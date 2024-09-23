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أجهزة النداء المتفجرة تترك أدلة على مؤامرة الزر الأحمر الإسرائيلية

9/23/2024 3:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة فريق الواشنطن بوست - (الواشنطن بوست) 2024/9/21
يقول مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون إن الهجوم الذي فجّر أجهزة النداء "البيجر" في لبنان توج جهودًا استمرت لسنوات عديدة، شملت تصنيع إلكترونيات مزورة وشركات واجهة أوروبية، لاختراق "حزب الله".
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أصبحت الأغلفة البلاستيكية المحترقة لأجهزة النداء وأجهزة اللاسلكي المحمولة التي انفجرت في هجوم هائل على "حزب الله" الأسبوع الماضي قطعًا من الأدلة على كيفية تدبير إسرائيل لما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون وغربيون حاليون وسابقون إنه جزء من جهد متقن استمر عقدًا لاختراق الجماعة المسلحة.
تركت العلامات الموجودة على المكونات الإلكترونية الممزقة أثراً يقود إلى مصنع في تايوان، ثم إلى شركة وهمية مجرية يشتبه في أن المخابرات الإسرائيلية أنشأتها أو استغلتها لإخفاء دورها المزعوم في تسليم الأجهزة المجهزة بطريقة قاتلة إلى "حزب الله". وقام مسؤولون أمنيون في عاصمة أوروبية أخرى بالتحقيق في ما إذا كانت شركة وهمية ثانية عملت هناك هي البائع الحقيقي وراء صفقة أجهزة النداء.
ووصف المسؤولون الحاليون والسابقون الحدث بأنه جزء من جهد متعدد الجوانب بذلته إسرائيل على مدى العقد الماضي لتطوير ما أشار إليه المسؤولون الإسرائيليون بقدرة "الزر الأحمر" -التي تعني إحداث اختراق مدمر محتمل للعدو، والذي يمكن أن يظل كامناً لأشهر، إن لم يكن لسنوات، قبل تنشيطه.
يبقى السبب وراء ضغط إسرائيل على واحد من "الأزرار الحمراء" في الأسبوع الماضي غامضاً، على الرغم من أن الخبراء تكهنوا بأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين من أن تحويل آلاف أجهزة النداء إلى عبوات ناسفة صغيرة أصبح معرضًا لخطر الاكتشاف. وقال المسؤولون إن مثل هذه الهجمات كانت مصممة عموماً لإطلاقها كمقدمة لهجوم أوسع نطاقاً، بطريقة تؤدي إلى زرع الفوضى استعداداً للعمليات العسكرية اللاحقة.
بحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الانفجارات التي وقعت يوم الثلاثاء عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة ما يصل إلى 2.800 آخرين، بمن فيهم عناصر من "حزب الله"، ولكن أيضًا مدنيون وأطفال. وقالت الوزارة إن موجة ثانية من الانفجارات التي شملت أجهزة لاسلكية أسفرت يوم الأربعاء عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة 450 آخرين. كما أسفرت غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة على إحدى ضواحي بيروت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، بمن فيهم قائدان من "حزب الله" وأعضاء آخرون في المجموعة، بالإضافة إلى أطفال، لكن انفجارات أجهزة النداء وأجهزة اللاسلكي لم تتبعها عمليات توغل عسكرية إسرائيلية كبرى في لبنان.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق مطلع على عملية أجهزة النداء إن "الزر الأحمر" هو "مفهوم يشير إلى شيء يمكنك استخدامه عندما تريد، أو عندما تحتاج إليه". وقال المسؤول إن تفجير الأجهزة في الأسبوع الماضي "لم يكن جزءًا من الخطة الشاملة" التي تم تصورها عندما بدأت العملية، على الرغم من أنه أكد أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنها أحدثت تأثيراً استثنائياً.
"انظروا إلى النتيجة"، قال المسؤول السابق، في إشارة إلى الانفجارات التي أصابت أو قتلت القادة، وملأت المستشفيات وجعلت عناصر "حزب الله" غير قادرين على استخدام -أو الثقة بمعدات الاتصالات الأساسية.
