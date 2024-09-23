شركة Zambon تستعين بشركة Kinaxis لتعزيز عنصر الشفافية عبر سلسلة التوريد العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis® Inc. (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الشاملة، أن شركة Zambon ، وهي شركة أدوية متعددة الجنسيات ملتزمة بابتكار علاجات فعالة وتحسين أساليب الرعاية حاملة على عاتقها مهمة تحسين حياة المرضى، قد اختارت شركة Kinaxis لمساعدتها في تعزيز عنصر الوضوح الكامل والشفافية عبر سلسلة التوريد العالمية الواسعة النطاق.
في ضوء وجود 23 شركة تابعة وحضور المنتجات في 87 بلدًا ومنشآت التصنيع المنتشرة في ثلاث قارات، يبرز عنصر التعقيد الذي يعتري سلسلة توريد الشركة الإيطالية، والذي يتطلب منهجًا فريدًا قادرًا على إحداث توازن بين العرض والطلب.
إلى جانب مجالاتها العلاجية التاريخية الثلاثة التي تركز على أمراض الجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية وإدارة الألم، عمدت شركة Zambon إلى توسيع محفظتها في الأعوام الأخيرة، فقدمت علاجات مهمة لمرض باركنسون والتليف الكيسي وطورت مجموعة من الأدوية التي تركز على الأمراض النادرة، مثل التهاب القصيبات المسدودة (BOS) وتوسع القصبات الهوائية غير المرتبط بالتليف الكيسي (NCFB)، ويتبع كل منها منهجًا فاعلاً يسهم في تحقيق التوازن المناسب بين موارد الإنتاج ومستويات المخزون استنادًا إلى معايير لوجستية مميزة، بما في ذلك أوقات التنفيذ والمخزون الاحتياطي. على صعيد آخر، ستتيح منصة تنسيق سلاسل التوريد الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Kinaxis MaestroTM، لشركة الأدوية تحسين عمليات تخطيط المبيعات والعمليات وإحكام السيطرة على سلسلة التوريد، حتى في أثناء فترات تقلب الطلب أو اضطرابه.
صرح Andrea Paganelli، رئيس العمليات التجارية الصناعية العالمية في Zambon، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء التعاون مع شركة Kinaxis لمساعدتنا في تنسيق عمليات سلسلة التوريد وتعزيز عنصر الوضوح عبر عملياتنا العالمية بأكملها". "منذ أكثر من مائة عام، نتبع منهجًا فعالاً ينطوي على التزام مستمر ومسؤولية خالصة تجاه رعاية صحة الناس، ونسير على نفس المنوال ملتزمين بهذا المنهج إلى أن يتم توزيع الأدوية الموصوفة الأساسية على المرضى وقتما وأينما يحتاجون إليها."
صرحت Fabienne Cetre، نائب الرئيس التنفيذي لقسم مبيعات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Kinaxis، قائلة: "في ظل وجود طيف مذهل من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات المصنعة والموزعون وتجار الجملة والجهات التنظيمية والأطباء والصيدليات، يعتري سلاسل توريد الأدوية أوجه تعقيد كثيرة". "وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات الرائدة الذكية على غرار Zambon تدرك أن المستقبل المستقر الذي يمكن للمرضى فيه الوصول باستمرار إلى أدويتهم هو أمر يمكن تحقيقه، وبفضل مساعدة شركة Kinaxis، يمكنها اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أعمالها في ظل الإدارة الاستباقية للمخاطر الناجمة عن الاضطرابات غير المتوقعة."
مع إضافة شركة Zambon، التي توفر الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية العامة التي يعتمد عليها عدد لا يحصى من المرضى إلى قاعدة عملائها المتنامية، تواصل شركة Kinaxis ترسيخ بصمتها في صناعة العلوم الحيوية. إضافةً إلى ذلك، تتولى شركة Kinaxis إدارة تعقيدات سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلاج الخلوي والجيني والأجهزة الطبية والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والمزيد، ويشمل عملاء الشركة بعضًا من أكبر شركات الأدوية في العالم، مثل Dr. Reddy's وJamieson Wellness وMerck وNovartis وSiemens Healthineers وServier.
تتيح البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kinaxis للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ. إضافةً إلى ذلك، تساعد تكنولوجيا Kinaxis الشركات التي تزوّد الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، والتي تساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110 مليارات سن في العام، وتضمن تغذية أكثر من 35 مليون حيوان أليف بوجبات مغذية كل عام.
لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلاسل التوريد، الرجاء زيارة Kinaxis .
نبذة عن Kinaxis
تعد Kinaxis شركة رائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الحديثة، إذ تدعم سلاسل التوريد العالمية المعقدة وتساعد الأشخاص القائمين على إدارتها، خدمةً للإنسانية. إضافةً إلى ذلك، تجمع منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعلة، MaestroTM ، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر عنصر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدايةً من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام إلى المرحلة الأخيرة من عملية التوزيع. هذا، وتحظى برامجنا بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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