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مساق الفكر الاحترافي متطلب إجباري في الرياضة الأردنية

9/23/2024 3:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- بات تلقين وتدريس الرياضي المحلي دروسا في الاحترافية، متطلبا إجباريا إذا ما أردنا الوصول للعالمية، في مختلف الألعاب، خاصة كرة القدم، التي بدأت تسير بخطوات "شبه واثقة" نحو تحقيق حلم الوصول إلى منافسات كأس العالم، وهي أقوى تظاهرة عالمية في كرة القدم للمنتخبات.
ورغم بدء تفهم اللاعب والمدرب والإداري الأردني، لضرورة الاحترافية في العمل والتصرف والتفكير بحثا عن الوصول إلى أعلى المستويات، إلا أن هناك الكثير من المواهب الرياضية التي سرعان ما تذبل، بسبب غياب الفكر الاحترافي في العمل والتدريب والتحضير، ناهيك عن عدم قدرة عدد من النجوم الصاعدين على التعايش بشكل صحيح مع النجومية، ما يدفعهم للسقوط سريعا في وحل الغرور و"العنجهية"، ما يتسبب في تدميرهم وتدمير مستقبلهم الرياضي الذي كان مرشحا لأن يكون مستقبلا مشرقا لو امتلك الرياضي العقلية الاحترافية المساعدة على إدارة الأمور.
وتعاني الرياضة الأردنية، في مختلف الألعاب حاليا، من وجود لاعبين كان بإمكانهم أن يصلوا إلى مراتب عالية في مختلف الألعاب، وعلى مختلف الصعد، لو كان لديهم فكر احترافي يساعدهم في تلمس مشوارهم، قبل أن يسقطوا في وحل الجهل الاحترافي، ما تسبب في دمار مواهبهم الكروية.
ويزخر الأردن بالعديد من مشاريع النجوم الذين لم يكتب لهم النجاح، بسبب تصرفاتهم غير الاحترافية، مثل التدخين والسهر وتعاطي الكحول، وعدم القدرة على اختيار الفريق المناسب، بحيث يتم تفضيل المال على النادي الأكثر ملاءمة، ما يتسبب في دمار المواهب.
ويرى معنيون أن الرياضة الأردنية، باتت بحاجة لمساقات إجبارية في الفكر الاحترافي، تدرس للإدارات واللاعبين والمدربين في المنتخبات الوطنية والأندية، حتى ننجح في بناء فرق ومنتخبات قادرة على المنافسة، وحتى نكون قادرين على تأسيس لاعبين مثقفين رياضيا يستطيعون تمييز "الغث من السمين" لما يخدم مصالحهم المستقبلية.
وربما يعد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم المحترف في مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، مثالا يحتذى كرياضي متفوق في مساق الفكر الاحترافي، بل وصل إلى درجة "الدكتوراه" في هذا المجال، بدليل خطواته المتدرجة في الاحتراف، وسلوكه الاحترافي خارج الملعب وداخله، حتى أنه أصبح يشعر بمراقبة ذاتية على نفسه، بعيدا عن أعين المدربين والجماهير، تدفعه للجد والاجتهاد في السر والعلن، لما يخدم طموحاته وأحلامه التي بدأت تتحقق رويدا رويدا.
وربما ضحى التعمري بمبالغ مالية كبيرة، عرضت عليه للاحتراف في أندية عربية، ولكنه فضل النوع على الكم، من خلال الاستمرار في مشواره الاحترافي في أوروبا، على أمل الوصول إلى العالمية من خلال ناد عالمي معروف مثل ليفربول أو ريال مدريد أو برشلونة.. ولم لا؟
ويرى المدرب الوطني أحمد هايل، أن اللاعب الأردني بدأ يتلمس فعليا طريق الاحترافية، وراح ينتهج الخطوات التي توصله إلى مراتب عالية، بعد أن أدرك أهمية العمل الجاد المحترف الذي يخدم مصالحه ويغذي طموحاته. وأضاف، في تصريح لـ"الغد": "رغم الوعي الفكري الذي بدأنا نلمسه عند اللاعب الأردني، إلا أننا نرى أن مساق "الفكر الاحترافي" يجب أن يوزع على المنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين، لتعزيز الفكر الاحترافي، ومساعدة اللاعبين الجاهلين بطرق الاحترافية على تعديل سلوكياتهم لما يخدم مصالحهم ويحافظ على استمراريتهم في الملاعب بأداء جيد ولأطول فترة".
وقال هايل: "هناك مواهب كروية متميزة كانت قادرة على الوصول للعالمية، قبل أن يقتلها الغرور و"الطرق الملتوية" في الحياة العامة، ما تسبب في دمارها وانحرافها عن المسار"، متمنيا أن تولي الرياضة الأردنية مستقبلا، أهمية كبيرة لزرع الفكر الاحترافي لدى جميع الرياضيين وفي مختلف الألعاب، حتى نخلق جيلا قادرا على مواكبة التطور.
ويرى اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة السلة، سام دغلس، الذي يعمل حاليا مستشارا فنيا لفرق اتحاد عمان، أن الاحتراف يعد مسؤولية كبيرة وليس فرصة لكسب المال فقط، لافتا إلى أن اللاعب المحترف يجب أن يعزز قدراته البدنية وتطوير مهاراته الفنية، لتقديم نفسه بصورة المحترف الحقيقي.
وأضاف دغلس، في حديثه لـ"الغد": "المحترف هو من يحافظ على قيمه وسلوكياته ويهتم بنفسه ويرفع مستوى فريقه"، متمنيا على اللاعبين إدراك مسؤولياتهم الاحترافية وأن يشكلوا القدوة الحسنة للاعبين الصغار ومحبيهم.
ورفض دغلس السلوكيات والعادات التي ينتهجها بعض المحترفين، والمتمثلة بالتدخين وشرب الكحول والسهر، مشيرا في هذا الصدد: "بحكم خبراتي لاعبا ومدربا ومعاصرتي العديد من اللاعبين، فإن هذه العادات أضرت بالكثير من اللاعبين وأسهمت بخفض مستواهم، فضلا عن كونها قللت من عمرهم الاحترافي"، متمنيا على المحترفين أن يكونوا أكثر حرصا على حماية أسمائهم وبنائها بالشكل الصحيح، وهذا يتطلب تسلحهم بالفكر الاحترافي.

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