وتحدث هو ومسؤولون حاليون وسابقون آخرون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، مشيرين إلى سرية وحساسية العملية.
وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق ثانٍ إن الانفجارات كانت تتويجًا لاستثمار متعدد السنوات في اختراق هياكل الاتصالات والخدمات اللوجستية والمشتريات لـ"حزب الله". وقال المسؤول إنه قبل وقت طويل من تعبئة أجهزة النداء بالمتفجرات، طورت وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، "الموساد"، وغيرها من الأجهزة فهماً تفصيلياً لـ"ما يحتاجه "حزب الله"، وما هي ثغراته، وأي شركات وهمية يعمل معها، وأين هي، ومن هم جهات الاتصال".
بعد رسم خرائط لهذه الشبكات، كما قال المسؤول السابق، "أنت في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية للشركات، حيث تبيع إحداها لشركة أخرى، التي تبيع بدورها لشركة أخرى" -كل هذا من أجل المناورة بشكل أقرب إلى وكلاء الشراء لـ"حزب الله"، الذين يعتمدون على شركاتهم الوهمية الخاصة، بينما يتم إخفاء أي صلة بإسرائيل.
تشير السجلات المؤسسية الضئيلة للشركات الأوروبية المرتبطة بأجهزة النداء إلى مؤسسين ليست لهم خلفيات واضحة يمكن تمييزها كموردين لمعدات الاتصالات أو ارتباط واضح بالحكومة الإسرائيلية، مما يترك مجالاً للشك في ما إذا كانوا على علم بالأدوار التي ربما تكون قد لعبتها شركاتهم في الهجوم على "حزب الله".
ومع دخول العديد من عناصر "حزب الله" إلى المستشفيات ومحاولة آخرين تقييم الأضرار التي لحقت بالمنظمة، وصف الأفراد المرتبطون بالجماعة هجوم أجهزة النداء بأنه فشل أمني مذهل. وقد تساءل لبناني مقرب من المنظمة: "كيف لم يتمكن 'حزب الله' من فحص هذه الشحنة والتحقق منها عند وصولها؟ لديهم القدرة التقنية؛ لقد صنعوا طائرات من دون طيار وصواريخ. كيف لا يمكنهم اكتشاف مثل هذا الاختراق؟".
لكنّ التفاصيل الرئيسية حول العملية ما تزال غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كانت إسرائيل قد اعترضت شحنة أجهزة اتصال موجودة مسبقًا وقامت بتفخيخها، أو أنها نفذت مخططاً قامت فيه كيانات استخباراتية إسرائيلية بتصنيع أو تجميع أجهزة محملة بالمتفجرات. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، أن الاستخبارات الإسرائيلية قامت بتصنيع الأجهزة وإنشاء شركات واجهة لخداع "حزب الله". ولم تعترف الحكومة الإسرائيلية علناً بمسؤوليتها عن العملية.
وقال مسؤولون أمنيون أميركيون وغربيون إنهم ما يزالون يحاولون جمع التفاصيل معًا. وقال العديد من المسؤولين إنهم يفترضون، ولكنهم لم يؤكدوا، أن العمل على تركيب المتفجرات داخل أجهزة الاتصال تم في إسرائيل، لتجنب مخاطر الانكشاف أو وقوع حادث في أراض أجنبية.
في المقابلات، أبدى مسؤولون استخباراتيون حاليون وسابقون دهشتهم من تعقيد المؤامرة، على الرغم من أن البعض شكك في أهميتها الاستراتيجية. وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق إن قرار إسرائيل بتفخيخ الأجهزة بالمتفجرات بدلاً من تزويدها بمعدات تجسس متطورة يعكس "عبادة العقلية الهجومية" في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعطي الأولوية لعروض القوة الحركية التي قد لا تحقق أهداف إسرائيل الأوسع في صراع إقليمي متصاعد.
