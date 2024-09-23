الفحيص والعلا السعودي يتجاذبان لقب السلة العربية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – ينشد فريق نادي شباب الفحيص التتويج بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يلاقي نظيره فريق العلا السعودي عند الساعة 7 من مساء اليوم في صالة الفحيص، وذلك في المباراة النهائية التي ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.
وتسبق مواجهة النهائي إقامة مباراة
تحديد المركز الثالث بين فريقي كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي، في اللقاء الذي سيجمعهما على صالة نادي شباب الفحيص عند الساعة 4:30 مساء، حيث خسر كوسيدار أمام العلا (54-63) والفتاة أمام الفحيص (82-95) في مواجهتي الدور نصف النهائي.
وتأهل الفحيص إلى نهائي البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخه بعد تأهله الأول إلى نهائي نسخة العام 2016 وخسارته اللقب أمام المجمع البترولي الجزائري، قبل أن يحل ثالثا في نسخ لبنان 2017، مصر 2018، والأردن 2021.
واستهل الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من البطولة العربية بالفوز على فرق؛ غاز الشمال العراقي (75-50)، الوحدة السوري (87-69)، الفتاة الكويتي (85-76)، كوسيدار الجزائري (79-52)، مقابل خسارته أمام العلا السعودي (58-67)، قبل أن يفوز على الفتاة الكويتي (95-82) في الدور نصف النهائي.
في المقابل، بدأ فريق العلا السعودي مشواره بالفوز على فرق؛ كوسيدار الجزائري (60-58)، الوحدة السوري (75-69)، الفتاة الكويتي (81-65)، وشباب الفحيص (67-58)، مقابل خسارته أمام غاز الشمال العراقي (61-69)، ثم جدد فوزه على كوسيدار (63-54) في الدور قبل النهائي.
الفحيص والعلا.. طموحات مشتركة
المؤشر الفني التصاعدي لفريق العلا السعودي بقيادة مدربه اللبناني عزت إسماعيل، يجعل المتابعين ينتظرون أن تشكل قمة الفريقين "وجبة سلوية دسمة"، خصوصا وأن العلا هو الفريق الوحيد الذي نجح بالفوز على فريق شباب الفحيص (67-58) في الدور التمهيدي، علما أن "السماوي" بتشكيلته المتجانسة بات يتصدر ترشيحات خبراء اللعبة "على الورق"، لتتويج تاريخي باللقب العربي، وذلك بعد ارتفاع المستوى الفني للاعباته المحليات وارتفاع معدل فاعليتهن في المباريات.
وستبحث صانعة ألعاب الفحيص الأميركية بروكي ويليامز عن أفضل الحلول لطرق سلة العلا السعودي، والامتداد بقوة نحو المواقع الأمامية وحول القوس بإسناد من جوانا حداد ورشا عبده حول القوس، كما ستحاول لاعبات الفحيص تطبيق أسلوب الضغط العالي على لاعبات العلا للحد من صلابة التغطية الدفاعية بعيدا عن دفاع المنطقة، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد الكافي للاعبتي الارتكاز زاره النجار والمحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز، التي سجلت 19 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27 في اللقاء الأخير أمام الفتاة، إلى جانب تواجد اللاعبات؛ ليليانا أبو جبارة، جانسيت يالتشين، ماسه النوباني، تالا شحاتيت، فرح الشياب، ذكرى شحادة، وسارة عباسي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيات طبقا لظروف المباراة ورؤية المدير الفني نايف عصفور ومساعدته روبي حبش.
وبلغت نسبة نجاح لاعبات الفحيص في التسجيل من داخل القوس خلال مباراتهن الأخيرة أمام الفتاة الكويتي 57.1 % (24 من 42) و36 % من خارج القوس (9 من 25) و83.3 % من خط الرميات الحرة (20 من 24)، فيما سجل الفريق 13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر و12 نقطة من الفرصة الثانية و28 نقطة من الفاست بريك، مع مساهمة دكة بدلائه بتسجيل 23 نقطة في الفوز على الفتاة (95-82).
وفي المقابل، يدرك العلا السعودي أنه سيواجه ضغطا هجوميا كبيرا من لاعبات الفحيص، لذلك من المتوقع أن تتولى محترفته دي عائشة فير، التي سجلت 31 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 28 في مباراتها الأخيرة مع كوسيدار، مهمة قيادة تحركات ديما قطاني وريم عبدالعزيز حول القوس، بهدف إيصال الكرة للاعبة سعاد عقل والمحترفة العملاقة ايماني ستافورد تحت السلتين، فيما تنحصر خيارات اللبناني عزت اسماعيل على الدكة باللاعبات؛ رنا بالتو، يارا الحاكمي وغيداء صالح، إلى جانب زميلاتهن ليلى الحربي، يسرى أبو الجدايل ودارين طلال.
وبلغت نسبة نجاح لاعبات العلا في التسجيل من داخل القوس خلال مباراتهن الأخيرة أمام كوسيدار 44.4 % (16 من 36) و30.8 % من خارج القوس (8 من 26) و77.8 % من خط الرميات الحرة (7 من 9)، فيما سجل الفريق 17 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر و6 نقاط من الفرصة الثانية و12 نقطة من الفاست بريك وساهمت دكة بدلائه بتسجيل 8 نقاط خلال فوزه على كوسيدار (63-54).
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