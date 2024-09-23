أبو طه ينضم للكرخ العراقي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن نادي الكرخ العراقي عن ضم لاعب
المنتخب الوطني مهند أبو طه، ليمثل فريق الكرة للموسم الحالي.
وكان أبو طه (21 عاما) قد مثل فريق الوحدات خلال المواسم الماضية، قبل أن ينتهي عقده مع نهاية الموسم الماضي، وتتويجه بلقب كأس الأردن وكأس السوبر في الموسم الأخير له مع الوحدات.
وتواجد أبو طه بقائمة المنتخب الوطني الذي شارك بنهائيات كأس آسيا، الذي احتل بها "النشامى" المركز الثاني.
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