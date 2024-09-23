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استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق ابتداء من اليوم حتى الجمعة - جريدة الوطن السعودية

9/23/2024 3:02:20 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة نجران.

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