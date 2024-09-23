الفيصلي يقيل ابو شنب ويعين الجبور مديرا فنيا للفئات العمرية

الفيصلي يقيل ابو شنب ويعين الجبور مديرا فنيا للفئات العمرية
التاريخ
9/23/2024 3:05:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- قررت إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة عضو الإدارة فوزي العجارمة من مهمة مسؤول قطاع الفئات العمرية بالنادي.
وقررت الإدارة خلال الجلسة التي عقدتها مساء اليوم، إقالة المدير الفني للفئات العمرية زياد ابو شنب من منصبه اعتبارا من اليوم.
واسندت الإدارة للمدرب شاهر الجبور مهمة المدير الفني للفئات العمرية.
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