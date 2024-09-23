مساق الفكر الاحترافي متطلب إجباري في الرياضة الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- بات تلقين وتدريس الرياضي
المحلي دروسا في الاحترافية، متطلبا إجباريا إذا ما أردنا الوصول للعالمية، في مختلف الألعاب، خاصة كرة القدم، التي بدأت تسير بخطوات "شبه واثقة" نحو تحقيق حلم الوصول إلى منافسات كأس العالم، وهي أقوى تظاهرة عالمية في كرة القدم
للمنتخبات.
ورغم بدء تفهم اللاعب والمدرب والإداري الأردني، لضرورة الاحترافية في العمل والتصرف والتفكير بحثا عن الوصول إلى أعلى المستويات، إلا أن هناك الكثير من المواهب الرياضية التي سرعان ما تذبل، بسبب غياب الفكر الاحترافي في العمل والتدريب والتحضير، ناهيك عن عدم قدرة عدد من النجوم الصاعدين على التعايش بشكل صحيح مع النجومية، ما يدفعهم للسقوط سريعا في وحل الغرور و"العنجهية"، ما يتسبب في تدميرهم وتدمير مستقبلهم الرياضي الذي كان مرشحا لأن يكون مستقبلا مشرقا لو امتلك الرياضي العقلية الاحترافية المساعدة على إدارة الأمور.
وتعاني الرياضة الأردنية، في مختلف الألعاب حاليا، من وجود لاعبين كان بإمكانهم أن يصلوا إلى مراتب عالية في مختلف الألعاب، وعلى مختلف الصعد، لو كان لديهم فكر احترافي يساعدهم في تلمس مشوارهم، قبل أن يسقطوا في وحل الجهل الاحترافي، ما تسبب في دمار مواهبهم الكروية.
ويزخر الأردن بالعديد من مشاريع النجوم الذين لم يكتب لهم النجاح، بسبب تصرفاتهم غير الاحترافية، مثل التدخين والسهر وتعاطي الكحول، وعدم القدرة على اختيار الفريق المناسب، بحيث يتم تفضيل المال على النادي الأكثر ملاءمة، ما يتسبب في دمار المواهب.
ويرى معنيون أن الرياضة الأردنية، باتت بحاجة لمساقات إجبارية في الفكر الاحترافي، تدرس للإدارات واللاعبين والمدربين في المنتخبات الوطنية والأندية، حتى ننجح في بناء فرق ومنتخبات قادرة على المنافسة، وحتى نكون قادرين على تأسيس لاعبين مثقفين رياضيا يستطيعون تمييز "الغث من السمين" لما يخدم مصالحهم المستقبلية.
وربما يعد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم المحترف في مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، مثالا يحتذى كرياضي متفوق في مساق الفكر الاحترافي، بل وصل إلى درجة "الدكتوراه" في هذا المجال، بدليل خطواته المتدرجة في الاحتراف، وسلوكه الاحترافي خارج الملعب وداخله، حتى أنه أصبح يشعر بمراقبة ذاتية على نفسه، بعيدا عن أعين المدربين والجماهير، تدفعه للجد والاجتهاد في السر والعلن، لما يخدم طموحاته وأحلامه التي بدأت تتحقق رويدا رويدا.
وربما ضحى التعمري بمبالغ مالية كبيرة، عرضت عليه للاحتراف في أندية عربية، ولكنه فضل النوع على الكم، من خلال الاستمرار في مشواره الاحترافي في أوروبا، على أمل الوصول إلى العالمية من خلال ناد عالمي معروف مثل ليفربول أو ريال مدريد أو برشلونة.. ولم لا؟
ويرى المدرب الوطني أحمد هايل، أن اللاعب الأردني بدأ يتلمس فعليا طريق الاحترافية، وراح ينتهج الخطوات التي توصله إلى مراتب عالية، بعد أن أدرك أهمية العمل الجاد المحترف الذي يخدم مصالحه ويغذي طموحاته. وأضاف، في تصريح لـ"الغد": "رغم الوعي الفكري الذي بدأنا نلمسه عند اللاعب الأردني، إلا أننا نرى أن مساق "الفكر الاحترافي" يجب أن يوزع على المنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين، لتعزيز الفكر الاحترافي، ومساعدة اللاعبين الجاهلين بطرق الاحترافية على تعديل سلوكياتهم لما يخدم مصالحهم ويحافظ على استمراريتهم في الملاعب بأداء جيد ولأطول فترة".
وقال هايل: "هناك مواهب كروية متميزة كانت قادرة على الوصول للعالمية، قبل أن يقتلها الغرور و"الطرق الملتوية" في الحياة العامة، ما تسبب في دمارها وانحرافها عن المسار"، متمنيا أن تولي الرياضة الأردنية مستقبلا، أهمية كبيرة لزرع الفكر الاحترافي لدى جميع الرياضيين وفي مختلف الألعاب، حتى نخلق جيلا قادرا على مواكبة التطور.
ويرى اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة السلة، سام دغلس، الذي يعمل حاليا مستشارا فنيا لفرق اتحاد عمان، أن الاحتراف يعد مسؤولية كبيرة وليس فرصة لكسب المال فقط، لافتا إلى أن اللاعب المحترف يجب أن يعزز قدراته البدنية وتطوير مهاراته الفنية، لتقديم نفسه بصورة المحترف الحقيقي.
وأضاف دغلس، في حديثه لـ"الغد": "المحترف هو من يحافظ على قيمه وسلوكياته ويهتم بنفسه ويرفع مستوى فريقه"، متمنيا على اللاعبين إدراك مسؤولياتهم الاحترافية وأن يشكلوا القدوة الحسنة للاعبين الصغار ومحبيهم.
ورفض دغلس السلوكيات والعادات التي ينتهجها بعض المحترفين، والمتمثلة بالتدخين وشرب الكحول والسهر، مشيرا في هذا الصدد: "بحكم خبراتي لاعبا ومدربا ومعاصرتي العديد من اللاعبين، فإن هذه العادات أضرت بالكثير من اللاعبين وأسهمت بخفض مستواهم، فضلا عن كونها قللت من عمرهم الاحترافي"، متمنيا على المحترفين أن يكونوا أكثر حرصا على حماية أسمائهم وبنائها بالشكل الصحيح، وهذا يتطلب تسلحهم بالفكر الاحترافي.
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