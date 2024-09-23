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هل يرتقي الرئيس حسان لحجم الطموحات؟!

9/23/2024 3:05:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لن تكون مهمة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحكومته الجديدة سهلة أو عادية، في ظل تراكم تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، فالمرحلة المقبلة صعبة في ظل ارتفاع عبء الدين العام وتزايده وإلحاح مشكلتي البطالة والفقر على عصب المواطن والدولة الأردنية، ناهيك عن وجود تحدي إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، والالتزام الجدي بتنفيذها.
جلالة الملك عبد الله الثاني والمواطن، اليوم، يراهنان على نجاح رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المنبثقة عنها وخريطة طريق تحديث القطاع العام، اللتين تم الوصول إليهما عبر توافقات وطنية واسعة وورش متخصصة خططت للمستقبل بتوجيه ومتابعة والتزام من جلالة الملك، فيما يحرص جلالته على أن يلمس المواطن النتائج الإيجابية سريعا بالرغم من كل التحديات الإقليمية حولنا.
الرهان اليوم على رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحكومته كبير، في تحقيق الإنجازات الملموسة، وتوجيهات جلالة الملك وتحقيق طموحات المواطن الأردني والتحسن الاقتصادي.
حسان لم يأت من خارج دائرة صنع القرار ومطبخه، فقد تولى منصب مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني لمرتين منفصلتين؛ أي أنه يعلم ما يفكر فيه سيد البلاد، الذي يهمه أن يشعر المواطن بالتحسن رغم التحديات الإقليمية التي تحيط بالبلاد والعباد.
كذلك، فإن الرئيس حسان يعرف دهاليز السياسة الأردنية وتحدياتها، وكيف تدار الأمور وأهمية الملف الاقتصادي وما يطمح إليه جلالة الملك؛ حيث كان الأقرب إلى جلالته وتفكيره وجهوده على مدى سنوات طويلة.
وحكومة حسان جاء تشكيلها مع انتهاء موسم الانتخابات النيابية وتشكل مجلس جديد، فيه من الطاقات والمعارضة والحيوية الكثير، ما سيشكل ضغطا آخر على الحكومة والرئيس للإنجاز الحقيقي وتحمل مسؤولية كبيرة. ومن المعروف عن الرجل بأنه مجتهد ومثابر وجدي في العمل، ونتوقع منه أن يبذل اللازم للارتقاء لطموحات الملك ومطالب المواطنين بتحسن حياتهم.
وهنا، لا بد من الإشارة أيضا إلى أن جهد الرئيس حسان لن يكفيه، حتى وإن أغرق وقته بمتابعة الشؤون كافة، فهو يحتاج لفريق ناجح وإدارة ناجحة وملهمة وأيضا قادرة على المحاسبة والتقييم. وعليه أيضا أن يفكر بأساليب غير تقليدية في إدارة العديد من الملفات، خصوصا الملف الاقتصادي، وعليه ألا يكون مترددا فيها، وأن يحرص على الإنجاز، فمن رحم الصعاب يولد الأمل.
لقد شهد رئيس الوزراء حسان جلسات كثيرة صنع بها القرارات والسياسات العامة، وسمع من جلالته ما يطمح إليه المواطنون وتوجيهاته، وتابع إخفاقات بعض الحكومات أو وزراء في بعض الملفات، مما يضعه تحت مسؤوليات عظام.
أمام حكومة الدكتور حسان مهمة التركيز على الشأن الاقتصادي، فهو يعلم جيدا ما تعنيه التحديات من المديونية العامة إلى البطالة وغيرها من الشؤون، ومن المفترض أنه يعلم مدى الإنجاز في رؤية التحديث الاقتصادي وواقعه، وأين توجد ثغرات وعراقيل، يمكن التغلب عليها بالإرادة والتصميم وحسن التخطيط.
من يعرف الرجل عن قرب يعرف أن حسان لديه تصورات وخطط يمكن أن تساعد بالنهوض بالاقتصاد الوطني من دون اللجوء إلى الأدوات القديمة وتحقق إنجازات بوقت سريع، بحيث يشعر بها المواطنون حتى لو لاقت في البداية بعض المجابهات، فالرجل يجيد التفكير خارج الصندوق التقليدي ويؤمن بالتقييم والمحاسبة وضمن جداول زمنية محددة.
لذلك، كانت تصريحاته وكلماته في الخلوة الحكومية قبل أيام واضحة، وهو يخاطب الوزراء والجهاز التنفيذي في الحكومة بالقول: "لن أترك أحداً من دون دعم أو مساعدة لتمكينه من النجاح في هذه العملية، وهذا وعد مني".. لكن "من لا توجد لديه قناعة ببرامج الرؤية ومشاريعها، فلا يجب أن يكون من ضمن الفريق التنفيذي لها".
وشدد على أن أمامنا ثلاثة أمور أساسية حتى يستطيع الأردن التقدم وتحقيق النجاح في برامج التحديث، وهي: الإرادة والإدارة والتنفيذ.
فهل ينجح الرئيس وحكومته الجديدة في تطبيق هذه المعادلة الثلاثية الذهبية: الإرادة والإدارة والتنفيذ؟! نأمل ذلك.

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