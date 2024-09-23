إسلامية دبي تطلق مطوعة الفريج

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إطلاق مبادرتها المجتمعية الجديدة "مطوعة الفريج" وذلك في إطار جهودها لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة من خلال توفير حلقات لحفظ القرآن الكريم وعلومه تتناسب مع مختلف الفئات العمرية مما يعزز من قيم المعرفة والتربية الإسلامية عبر منصة رقمية موحدة.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، إن المبادرة التي تنطلق في أكتوبر 2024 وتستمر حتى 15 يونيو 2025، مخصصة للإناث وتأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها "إسلامية دبي" في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ولاسيما ما يرتبط منها ببناء الأسرة الأسعد والأكثر ترابطا وتسامحا وتمسكا بالقيم والهوية الوطنية.

ونوه المهيري إلى سعي الدائرة لتوفير فرص تعليمية متطورة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتساهم في بناء قاعدة قوية من القيم والمبادئ الإسلامية لإعداد جيل من الفتيات وربطهن بكتاب الله وسنته، موضحا أن هذه المبادرة تساهم في اكتشاف المواهب المواطنة وتنميتها عن طريق الاستعانة بالسيدات المواطنات المتقاعدات المؤهلات بالدراسات الإسلامية أو إجازة في القرآن الكريم؛ وأكد أن "مطوعة الفريج" ستكون المنصة المعتمدة والأقرب للمجتمع.

وتعد "مطوعة الفريج" منصة تعليمية قرآنية تمكن الدارسات من تعلم وحفظ القرآن الكريم عن بعد وفق أساليب التعلم الحديثة والمتطورة، وتستهدف الإناث من عمر 16 سنة فما فوق وتستقبل المشاركات من أصحاب الهمم وكبار السن حيث تسعى إلى تأهيل جيل واعٍ مؤثر إيجابيا في المجتمع من خلال دروس مخصصة في كتاب الله وفقه العبادات والقيم الاسلامية عن طريق دروس تفاعلية عبر منصة رقمية إذ تمتاز المبادرة بمرونة أوقات الدروس بما يتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة في المجتمع.

وقال الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالجبار مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، إن مبادرة "مطوعة الفريج" جاءت لتلبية احتياجات المجتمع من الإناث من خلال تقديم دروس متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية عبر منصة رقمية موحدة، مؤكدا حرص الدائرة على توفير منصة رسمية لتبادل المعرفة وتعزيز القيم الإسلامية.

وحث عبدالجبار جميع المهتمات على التسجيل والمشاركة في هذه المبادرة كونها فرصة للتطوير والمشاركة الفعّالة.

جدير بالذكر أن المبادرة ستفتح باب التسجيل خلال الأسبوع الأول من اكتوبر 2024 وستشمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية موزعة على مدار الأسبوع حسب الفئات العمرية، ويمكن التقديم على "مطوعة الفريج" كمعلمة عبر تطبيق وظائف دبي وذلك حسب الاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز