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العقبة: تحليل علمي يعيد نفايات البحر للواجهة.. والقوارب المتهم الأبرز

9/23/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- أعاد تحليل علمي قامت به الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وأعلنت نتائجه قبل أيام، ملف حجم وكمية ونوعية النفايات التي في جوف البحر بالعقبة، إلى الواجهة مجددا، وسط مطالب بفرض رقابة صارمة على من يرتادون البحر على متن القوارب، كما يحدث من رقابة على الشواطئ.
نتائج التحليل أظهرت تغيرا في نوعية النفايات، إذ ارتفعت مادة الزجاج الملقاة في خليج العقبة، في حين انخفضت مادة البلاستيك، وهذا يشير، بحسب الرئيس التنفيذي للجمعية بالوكالة المهندس خالد الكردي، إلى أن من يلقي النفايات، خاصة الزجاجية، هم ممن يرتادون البحر على متن القوارب.
كما أظهرت النتائج أن مادة المعادن في الفترة من 2013 إلى 2018 كان نصيبها من النفايات البحرية المجمعة يعادل 3 %، في حين ارتفعت إلى 5 % خلال الحملة الأخيرة التي نظمتها الجمعية بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة كافة، أبرزها وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومركز الغوص في المدينة البحرية.
وبين الكردي، أن المتغيرات التي طرأت على النفايات البحرية تظهر زيادة في من يلقي النفايات من عرض البحر لا من الشاطئ، وهذا مؤشر على نجاح حملات التوعية المستمرة إلى جانب أسلوب الردع للمخالفين من خلال تحرير مخالفات بيئية من قبل الشرطة البيئية، داعيا الجهات البيئية إلى مضاعفة اهتمامها بمن يرتاد البحر بالقوارب والرقابة الصارمة عليهم، للحد من إلقاء النفايات البحرية التي بالتالي تؤثر على الحياة البحرية والتنوع الحيوي في جوف البحر الذي يكتنز مئات الأحياء البحرية، من بينها الشعاب المرجانية والأسماك بمختلف أشكالها وألوانها الزاهية.
وأشار الكردي إلى أن هناك زيادة خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة بالنفايات الملقاة في جوف البحر ذات الخصوصية، لا سيما مواد البلاستيك والمعادن والزجاج، إلى جانب زيادة في كمية النفايات بشكل عام، مؤكدا أن كل حملة تقوم بها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية تظهر زيادة في كمية النفايات المستخرجة.
ووفق إحصائيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن حملات النظافة المتواصلة منذ بداية العام الحالي أسفرت عن استخراج ما يزيد على 14 طناً من النفايات بالمقارنة مع 4371 كغم خلال العام الماضي، في إشارة واضحة إلى تزايد كمية النفايات التي تلقى في البحر.
وهذه الزيادة الكبيرة في حجم النفايات رغم حملات النظافة المستمرة من الجهات البحرية كافة، حسب خبراء، لها تأثير مباشر على البيئة البحرية والتنوع الحيوي البيولوجي في خليج العقبة والكائنات البحرية كافة، بما فيها المرجان الطبيعي والاصطناعي ومواقع الغوص المختلفة على امتداد ساحل العقبة البالغ 27 كم، إذ يتمثل خطر النفايات البحرية، وأغلبها بلاستيكية، على البيئة البحرية التي تنتج عن تجمع الأكياس البلاستيكية وأوعية الأطعمة والعبوات الفارغة في قاعها.
ومع تراكم هذه النفايات، يموت عدد كبير من الكائنات البحرية والأسماك نتيجة وقوعها في فخ المخلفات البلاستيكية وصعوبة الخلاص منها، ومع مرور الزمن تنقسم المخلفات إلى أجزاء صغيرة عدة، مما يؤدي إلى ابتلاع الأسماك لها، وهذا يلوث أنسجتها ويؤدي إلى موتها، حيث تتناول مع طعامها الأكياس والعبوات الفارغة، وهذا يعمل على انسداد قنواتها الهضمية، مما يؤدي إلى موتها، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية بسبب التفاف أكياس البلاستيك حولها.
ومن وجهة نظر الخبير البيئي محمد الطراونة، فإنه "من حق الجميع الذهاب إلى الشواطئ والاستمتاع كل على طريقته، لكن ليس من حق أي فرد من أفراد المجتمع التعدي على القوانين البيئية والبحرية بترك مخلفات الجلسات البحرية وراءه أثناء قضاء أوقات طويلة على الشواطئ، وذلك لتأثيرها الكبير على الحياة الفطرية البحرية وتسببها بتلوثها بشكل كبير، خصوصا أن المخلفات التي يتركها البعض وراءهم بكميات كبيرة، وهي عبارة عن علب وأكياس وبقايا أخرى، يصعب التخلص منها أثناء دخولها إلى البحر".
ودعا الطراونة، إلى "زيادة الاهتمام بنظافة الشواطئ والعمل على استمرار حملات النظافة لجوف البحر، لا سيما على مواقع الغوص، ومعاقبة المخالفين الذين يتواجدون بشكل شبه يومي خلال هذه الفترة على الشواطئ للعبث بها والتسبب بتلوثها".
