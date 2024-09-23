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أبو طه ينضم للكرخ العراقي

9/23/2024 3:05:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن نادي الكرخ العراقي عن ضم لاعب المنتخب الوطني مهند أبو طه، ليمثل فريق الكرة للموسم الحالي.

وكان أبو طه (21 عاما) قد مثل فريق الوحدات خلال المواسم الماضية، قبل أن ينتهي عقده مع نهاية الموسم الماضي، وتتويجه بلقب كأس الأردن وكأس السوبر في الموسم الأخير له مع الوحدات.

وتواجد أبو طه بقائمة المنتخب الوطني الذي شارك بنهائيات كأس آسيا، الذي احتل بها "النشامى" المركز الثاني.

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