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مخالفة وحجز مركبات شكلت خطورة على مستخدمي الطريق

9/23/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت إدارة السير جهودها للرقابة على المخالفات الخطيرة، ومنها مخالفات المسير بمواكب معيقة لحركة السير، وقامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق مركبات ظهرت في فيديو تم تصويره في محافظة إربد، أثناء تشكيلها لموكب يغلق الطريق ويمنع باقي المواطنين من التنقل بحرية ويشكل خطورة عليهم.
وبينت إدارة السير أنه تم مخالفة المركبات التي ظهرت في الفيديو وسيصار الى حجزها المدة القانونية المقررة كما يجري جمع المعلومات لاستكمال مخالفة جميع المركبات المشاركة وحجزها واتخاذ الاجراء القانوني كاملاً بحقها وحق مرتكبي هذه المخالفات.

وتؤكد إدارة السير على استقبالها لجميع الملحوظات والبلاغات والشكاوي والمواد المصورة على رقمها المخصص على تطبيق الواتس آب (0770999030)، فضلاً عن تلقي الاتصالات والبلاغات في جميع الأوقات والظروف على هاتف الطوارئ الموحد (911).

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