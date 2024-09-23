فيفا يغرم الفيصلي 114 ألفا بسبب الكامرجي.. قرار حرمان الحسين من التسجيل يثير جملة تساؤلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"فيفا" يحرم الفيصلي ويلزمه بدفع 114 ألف دولار للكامرجي
حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الفيصلي من تسجيل لاعبين، بسبب شكوى سبق وأن قدمها المحترف التونسي السابق في الفريق رفيق الكامرجي.
ووفق المعلومات فقد أصدرت اللجنة المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارا يلزم النادي الفيصلي، بدفع حوالي 114 ألف دولار، بسبب قيام النادي بفسخ عقد اللاعب الذي سارع لتقديم الشكوى.
وجاء قرار حرمان الفيصلي من التسجيل، قبل عدة أيام، وتحديدا يوم 19 الشهر الحالي. وتسبب هذا القرار في إعادة الفيصلي للنظر بمحترفيه الأجانب الحاليين، وبالتالي ترجيح الاستمرار معهم حتى نهاية عقودهم في حال سارت الأمور بالشكل الطبيعي.
قرار حرمان الحسين إربد يثير التساؤلات
أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان نادي الحسين إربد من تسجيل لاعبين جدد، استغراب ودهشة المتابعين، خاصة في ظل "البحبوحة" المالية التي يعيشها النادي، وخاصة الفريق الأول لكرة القدم.
وخلقت حالة حرمان الحسين إربد، حالة من الاستغراب والدهشة، متسائلين فيما إذا كان هناك شيء ما خاطئ في النادي أم لا.
وقال متابعون: الحسين إربد أبرم جملة من التعاقدات بمبالغ مالية خيالية، قياسا بقدرات الأندية الأخرى، حتى أن الشارع الرياضي اعتبر أن الحسين إربد جاء من من كوكب آخر في ظل إنفاقه الكبير على فريق الكرة، قبل أن يأتي القرار الصادم بحرمانه من التسجيل.
كما استغرب البعض أيضا، شكاوى فريق السيدات لكرة القدم، الذي سبق وأن خاطب اتحاد الكرة بسبب عدم حصوله على الرواتب الشهرية، ما زاد من حالة الدهشة عند المتابعين.
وخلقت هذه التناقضات في نادي الحسين إربد، حالة من التساؤلات والإرباكات، ما تسبب في تشتيت فكر المتابعين الذين لم يجدوا تفسيرا لهذه الحالة، على أمل خروج النادي بأخبار أو تصريحات يوضح فيها ما يجري.
يشار إلى أن الأيام الأخيرة، شهدت قيام "فيفا" بحرمان 3 أندية هي الفيصلي والحسين إربد ومعان، حيث تم حرمان الفيصلي يوم 19 الحالي، والحسين إربد 20 الحالي، فيما تم حرمان معان يوم 10 الشهر الحالي، علما أن فريقي منشية بني حسن وذات راس، سبق وأن تعرضا لقرار الحرمان من التسجيل والساري المفعول حتى الآن، بسبب عدم تسديد المستحقات.
خانكان يكسب قضيته ضد مغير السرحان
كسب المحترف السوري السابق في فريق مغير السرحان سامر خانكان، قضيته ضد ناديه السابق، بعد أن قدم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
المحترف السابق في مغير السرحان سامر خانكان - (من المصدر)
وأصدر "فيفا" قرارا يلزم نادي مغير السرحان، بدفع حوالي 10500 دينار للمحترف السوري، الذي لعب في صفوف الفريق الموسم الماضي، وقدم خلال مسيرته أداء جيدا.
حالات تحكيمية في الجولة الخامسة من الدوري
تفيد المعلومات أن دائرة الحكام في اتحاد الكرة، راجعت الحالات التحكيمية في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وأشارت إلى بعض الحالات التي أثارت الجدل، حيث تم التأكيد على أن احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام شباب الأردن كان قرارا صحيحا، كما أن قرار إلغاء هدف للأهلي بسبب التسلل كان قرارا صحيحا أيضا.
طاقم تحكيمي أردني يغادر إلى إندونيسيا
غادر طاقم حكام أردني يضم أحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة، إلى أندونيسيا، لإدارة مباراة تقام يوم غد ضمن البطولة الآسيوية لكرة القدم.
وتستعد نخبة من الحكام الأردنيين، للقيام بمهام تحكيمية متنوعة، بناء على تكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كواليس النجوم
. وزارة الشباب ما تزال تدرس شكوى سبق وأن قدمها أحد أعضاء الإدارة، وتتمثل بتعاطي الخمر في مقر النادي.
. اجتماع في مقر اتحاد الكرة، عقد أول من أمس مع الكشافين الذين عينهم اتحاد الكرة لرصد المواهب الواعدة لتدعيم المنتخبات الوطنية.. أحد المسؤولين في الأندية، سبق وأن اتهم الكشافين بعدم الفاعلية، بحيث يقوم مدربو المنتخبات باختيار اللاعبين من دون الرجوع لاراء الكشافة.. أيضا نادي سهل حوران سبق وأن اعترض في اتحاد الكرة على غياب أي لاعب من فريق سن 19 الذي يلعب في دوري النخبة عن منتخب الشباب، رغم تألق عدد من لاعبيه.
. إداري في أحد أندية المحترفين، كشف في جلسة خاصة أن جمهور ناديه سيكتشف متأخرا، أن صفقة التعاقد الأخيرة لفريق الكرة تعتبر "مقلبا".
. الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، تحمل في طياتها أنباء عن إقالات في إحدى الأجهزة الفنية.. الإقالة تعتمد على نتيجة المباراة المقبلة.. أندية أخرى تدرس تغيير المدربين وفقا للنتائج.. أحد المدربين كشف عن قيام زميل له، بإرسال رسائل إلى إدارات الأندية لترشيح نفسه كمدير فني في حال قررت الإدارة الاستغناء عن المدرب الحالي.
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