وثمة آخرون دافعوا عن العملية. وقال إيال بينكو، القائد البحري الإسرائيلي وضابط الاستخبارات السابق: "إنها ضربة شديدة لهيكل القيادة والسيطرة" لـ"حزب الله". "من شأن هذا أن يخرج 'حزب الله' من توازنه؛ وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً (لزعيم "حزب الله" حسن نصر الله) لاستعادة جاهزية قواته".
أدى تعقيد وجرأة المؤامرة إلى عقد مقارنات بعمليات أخرى بارزة في سجلات التجسس. وشبه توماس ريد، المدير المؤسس لـ"معهد ألبيروفيتش لدراسات الأمن السيبراني" بجامعة جونز هوبكنز، اختراق إسرائيل الواضح لسلسلة توريد أجهزة النداء بعملية نُفذت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حازت وكالات الاستخبارات الأميركية والألمانية سراً السيطرة على شركة مقرها سويسرا، "كريبتو إيه جي" Crypto AG، التي باعت معدات اتصالات مزورة لعشرات الحكومات الأجنبية.
وقد تضمنت كلتا العمليتين هدفاً استخباراتياً دائماً يتمثل في اختراق سلسلة توريد الخصم. كما استشهد الخبراء بالهجوم المزعوم، "ستوكسنت"، الذي تعاونت فيه إسرائيل والولايات المتحدة على إصابة معدات التخصيب النووي في إيران ببرمجيات ضارة مدمرة.
وقال المسؤولون والخبراء إن قضية أجهزة النداء تثير أسئلة أخلاقية جديدة، لأن هدفها، جزئياً على الأقل، كان القتل والتشويه بالإضافة إلى التخريب أو الحصول على معلومات استخباراتية. وقال رالف غوف، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية خدم في الشرق الأوسط، إنه لو كانت الولايات المتحدة قد علمت مسبقًا بعملية أجهزة النداء، بالنظر إلى طبيعتها واسعة النطاق والضحايا المدنيين، فإن المسؤولين "كانوا ليصابوا بالذعر ويستخدموا كل وسيلة ضغط يعتقدون أنهم يمتلكونها لمنع (الإسرائيليين) من تنفيذها". لكن مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً قال إن الهجوم "أصاب بدقة الأشخاص الذين كانوا يستحقون الإيذاء".
إذا تم تأكيد الخطوط العريضة التي تظهر الآن للمؤامرة، فقد تواجه إسرائيل أيضًا أسئلة بشأن قراراتها بوضع عناصر العملية في دول غربية، وربما استغلال أفراد -بمن فيهم مؤسسو الشركات الوهمية المزعومة- الذين ربما لم يفهموا عواقب أدوارهم المزعومة في معاملات أجهزة النداء.
وقال غافين وايلد، المسؤول السابق في البيت الأبيض والخبير في الأمن السيبراني في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي": "هناك الكثير من الشركات الوهمية والشخصيات الوهمية. إذا كان هناك حقاً أشخاص كانوا ضحايا فعلياً، فسوف يضطرون إلى العيش في خوف لبقية حياتهم لأنه (حتى لو لم يكونوا على علم بالمؤامرة)، فإن 'حزب الله' لن يصدق ذلك".
من خلال تعقب الأدلة في حطام التفجيرات، تبدأ شبكة من الموردين والكيانات الوهمية في الظهور. وتم تمييز الألواح الخلفية لأجهزة النداء بمعلومات العلامة التجارية والطراز المرتبطة بشركة تصنيع تايوانية، "أبولو غولد" Apollo Gold، التي تظل مورداً رئيسياً للأجهزة التي كانت منتشرة على نطاق واسع في التسعينيات، وإنما التي تم استبدالها منذ ذلك الحين إلى حد كبير بالهواتف المحمولة.
ويقال إن "حزب الله" لجأ إلى استخدام أجهزة النداء لأنه كان يعتقد أن محدودياتها التقنية المنخفضة تجعلها أقل عرضة للاختراق من المخابرات الإسرائيلية.
