Tuesday, 24 September 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد تأخر إنجازه سنوات.. هل تطوي عجلون صفحة طريق الطواحين؟

9/23/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- رغم أنه سبق أن تم تخصيص مبلغ مليون دينار لطريق الطواحين في محافظة عجلون من موازنة قطاع الأشغال في مجلس المحافظة للعام 2018، وكذلك نصف مليون دينار من مخصصات العام الحالي، إلا أن الطريق لم ينفذ منه أي شيء بحجة عدم اكتمال الدراسة وعدم كفاية المخصصات للمباشرة به.
والأمر الجديد هو تعهد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، بتنفيذ ذلك الطريق بعد تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون دينار له من ضمن مخصصات قطاع الأشغال في الموازنة التي أقرها المجلس لمختلف القطاعات للعام المقبل، مؤكدا أن الدراسات الفنية للطريق جاهزة وسيصار إلى البدء بطرح عطائه حال تصديق الموازنة، على أن يخصص له مليون دينار على موازنة العام 2026 لاستكماله.
وأكد المومني، أن قطاع الأشغال استحوذ في موازنة العام المقبل على زهاء 40 % من حجم المخصصات الموزعة على مختلف قطاعات المحافظة، موضحاً أن ما يزيد على مليونين ونصف المليون دينار سيستفيد منها قطاع الأشغال في مجال الطرق الزراعية والثانوية والإنارة وأعمال الصيانة للطرق.
ويدعو سكان في المحافظة، هم: أحمد الخطاطبة ونبيل الصمادي ومحمد فريحات، إلى ضرورة إنجاز هذا الطريق بالسرعة الممكنة، لأهميته السياحية والتنموية ولإنهاء مسلسل الحوادث المميتة، معربين عن أملهم بألا تتعثر عملية التنفيذ كما حدث في سنوات سابقة.
كما طالبوا بأن يتم توزيع المخصصات، بحيث لا تركز فقط على البعد الخدماتي على حساب البعد التنموي، مما يستدعي مراعاة حاجة المحافظة إلى مشاريع تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
كما طالبوا بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس له دراسات جاهزة، لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة التي تم تخصيص هذه المبالغ لها، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت موازناتها بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض، وقد ضاعت بالفعل الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه القضايا.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن بلديات المحافظة مطالبة بأن يكون في كل بلدية قسم للدراسات أو أن تتعاقد البلديات مع مركز دراسات متخصص لتجهيز مشاريع تنموية كبيرة من شأنها المساهمة في تنمية المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها، مما سيوفر مئات فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، وقد يتم تمويل هذه المشاريع من قبل موازنات مجلس المحافظة أو من خلال الديوان الملكي العامر والجهات الدولية المانحة.
وأعرب الزغول عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس، خصوصا أن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، متوقعاً في الوقت ذاته، أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة وينعكس تأثيرها الإيجابي على مناطق المحافظة كافة.
ويرى أن موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكبر بين القطاعات كافة، إلا أنها تبقى بحاجة للمزيد بسبب تضاريس محافظة عجلون الصعبة، موضحاً أن تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون تحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه في محافظات أردنية أخرى.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس عمر المومني، أن توفير المخصصات الكافية للطرق والطرق الزراعية والسياحية والإنارة وتجويد عموم البنى التحتية، يصب جميعه في خدمة التنمية في المحافظة سواء السياحية أو الزراعية.
وكان مجلس محافظة عجلون، وخلال اجتماع عقده الخميس الماضي برئاسة عمر المومني، أقر موازنة المجلس للعام المقبل التي بلغت 10 ملايين و120 ألف دينار، متضمنة 84 مشروعاً موزعة على 18 قطاعاً في المحافظة.
وقال المومني، إن إقرار الموازنة جاء بعد جلسات ومناقشات وحوارات عدة بين أعضاء المجلس من جهة ومع المجلس التنفيذي من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة؛ حيث تصدر قطاع الأشغال الموازنة بما قيمته 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بما قيمته مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بقيمة مليون و282 ألف دينار، وقطاع الإدارة المحلية 970 ألف دينار.
أما قطاعا الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي، فكان نصيبهما 630 ألف دينار، وقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، وقطاع الزراعة 295 ألف دينار، وقطاع الآثار 160 ألف دينار، وقطاع التدريب المهني 115 ألف دينار، وقطاع الثقافة 100 ألف دينار، وقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 50 ألف دينار.
ونال الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية 50 ألف دينار، وقطاع البيئة 50 ألف دينار، والداخلية 35 ألف دينار، وقطاع السياحة 30 ألف دينار، والمالية/ ضريبة الدخل 10 آلاف دينار، وقطاع النقل 10 آلاف دينار.

MENAFN23092024000072011014ID1108705606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث