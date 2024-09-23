رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، برقية تهنئة، إلى فخامة أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة أنورا كومارا ديساناياكي.

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