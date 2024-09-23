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تباين أداء مؤشرات الأسهم العربية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

9/23/2024 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تباين أداء أسواق الأسهم في المنطقة العربية، الاثنين، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وفي انتظار موجة بيانات اقتصادية عالمية.

والسوق السعودية مغلقة اليوم في عطلة رسمية.

وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مدعوماً بصعود سهم الشركة العالمية القابضة 0.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري على استقرار، مرتفع هامشياً بنسبة 0.04 %، كما ارتفع سوق مسقط بنسبة 0.07 %.

وانخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.16 %، والكويت بنسبة 0.27 %.

وارتفع مؤشر سوق الدار البيضاء بنسبة 0.8 %.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 0.9 بالمئة.

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