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مباراتا النشامى أمام الكوري والعماني منعطف مهم نحو المونديال

9/23/2024 3:05:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يرى الشارع الرياضي المحلي، أن مباراتي المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، يومي العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حيث تقامان على ستاد عمان، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وتشكلان منعطفا مهما نحو تحقيق حلم بلوغ كأس العالم لأول مرة في تاريخ "النشامى".
ويؤكد المتابعون أن خطف 6 نقاط في المباراتين المقبلتين في عمان، يعزز من حظوظ المنتخب، ويمنحه فرصة أكبر لخطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، معتبرين أن النقاط الست في متناول اليد بنسبة جيدة، في حال شاهدنا المنتخب كما كان في كأس آسيا الأخيرة في قطر.
ويدور حديث واسع في الشارع الرياضي المحلي، يركز على أهمية مباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عُمان، في الطريق إلى المونديال، معتبرين أن اقامتهما على ستاد عمان، يعززان من حظوظ حصد كامل النقاط، وبالتالي الحفاظ على الصدارة التي ستضيف جانبا معنويا كبيرا للاعبين في مواصلة الرحلة.
ويواصل اتحاد الكرة رسم خريطة التحضير للمباراتين، من خلال اتصالاته مع عدد من الاتحادات العربية والآسيوية، بحثا عن تأمين مباراة ودية أو أكثر للمنتخب الوطني في عمان، تحضيرا للمواجهتين المقبلتين بالتصفيات.
وينتظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي جمال سلامي، ختام منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ومباراتي الوحدات مع مضيفه الشارقة يوم الأول من شهر تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، والحسين إربد مع ضيفه فريق الكويت الكويتي يوم الثاني من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، للإعلان عن قائمة النشامى لمباراتي التصفيات.
وكان سلامي وجهازه المعاون قد أقر بالتنسيق مع اتحاد الكرة، خطة العمل والتحضيرات للمواجهتين المقبلتين، بانتظار عودة سلامي من إجازته الخاصة، لمواصلة رسم خريطة مرحلة الإعداد لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، في ظل التركيز على أهمية هاتين المباراتين في تحديد مسيرة المنتخب نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال، في ظل الظروف التي يعاني منها النشامى خصوصا في ظل عدم وضوح الصورة بخصوص النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات، حيث عاد نجم فريق العربي القطري لعمان لاستكمال فترة العلاج في عمان، عقب تعرضه لكسر في الضلع على مستوى الصدر، فيما يخضع التعمري نجم فريق مونبلييه الفرنسي لبرنامج علاجي بإشراف الجهاز الفني لطبي للنادي الفرنسي، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة المنتخب مع نظيره المنتخب الكويتي. وسيبدأ المعسكر المغلق للمنتخب والذي يقام في أحد فنادق العاصمة عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا، علما أن فترة التوقف الدولية تبدأ يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر المقبل.
وعمل الجهاز الفن المعاون لسلامي على دراسة أوراق المنتخبين الكوري الجنوبي والعماني بدقة ومعرفة نقاط القوة والضعف، بحثا عن استغلال الأوراق الفنية بأفضل طرق، والخروج من المباراتين بالعلامة الكاملة ومواصلة صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من خطف إحدى بطاقات التأهل المباشر للمونديال في إنجاز غير مسبوق، خصوصا أن النشامى يلعب على أرضه وبين جماهيره.
وينتظر أن يحافظ سلامي على التشكيلة التي اختارها في مباراتي الكويت وفلسطين ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، والتي نجحت في خطف 4 نقاط وتصدر منتخبات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخبين الكوري الجنوبي والعراقي، وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات، وتم إضافة مهاجم الحسين إربد عارف الحاج للقائمة بعد إصابة التعمري.
حسب نظام التصفيات، يتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
يشار إلى أن الشارع الرياضي المحلي متفائل بشكل عام، في قدرة المنتخب الوطني على تحقيق حلم التأهل إلى المونديال، بناء على ما قدم النشامى في نهائيات كأس آسيا التي اقيمت في قطر وحل فيها المنتخب الوطني في المركز الثاني في إنجاز غير مسبوق.

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