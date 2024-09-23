فيفا يغرم الفيصلي 114 ألفا بسبب الكامرجي.. قرار حرمان الحسين من التسجيل يثير جملة تساؤلات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"فيفا" يحرم الفيصلي ويلزمه بدفع 114 ألف دولار للكامرجي

حرم الاتحاد الدولي "فيفا"، النادي الفيصلي من تسجيل لاعبين، بسبب شكوى سبق وأن قدمها المحترف التونسي السابق في الفريق رفيق الكامرجي.

ووفق المعلومات فقد أصدرت اللجنة المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارا يلزم النادي الفيصلي، بدفع حوالي 114 ألف دولار، بسبب قيام النادي بفسخ عقد اللاعب الذي سارع لتقديم الشكوى.

وجاء قرار حرمان الفيصلي من التسجيل، قبل عدة أيام، وتحديدا يوم 19 الشهر الحالي. وتسبب هذا القرار في إعادة الفيصلي للنظر بمحترفيه الأجانب الحاليين، وبالتالي ترجيح الاستمرار معهم حتى نهاية عقودهم في حال سارت الأمور بالشكل الطبيعي.

قرار حرمان الحسين إربد يثير التساؤلات

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان نادي الحسين إربد من تسجيل لاعبين جدد، استغراب ودهشة المتابعين، خاصة في ظل "البحبوحة" المالية التي يعيشها النادي، وخاصة الفريق الأول لكرة القدم.

وخلقت حالة حرمان الحسين إربد، حالة من الاستغراب والدهشة، متسائلين فيما إذا كان هناك شيء ما خاطئ في النادي أم لا.

وقال متابعون: الحسين إربد أبرم جملة من التعاقدات بمبالغ مالية خيالية، قياسا بقدرات الأندية الأخرى، حتى أن الشارع الرياضي اعتبر أن الحسين إربد جاء من من كوكب آخر في ظل إنفاقه الكبير على فريق الكرة، قبل أن يأتي القرار الصادم بحرمانه من التسجيل.

كما استغرب البعض أيضا، شكاوى فريق السيدات لكرة القدم، الذي سبق وأن خاطب اتحاد الكرة بسبب عدم حصوله على الرواتب الشهرية، ما زاد من حالة الدهشة عند المتابعين.

وخلقت هذه التناقضات في نادي الحسين إربد، حالة من التساؤلات والإرباكات، ما تسبب في تشتيت فكر المتابعين الذين لم يجدوا تفسيرا لهذه الحالة، على أمل خروج النادي بأخبار أو تصريحات يوضح فيها ما يجري.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة، شهدت قيام "فيفا" بحرمان 3 أندية هي الفيصلي والحسين إربد ومعان، حيث تم حرمان الفيصلي يوم 19 الحالي، والحسين إربد 20 الحالي، فيما تم حرمان معان يوم 10 الشهر الحالي، علما أن فريقي منشية بني حسن وذات راس، سبق وأن تعرضا لقرار الحرمان من التسجيل والساري المفعول حتى الآن، بسبب عدم تسديد المستحقات.

خانكان يكسب قضيته ضد مغير السرحان

كسب المحترف السوري السابق في فريق مغير السرحان سامر خانكان، قضيته ضد ناديه السابق، بعد أن قدم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".









المحترف السابق في مغير السرحان سامر خانكان - (من المصدر)



وأصدر "فيفا" قرارا يلزم نادي مغير السرحان، بدفع حوالي 10500 دينار للمحترف السوري، الذي لعب في صفوف الفريق الموسم الماضي، وقدم خلال مسيرته أداء جيدا.

حالات تحكيمية في الجولة الخامسة من الدوري

تفيد المعلومات أن دائرة الحكام في اتحاد الكرة، راجعت الحالات التحكيمية في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وأشارت إلى بعض الحالات التي أثارت الجدل، حيث تم التأكيد على أن احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام شباب الأردن كان قرارا صحيحا، كما أن قرار إلغاء هدف للأهلي بسبب التسلل كان قرارا صحيحا أيضا.

طاقم تحكيمي أردني يغادر إلى إندونيسيا

غادر طاقم حكام أردني يضم أحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة، إلى أندونيسيا، لإدارة مباراة تقام يوم غد ضمن البطولة الآسيوية لكرة القدم.

وتستعد نخبة من الحكام الأردنيين، للقيام بمهام تحكيمية متنوعة، بناء على تكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كواليس النجوم

. وزارة الشباب ما تزال تدرس شكوى سبق وأن قدمها أحد أعضاء الإدارة، وتتمثل بتعاطي الخمر في مقر النادي.

. اجتماع في مقر اتحاد الكرة، عقد أول من أمس مع الكشافين الذين عينهم اتحاد الكرة لرصد المواهب الواعدة لتدعيم المنتخبات الوطنية.. أحد المسؤولين في الأندية، سبق وأن اتهم الكشافين بعدم الفاعلية، بحيث يقوم مدربو المنتخبات باختيار اللاعبين من دون الرجوع لاراء الكشافة.. أيضا نادي سهل حوران سبق وأن اعترض في اتحاد الكرة على غياب أي لاعب من فريق سن 19 الذي يلعب في دوري النخبة عن منتخب الشباب، رغم تألق عدد من لاعبيه.

. إداري في أحد أندية المحترفين، كشف في جلسة خاصة أن جمهور ناديه سيكتشف متأخرا، أن صفقة التعاقد الأخيرة لفريق الكرة تعتبر "مقلبا".

. الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، تحمل في طياتها أنباء عن إقالات في إحدى الأجهزة الفنية.. الإقالة تعتمد على نتيجة المباراة المقبلة.. أندية أخرى تدرس تغيير المدربين وفقا للنتائج.. أحد المدربين كشف عن قيام زميل له، بإرسال رسائل إلى إدارات الأندية لترشيح نفسه كمدير فني في حال قررت الإدارة الاستغناء عن المدرب الحالي.