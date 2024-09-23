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الفحيص والعلا السعودي يتجاذبان لقب السلة العربية اليوم

9/23/2024 3:05:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – ينشد فريق نادي شباب الفحيص التتويج بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يلاقي نظيره فريق العلا السعودي عند الساعة 7 من مساء اليوم في صالة الفحيص، وذلك في المباراة النهائية التي ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.
وتسبق مواجهة النهائي إقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي، في اللقاء الذي سيجمعهما على صالة نادي شباب الفحيص عند الساعة 4:30 مساء، حيث خسر كوسيدار أمام العلا (54-63) والفتاة أمام الفحيص (82-95) في مواجهتي الدور نصف النهائي.
وتأهل الفحيص إلى نهائي البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخه بعد تأهله الأول إلى نهائي نسخة العام 2016 وخسارته اللقب أمام المجمع البترولي الجزائري، قبل أن يحل ثالثا في نسخ لبنان 2017، مصر 2018، والأردن 2021.
واستهل الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من البطولة العربية بالفوز على فرق؛ غاز الشمال العراقي (75-50)، الوحدة السوري (87-69)، الفتاة الكويتي (85-76)، كوسيدار الجزائري (79-52)، مقابل خسارته أمام العلا السعودي (58-67)، قبل أن يفوز على الفتاة الكويتي (95-82) في الدور نصف النهائي.
في المقابل، بدأ فريق العلا السعودي مشواره بالفوز على فرق؛ كوسيدار الجزائري (60-58)، الوحدة السوري (75-69)، الفتاة الكويتي (81-65)، وشباب الفحيص (67-58)، مقابل خسارته أمام غاز الشمال العراقي (61-69)، ثم جدد فوزه على كوسيدار (63-54) في الدور قبل النهائي.
الفحيص والعلا.. طموحات مشتركة
المؤشر الفني التصاعدي لفريق العلا السعودي بقيادة مدربه اللبناني عزت إسماعيل، يجعل المتابعين ينتظرون أن تشكل قمة الفريقين "وجبة سلوية دسمة"، خصوصا وأن العلا هو الفريق الوحيد الذي نجح بالفوز على فريق شباب الفحيص (67-58) في الدور التمهيدي، علما أن "السماوي" بتشكيلته المتجانسة بات يتصدر ترشيحات خبراء اللعبة "على الورق"، لتتويج تاريخي باللقب العربي، وذلك بعد ارتفاع المستوى الفني للاعباته المحليات وارتفاع معدل فاعليتهن في المباريات.
وستبحث صانعة ألعاب الفحيص الأميركية بروكي ويليامز عن أفضل الحلول لطرق سلة العلا السعودي، والامتداد بقوة نحو المواقع الأمامية وحول القوس بإسناد من جوانا حداد ورشا عبده حول القوس، كما ستحاول لاعبات الفحيص تطبيق أسلوب الضغط العالي على لاعبات العلا للحد من صلابة التغطية الدفاعية بعيدا عن دفاع المنطقة، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد الكافي للاعبتي الارتكاز زاره النجار والمحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز، التي سجلت 19 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27 في اللقاء الأخير أمام الفتاة، إلى جانب تواجد اللاعبات؛ ليليانا أبو جبارة، جانسيت يالتشين، ماسه النوباني، تالا شحاتيت، فرح الشياب، ذكرى شحادة، وسارة عباسي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيات طبقا لظروف المباراة ورؤية المدير الفني نايف عصفور ومساعدته روبي حبش.
وبلغت نسبة نجاح لاعبات الفحيص في التسجيل من داخل القوس خلال مباراتهن الأخيرة أمام الفتاة الكويتي 57.1 % (24 من 42) و36 % من خارج القوس (9 من 25) و83.3 % من خط الرميات الحرة (20 من 24)، فيما سجل الفريق 13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر و12 نقطة من الفرصة الثانية و28 نقطة من الفاست بريك، مع مساهمة دكة بدلائه بتسجيل 23 نقطة في الفوز على الفتاة (95-82).
وفي المقابل، يدرك العلا السعودي أنه سيواجه ضغطا هجوميا كبيرا من لاعبات الفحيص، لذلك من المتوقع أن تتولى محترفته دي عائشة فير، التي سجلت 31 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 28 في مباراتها الأخيرة مع كوسيدار، مهمة قيادة تحركات ديما قطاني وريم عبدالعزيز حول القوس، بهدف إيصال الكرة للاعبة سعاد عقل والمحترفة العملاقة ايماني ستافورد تحت السلتين، فيما تنحصر خيارات اللبناني عزت اسماعيل على الدكة باللاعبات؛ رنا بالتو، يارا الحاكمي وغيداء صالح، إلى جانب زميلاتهن ليلى الحربي، يسرى أبو الجدايل ودارين طلال.
وبلغت نسبة نجاح لاعبات العلا في التسجيل من داخل القوس خلال مباراتهن الأخيرة أمام كوسيدار 44.4 % (16 من 36) و30.8 % من خارج القوس (8 من 26) و77.8 % من خط الرميات الحرة (7 من 9)، فيما سجل الفريق 17 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر و6 نقاط من الفرصة الثانية و12 نقطة من الفاست بريك وساهمت دكة بدلائه بتسجيل 8 نقاط خلال فوزه على كوسيدار (63-54).

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