أما المواطن محمد الحمايدة، فيرى، من جهته "أن بعض العائلات والمواطنين لا يلتزمون بقوانين النظافة البحرية، وأثناء تواجدهم على الشواطئ يتركون مخلفاتهم في المكان بعد قضاء ساعات من يومهم على الشواطئ، رغم توفر أماكن خاصة لإلقاء النفايات"، مؤكدا "ضرورة تغليظ العقوبات ووضع قوانين رادعة تسهم في المحافظة على البيئة البحرية بشكل أكبر، ذلك أن المخالفات البحرية مستمرة وتقع بشكل شبه يومي".
وعكس حجم النفايات التي تم استخراجها من جوف البحر منذ بداية العام، استهتاراً بالحفاظ على البيئة البحرية، والتساهل في إلقاء النفايات على شاطئ العقبة لتستقر في جوف الخليج، مما شكل مصدر قلق لدى الجهات البيئية بشأن مصير التنوع الحيوي في العقبة.
لذلك، تواصل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تفعيل قانونها الخاص بالمخالفات والعقوبات البيئية، وزادت من رقابتها على الشواطئ من خلال كوادرها والتشاركية مع الشرطة البيئية.
ويهدف قانون سلطة منطقة العقبة الخاص بالبيئة البحرية إلى جعل العقبة بمكوناتها تحت البحر نظيفة وآمنة، خصوصا بعد استحداث العديد من مواقع الغوص بهدف ترويجها عالمياً وسياحياً، حيث نصت العقوبات المنصوص عليها في قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 وتعديلاته لسنة 2000 على أنه "يحظر في شواطئ العقبة تلويث تربتها أو مياهها أو هوائها بأي شكل من الأشكال، أو إلقاء القمامة على الشاطئ أو البحر، ومخالفة ذلك تعرض المخالف لعقوبة السجن أو الغرامة".
ويأتي تطبيق القانون بشكل فعلي بالتزامن مع حملات نظافة كبيرة لعدد من الجهات البيئية والغواصين، والتي كشفت عن وجود عشرات الأطنان من النفايات المختلفة في جوف بحر العقبة والقريبة من مواقع الغوص التي أنشئت مؤخراً.
وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، إن الهدف من هذه المخالفات هو الإبقاء على شواطئنا وبحرنا الوحيد نظيفاً، لما يتمتع به خليج العقبة من مرجان فريد على الكرة الأرضية وأسماك ذات ألوان زاهية، مؤكدا أن السلطة ومن خلال كوادرها في محمية العقبة البحرية وبالتعاون مع القوات البحرية والزوارق الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة البحرية والدفاع المدني والأمن العام وجمعية العقبة للغوص، تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ 335 حملة نظافة لشاطئ البحر، التقطت نحو 4371 كغم من النفايات، فيما نفذت العام الحالي أكثر من 228 حملة تنظيف لشواطئ البحر وتمكنت من التقاط حوالي 14 طناً من النفايات البحرية.
كما أكد الفايز، أهمية التعاون والتشاركية بين المواطنين زوار الشواطئ والجهات المعنية بحماية ونظافة البيئة من أجل الإبقاء على جوف البحر نظيفاً وخالياً من التلوث، كونه يحتوي على أفضل أنواع الشعاب المرجانية التي لا مثيل لها في العالم، ويستقطب زواراً من مختلف دول العالم نظراً لهذه الميزة الإضافية، مشددا على أهمية التوعية والتوجيه للزوار بهدف التقليل من المخالفات التي تسهم في تلوث جوف البحر وعدم رمي النفايات داخل البحر.
وبين، أيضا، أن السلطة ستقوم بمخالفة كل المخالفين على الشواطئ وفرض عقوبات عليهم لتكون عامل ردع للجميع للإبقاء على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية.
وتشمل العقوبات أن "كل من يقوم بأي من أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية يعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
من جهته، قال مفوض البيئة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان، إن السلطة أطلقت إستراتيجيتها الجديدة حتى العام 2028، لتتضمن مفهوم الاستدامة ولتكون العقبة من أفضل 100 مدينة خضراء على المستوى العالمي وتهتم بالاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أنه سيتم تسجيل المحمية البحرية على قائمة اليونسكو قريباً، وكذلك ستكون المحمية جزءاً من خريطة العالم للأبحاث العلمية والدراسات التي تركز على التغير المناخي.
وأكد سليمان، أن السلطة تتعاون مع 13 نادياً بيئياً في العقبة وتسهم بنشر رسائل توعوية للتخفيف من المخالفات البيئية والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن السلطة تتعاون مع الجهات كافة وتنفذ حملات توعوية مكثفة مستمرة، مشيراً إلى أن الرقابة على الشواطئ ستفعل قريباً من خلال استخدام الكاميرات لرصد المخالفين.
وأظهرت أبحاث حول ملوثات البحر في العقبة، أن أغلبها يأتي من انتشار الأكياس البلاستيكية، وحبال السفن، وشباك الصيد، وعبوات بلاستيكية وزجاجية، وأعقاب السجائر، وما تلقيه السفن من مواد صلبة وسائلة.

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