجرياً قال إن المحققين توصلوا إلى أن شركة "بي. إيه. سي" كانت شركة وهمية، وكانت متورطة في الصفقة التي زودت "حزب الله" بأجهزة النداء. وقال المسؤول إن الأجهزة "لم تصل إلى المجر قط"، ولكن يبدو أن هوية شركة "بي. إيه. سي" قد استُخدمت كجزء من العملية لخداع "حزب الله"، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن بارسوني- أركيدياكونو "كانت متورطة أو أنها كانت على معرفة عميقة" بالمؤامرة.
كما زارت الشرطة التايوانية مكتب شركة "بي. إيه. سي" في تايبيه يوم الأربعاء واكتشفت سجلات شحن تشير إلى أن شركة "غولد أبولو" أرسلت آخر 254 جهاز نداء إلى المجر في العام 2022، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. كما ورد أن عقد عمل آخر استولى عليه المحققون يشير إلى أن الشركة التي تتخذ من تايبيه مقراً لها كسبت 15 دولارًا مقابل كل جهاز نداء باعته شركة "بي. إيه. سي" المجرية.
ومن جهتها، حققت أجهزة الأمن البلغارية الأسبوع الماضي في أمر شركة ثانية، شركة "نورتا غلوبال ليمتد" Norta Global Ltd في صوفيا، بعد تقرير إعلامي صدر يوم الأربعاء يفيد بأن الشركة باعت وسلمت أجهزة النداء المتفجرة إلى "حزب الله". ونسب موقع "تيليكس" الإخباري المجري هذه المعلومات إلى مصادر مجهولة.
وأصدرت وكالة الدولة البلغارية للأمن القومي بيانًا يوم الجمعة قالت فيه إنها "أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك" أنه لم يتم "استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصالات تم تفجيرها في لبنان أو سورية في بلغاريا". ومع ذلك، لم يستبعد البيان وجود صلة بين شركة تُدعى "نورتا غلوبال" وبيع أجهزة النداء لـ"حزب الله"، وقال فقط إن الشركة "لم تقم بمعاملات ذات علاقة كانت لبلغاريا ولاية قضائية عليها".
تشير السجلات البلغارية إلى أن شركة "نورتا غلوبال" مملوكة لرينسون خوسيه، وهو رجل نرويجي يبلغ من العمر 39 عامًا ولد في الهند. وأسس خوسيه الشركة في نيسان (أبريل) 2022 للقيام "بإدارة المشاريع التكنولوجية"، وفقًا لأوراق تأسيسها، التي وقعها خوسيه في أوسلو. وكان خوسيه قد أسس سابقًا شركة تكنولوجيا في النرويج باسم "نورتالينك" Nortalink.
خلال العامين 2022 و2023، تلقت شركة "نورتا غلوبال" إجمالي إيرادات تجاوزت 1.5 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وفقًا للتقارير المالية المقدمة إلى السلطات البلغارية. وطوال تلك الفترة، كان خوسيه يعمل بدوام كامل في شركة إعلامية مقرها أوسلو، وفقًا لسيرته الذاتية على الإنترنت.
في مقابلة قصيرة، لم يستجب محاسب شركة "نورتا غلوبال" للأسئلة حول ما إذا كانت لدى الشركة علاقات مع إسرائيل. ووجه المحاسب، ديميتار داسكالوف، صحيفة "الواشنطن بوست" مرارًا وتكرارًا إلى البيان الصادر عن أجهزة الأمن.
لدى خوسيه ملف تعريف على موقع "فاوندرز نيشن" Founders Nation، وهو موقع ويب إسرائيلي للشبكات التجارية، يسرد العديد من المنظمات التي لها علاقات، إما الآن أو في الماضي، بقوات الدفاع الإسرائيلية كشركاء رسميين.
وقال غاي فرانكلين، الذي تم تحديده كأحد مؤسسي الموقع، إنه لم يسمع قط عن خوسيه أو "نورتا غلوبال" Norta Global، وإنه لا يعتقد أن حكومة إسرائيل قدمت أي تمويل عبر "فاوندرز نيشن". وقال فرانكلين في رسالة نصية: "في عالم التكنولوجيا، تريد أن يكون لديك أكبر عدد ممكن من الشعارات على منصتك لإظهار أنك تحظى بدعم (ليس مالياً) من العديد من الكيانات".
لم يستجب خوسيه للمكالمات والرسائل من صحيفة "الواشنطن بوست". وقال صديق في أوسلو، بيبين بهسكاران، إنه وشقيق خوسيه لم يتمكنا أيضًا من الوصول إلى خوسيه.
وكان خوسيه قد سافر إلى بوسطن يوم الثلاثاء وبقي في الولايات المتحدة حتى يوم الجمعة، وفقًا لسجلات الحكومة الأميركية. وكان قد تواجد هناك لحضور مؤتمر تكنولوجي، وفقًا لمصدر مطلع على خططه بالإضافة إلى تقرير على موقع "في. جي" الإخباري النرويجي.
لم يستجب خوسيه لطلبات التعليق. وقال أحد المنظمين في المؤتمر، الذي ترعاه شركة البرمجيات "هَب سبوت" HubSpot، لمراسل "الواشنطن بوست"، إن خوسيه لم يأت للحصول على اعتماد تم تخصيصه له أو يحضر أي جلسات. وباءت المحاولات للوصول إليه في أكثر من 30 فندقًا مدرجًا على موقع المؤتمر بالفشل.
*أعد هذا التقرير: غريغ ميلر، كيت براون، لوفداي موريس، شيرا روبين، وجون سوين.
*ساهم كل من إليزابيث دوسكين، وأبي تشيزمان، وإيلين ناكاشيما، وسوزانا جورج، وسوزي هايداموس، ولويزا لوفلوك، وفيك تشيانغ، وبي لين وو، وإيفان هيل، وإيموجين بايبر، وآرون شافر، وآدم تايلور، وشين هاريس، وسعاد مخنيت، في إعداد هذا التقرير.
*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: Exploding pagers leave clues to Israeli 'red button' plot, officials say
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