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الفيصلي يقيل ابو شنب ويعين الجبور مديرا فنيا للفئات العمرية

9/23/2024 3:05:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- قررت إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة عضو الإدارة فوزي العجارمة من مهمة مسؤول قطاع الفئات العمرية بالنادي.
وقررت الإدارة خلال الجلسة التي عقدتها مساء اليوم، إقالة المدير الفني للفئات العمرية زياد ابو شنب من منصبه اعتبارا من اليوم.
واسندت الإدارة للمدرب شاهر الجبور مهمة المدير الفني للفئات العمرية.

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