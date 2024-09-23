إطلاق جائزة جمعية الإمارات للخيول العربية «للمرابط الخاصة» للموسم 2024 - 2025





بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية، جائزة للخيول التي تحقق أعلى مجموع من النقاط، من خلال المشاركة في جميع بطولات الموسم، التي ستمنح لأربع فئات تشمل المهرات، والأفراس، والأمهار، والفحول، المشاركة في البطولات من المركز الأول إلى المركز العاشر لكل فئة.

وأكدت الجمعية، أنه سيتم منح الجائزة للخيول الحائزة أعلى النقاط، خلال مشاركاتها في جميع بطولات الموسم، من داخل وخارج الدولة، وفقا لتصنيف البطولة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين درهم، وفي حال فوز مالك واحد بأكثر من فئة، سيحصل على جائزة واحدة، وسيحصل الجواد الحائز المركز الأول في الفئات الأربع «مهرات، أمهار، أفراس، فحول» على 150 ألف درهم، والثاني على 120 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم، والرابع على 70 ألف درهم، والخامس على 60 ألف درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر على 50 ألف درهم.

وبجانب جوائز الخيول الفائزة التي يبلغ عددها 40 خيلاً، سيمنح درع للخيل الذي يحصل على أعلى معدلات من النقاط من كل الفئات.

وأعلنت الجمعية أن هذه الجوائز تأتي في إطار السعي المستمر لدعم الملاك والمربين، وتشجيعهم على المزيد من الاهتمام بالخيول العربية، وتحفيزهم على تحسين جودة إنتاجهم، وتعزيز روح التنافس بينهم، بما يسهم في المحافظة على التراث العريق للخيل العربية ونقله للأجيال المقبلة بكل كفاءة.

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