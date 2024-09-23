قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 تستضيف خبراء ومؤثرين عالميين

تستضيف أبوظبي القمة الحكومية للموارد البشرية 2024 يومي 23 و24 أكتوبر المقبل، بحضور خبراء ومؤثرين عالميين وعلى المستوى الإقليمي والدولي في مجال الموارد البشرية، وستركز هذه القمة الاستثنائية على رسم ملامح مستقبل الموارد البشرية والقيادة، بالإضافة إلى حضور نخبة من المتحدثين البارزين ذوي الإسهامات في تخصصاتهم.

ويشارك في قمة 2024 عدد مقدر من القيادات الحكومية وقادة الصناعة وخبراء في الموارد البشرية من الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل تعريف الرؤى حول التحول في راس المال البشري واستراتيجيات القوى العاملة الرقمية إضافة إلى ابتكار القطاع، حيث سوف تشكل خبرات المشاركين ومناقشاتهم مستقبل إدارة الموارد البشرية الحكومية، والتي تتماشى مع افضل النظم العالمية في مجالات الإدارة والتطوير وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم من خلال الخبرات والدفع بالاساليب المستقبلية في الحوكمة وتطوير الموارد البشرية.

وأبدى الخبير العالمي جون ماتون، الذي يُعتبر أفضل مدرب تنفيذي في العالم، عن سعادته لتواجده ضمن قمة 2024 مستعرضا خبرته في المجال والمنطقة وقال «أنا متحمس لأن أكون جزءًا من قمة القادمة.» عند تأملي في تجاربي في الخليج، أشعر بالفخر للتقدم الذي حققناه، مثل تدريب نائب رئيس في مجموعة استثمارية عمانية تقدر اصولها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحسين ملحوظ بنسبة 60% في القيادة خلال 15 شهرًا فقط.

وأضاف، غالبًا ما يتبنى القادة في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزًا روحيًا أعمق، وفلسفتي في «القيادة الذكية» تحظى بقبول خاص لأنها تركز على تطوير الجوهر الداخلي. قادة هذه المنطقة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات، يقدرون الصبر وبناء الثقة، وهما أمران أساسيان لتعزيز الانفتاح والنمو. وأنا ممتن للفرصة التي أتيحت لي لمشاركة الأفكار والتعاون مرة أخرى في هذا القمة المرموقة.



وعبرت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، خبيرة التنمية الاجتماعية عن اعتزازها بالمشاركة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024، وهو حدث محوري يبرز أهمية تطوير ممارسات الموارد البشرية والقيادة في الإمارات العربية المتحدة على حد تعبيرها. لافتة إلى أن هذه القمة منصة فريدة لمعالجة الاحتياجات المتطورة للتنمية الاجتماعية والتعاون مع أفضل المحترفين في تشكيل مستقبل رأس المال البشري.

من جهتها قالت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة في البحرين «بصفتي المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة، أنا متحمسة للتفاعل مع زملائي القادة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024. منوهة إلى أن القمة فرصة استثنائية لاستكشاف استراتيجيات الموارد البشرية المبتكرة ونماذج القيادة التي يمكن أن تدفع الإدارة العامة إلى الأمام في البحرين والمنطقة

وقال الدكتور أمين حسين الأميري، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع تنظيم الصحة: أتطلع إلى المساهمة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 ومشاركة رؤى حول تنظيم الصحة والقيادة. مضيفا أن القمة منصة حيوية لمناقشة حول كيفية تعزيز ممارسات الموارد البشرية الفعالة لأنظمة الصحة العامة ودفعها للتغيير الإيجابي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، القمة منتدى ممتاز لتعزيز النقاشات حول القيادة ورأس المال البشري في الإمارات.

ولفتت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الأمراض الوراثية في الإمارات إلى أن القمة منتدى ممتاز لتعزيز النقاشات حول القيادة ورأس المال البشري في الإمارات مضيفة أنا في غاية الحماس لتبادل الأفكار والاستراتيجيات التي يمكن أن تعزز مهمتنا في معالجة الأمراض الوراثية وتحسين نتائج الرعاية الصحية.

وشددت عائشة الحمادي، النائبة التنفيذية لرئيس إدارة الموارد البشرية في أدنوك، على التزامهم التام في التميز على صعيد إدارة الموارد البشرية، وأضافت فرصة رائعة لمناقشة ممارسات الموارد البشرية المبتكرة واستراتيجيات القيادة التي ستشكل مستقبل منظمتنا والصناعة



قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 تقدم فرصة رائعة لمناقشة ممارسات الموارد البشرية المبتكرة واستراتيجيات القيادة التي ستشكل مستقبل منظمتنا والصناعة.