وفي مواجهة طوفان من الاستفسارات الإعلامية، قال مسؤولون تنفيذيون في شركة "أبولو غولد" إن الشركة لم تصمم أو تصنع الأجهزة التي يتداولها "حزب الله"، وإن هذه الأجهزة أنتجت بموجب اتفاقية ترخيص مع شركة مقرها المجر تدعى "بي. إيه. سي. كونسولتينغ كيه. إف. تي" BAC Consulting KFT.
ما تزال الطبيعة الحقيقية لعمل "بي. إيه. سي" غامضة. وفقًا لـ"سجلات الشركات المجرية"، تم تسجيل الشركة في أيار (مايو) 2022، وهي تسرد 118 نشاطاً تجارياً في ملفها المؤسسي، بما في ذلك نشر الكتب، وتوزيع الأفلام، وتصنيع "الزيوت والدهون" و"المجوهرات المقلدة". ويروج موقع الشركة على الويب -المعطل منذ هجوم يوم الثلاثاء- لمجموعة واسعة النطاق من الخدمات، حيث تقدم الشركة المشورة في كل شيء، من الاستثمار في التأثير الاجتماعي إلى حلول إدارة النفايات.
لم تستجب امرأة مدرجة كأحد المؤسسين لشركة "بي. إيه. سي. الاستشارية"، كريستيانا بارسوني-أرسيداكونو، 49 عامًا، لطلبات متعددة للتعليق من صحيفة "واشنطن بوست". وفي اتصال موجز مع محطة "إن. بي. سي. نيوز" في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت إنها كانت "مجرد وسيطة" في معاملات أجهزة النداء، ولم تكن لديها ولاية على الأجهزة على الإطلاق.
وأخبرت والدة بارسوني-أرسيداكونو وكالة "أسوشيتد برس" يوم الجمعة، أن ابنتها الآن في الحجز الوقائي للحكومة المجرية. ولم تستجب السلطات المجرية لطلب التعليق على هذا الترتيب.
لكن مسؤولاً أمنياً مجرياً قال إن المحققين توصلوا إلى أن شركة "بي. إيه. سي" كانت شركة وهمية، وكانت متورطة في الصفقة التي زودت "حزب الله" بأجهزة النداء. وقال المسؤول إن الأجهزة "لم تصل إلى المجر قط"، ولكن يبدو أن هوية شركة "بي. إيه. سي" قد استُخدمت كجزء من العملية لخداع "حزب الله"، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن بارسوني- أركيدياكونو "كانت متورطة أو أنها كانت على معرفة عميقة" بالمؤامرة.
كما زارت الشرطة التايوانية مكتب شركة "بي. إيه. سي" في تايبيه يوم الأربعاء واكتشفت سجلات شحن تشير إلى أن شركة "غولد أبولو" أرسلت آخر 254 جهاز نداء إلى المجر في العام 2022، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. كما ورد أن عقد عمل آخر استولى عليه المحققون يشير إلى أن الشركة التي تتخذ من تايبيه مقراً لها كسبت 15 دولارًا مقابل كل جهاز نداء باعته شركة "بي. إيه. سي" المجرية.
ومن جهتها، حققت أجهزة الأمن البلغارية الأسبوع الماضي في أمر شركة ثانية، شركة "نورتا غلوبال ليمتد" Norta Global Ltd في صوفيا، بعد تقرير إعلامي صدر يوم الأربعاء يفيد بأن الشركة باعت وسلمت أجهزة النداء المتفجرة إلى "حزب الله". ونسب موقع "تيليكس" الإخباري المجري هذه المعلومات إلى مصادر مجهولة.
وأصدرت وكالة الدولة البلغارية للأمن القومي بيانًا يوم الجمعة قالت فيه إنها "أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك" أنه لم يتم "استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصالات تم تفجيرها في لبنان أو سورية في بلغاريا". ومع ذلك، لم يستبعد البيان وجود صلة بين شركة تُدعى "نورتا غلوبال" وبيع أجهزة النداء لـ"حزب الله"، وقال فقط إن الشركة "لم تقم بمعاملات ذات علاقة كانت لبلغاريا ولاية قضائية عليها".
