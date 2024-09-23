شركة Zambon تستعين بشركة Kinaxis لتعزيز عنصر الشفافية عبر سلسلة التوريد العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis® Inc.‎ (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الشاملة، أن شركة Zambon ، وهي شركة أدوية متعددة الجنسيات ملتزمة بابتكار علاجات فعالة وتحسين أساليب الرعاية حاملة على عاتقها مهمة تحسين حياة المرضى، قد اختارت شركة Kinaxis لمساعدتها في تعزيز عنصر الوضوح الكامل والشفافية عبر سلسلة التوريد العالمية الواسعة النطاق.

في ضوء وجود 23 شركة تابعة وحضور المنتجات في 87 بلدًا ومنشآت التصنيع المنتشرة في ثلاث قارات، يبرز عنصر التعقيد الذي يعتري سلسلة توريد الشركة الإيطالية، والذي يتطلب منهجًا فريدًا قادرًا على إحداث توازن بين العرض والطلب.

إلى جانب مجالاتها العلاجية التاريخية الثلاثة التي تركز على أمراض الجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية وإدارة الألم، عمدت شركة Zambon إلى توسيع محفظتها في الأعوام الأخيرة، فقدمت علاجات مهمة لمرض باركنسون والتليف الكيسي وطورت مجموعة من الأدوية التي تركز على الأمراض النادرة، مثل التهاب القصيبات المسدودة (BOS) وتوسع القصبات الهوائية غير المرتبط بالتليف الكيسي (NCFB)، ويتبع كل منها منهجًا فاعلاً يسهم في تحقيق التوازن المناسب بين موارد الإنتاج ومستويات المخزون استنادًا إلى معايير لوجستية مميزة، بما في ذلك أوقات التنفيذ والمخزون الاحتياطي. على صعيد آخر، ستتيح منصة تنسيق سلاسل التوريد الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Kinaxis MaestroTM‎، لشركة الأدوية تحسين عمليات تخطيط المبيعات والعمليات وإحكام السيطرة على سلسلة التوريد، حتى في أثناء فترات تقلب الطلب أو اضطرابه.

صرح Andrea Paganelli، رئيس العمليات التجارية الصناعية العالمية في Zambon، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء التعاون مع شركة Kinaxis لمساعدتنا في تنسيق عمليات سلسلة التوريد وتعزيز عنصر الوضوح عبر عملياتنا العالمية بأكملها". "منذ أكثر من مائة عام، نتبع منهجًا فعالاً ينطوي على التزام مستمر ومسؤولية خالصة تجاه رعاية صحة الناس، ونسير على نفس المنوال ملتزمين بهذا المنهج إلى أن يتم توزيع الأدوية الموصوفة الأساسية على المرضى وقتما وأينما يحتاجون إليها."

صرحت Fabienne Cetre، نائب الرئيس التنفيذي لقسم مبيعات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Kinaxis، قائلة: "في ظل وجود طيف مذهل من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات المصنعة والموزعون وتجار الجملة والجهات التنظيمية والأطباء والصيدليات، يعتري سلاسل توريد الأدوية أوجه تعقيد كثيرة". "وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات الرائدة الذكية على غرار Zambon تدرك أن المستقبل المستقر الذي يمكن للمرضى فيه الوصول باستمرار إلى أدويتهم هو أمر يمكن تحقيقه، وبفضل مساعدة شركة Kinaxis، يمكنها اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أعمالها في ظل الإدارة الاستباقية للمخاطر الناجمة عن الاضطرابات غير المتوقعة."

مع إضافة شركة Zambon، التي توفر الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية العامة التي يعتمد عليها عدد لا يحصى من المرضى إلى قاعدة عملائها المتنامية، تواصل شركة Kinaxis ترسيخ بصمتها في صناعة العلوم الحيوية. إضافةً إلى ذلك، تتولى شركة Kinaxis إدارة تعقيدات سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلاج الخلوي والجيني والأجهزة الطبية والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والمزيد، ويشمل عملاء الشركة بعضًا من أكبر شركات الأدوية في العالم، مثل Dr. Reddy's وJamieson Wellness وMerck وNovartis وSiemens Healthineers وServier.

تتيح البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kinaxis للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ. إضافةً إلى ذلك، تساعد تكنولوجيا Kinaxis الشركات التي تزوّد الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، والتي تساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110 مليارات سن في العام، وتضمن تغذية أكثر من 35 مليون حيوان أليف بوجبات مغذية كل عام.

لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلاسل التوريد، الرجاء زيارة Kinaxis .

نبذة عن Kinaxis

تعد Kinaxis شركة رائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الحديثة، إذ تدعم سلاسل التوريد العالمية المعقدة وتساعد الأشخاص القائمين على إدارتها، خدمةً للإنسانية. إضافةً إلى ذلك، تجمع منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعلة، MaestroTM‎ ، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر عنصر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدايةً من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام إلى المرحلة الأخيرة من عملية التوزيع. هذا، وتحظى برامجنا بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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