تشير السجلات البلغارية إلى أن شركة "نورتا غلوبال" مملوكة لرينسون خوسيه، وهو رجل نرويجي يبلغ من العمر 39 عامًا ولد في الهند. وأسس خوسيه الشركة في نيسان (أبريل) 2022 للقيام "بإدارة المشاريع التكنولوجية"، وفقًا لأوراق تأسيسها، التي وقعها خوسيه في أوسلو. وكان خوسيه قد أسس سابقًا شركة تكنولوجيا في النرويج باسم "نورتالينك" Nortalink.
خلال العامين 2022 و2023، تلقت شركة "نورتا غلوبال" إجمالي إيرادات تجاوزت 1.5 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وفقًا للتقارير المالية المقدمة إلى السلطات البلغارية. وطوال تلك الفترة، كان خوسيه يعمل بدوام كامل في شركة إعلامية مقرها أوسلو، وفقًا لسيرته الذاتية على الإنترنت.
في مقابلة قصيرة، لم يستجب محاسب شركة "نورتا غلوبال" للأسئلة حول ما إذا كانت لدى الشركة علاقات مع إسرائيل. ووجه المحاسب، ديميتار داسكالوف، صحيفة "الواشنطن بوست" مرارًا وتكرارًا إلى البيان الصادر عن أجهزة الأمن.
لدى خوسيه ملف تعريف على موقع "فاوندرز نيشن" Founders Nation، وهو موقع ويب إسرائيلي للشبكات التجارية، يسرد العديد من المنظمات التي لها علاقات، إما الآن أو في الماضي، بقوات الدفاع الإسرائيلية كشركاء رسميين.
وقال غاي فرانكلين، الذي تم تحديده كأحد مؤسسي الموقع، إنه لم يسمع قط عن خوسيه أو "نورتا غلوبال" Norta Global، وإنه لا يعتقد أن حكومة إسرائيل قدمت أي تمويل عبر "فاوندرز نيشن". وقال فرانكلين في رسالة نصية: "في عالم التكنولوجيا، تريد أن يكون لديك أكبر عدد ممكن من الشعارات على منصتك لإظهار أنك تحظى بدعم (ليس مالياً) من العديد من الكيانات".
لم يستجب خوسيه للمكالمات والرسائل من صحيفة "الواشنطن بوست". وقال صديق في أوسلو، بيبين بهسكاران، إنه وشقيق خوسيه لم يتمكنا أيضًا من الوصول إلى خوسيه.
وكان خوسيه قد سافر إلى بوسطن يوم الثلاثاء وبقي في الولايات المتحدة حتى يوم الجمعة، وفقًا لسجلات الحكومة الأميركية. وكان قد تواجد هناك لحضور مؤتمر تكنولوجي، وفقًا لمصدر مطلع على خططه بالإضافة إلى تقرير على موقع "في. جي" الإخباري النرويجي.
لم يستجب خوسيه لطلبات التعليق. وقال أحد المنظمين في المؤتمر، الذي ترعاه شركة البرمجيات "هَب سبوت" HubSpot، لمراسل "الواشنطن بوست"، إن خوسيه لم يأت للحصول على اعتماد تم تخصيصه له أو يحضر أي جلسات. وباءت المحاولات للوصول إليه في أكثر من 30 فندقًا مدرجًا على موقع المؤتمر بالفشل.

*أعد هذا التقرير: غريغ ميلر، كيت براون، لوفداي موريس، شيرا روبين، وجون سوين.
*ساهم كل من إليزابيث دوسكين، وأبي تشيزمان، وإيلين ناكاشيما، وسوزانا جورج، وسوزي هايداموس، ولويزا لوفلوك، وفيك تشيانغ، وبي لين وو، وإيفان هيل، وإيموجين بايبر، وآرون شافر، وآدم تايلور، وشين هاريس، وسعاد مخنيت، في إعداد هذا التقرير.
*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: Exploding pagers leave clues to Israeli 'red button' plot, officials say

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