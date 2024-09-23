Tuesday, 24 September 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت ترتفع.. والتركيز على تعليقات صناع السياسات

9/23/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين إلى تعليقات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبيانات اقتصادية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60 نقطة، أو 0.15 في المئة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.3 نقاط، أو 0.16 في المئة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 46.6 نقطة، أو 0.26 في المئة.

وقال مدير محفظة ثورنبرج لإدارة الاستثمار، براين بوريل، من المؤكد أن الأسهم ستظل متيقظة، بشكل خاص تجاه أي بيانات اقتصادية من شأنها أن تدفع الآمال في الهبوط السلس.

وأضاف بوريل: نحن ندخل فترة، حيث ستكون هناك مخاطر انتخابية، وسينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي في البيانات، وخاصة أسواق العمل، حيث نرى ضعفاً، خاصة في الطرف الأدنى من الولايات المتحدة، سيكون هناك توازن بين تخفيف الظروف المالية، وخفض أسعار الفائدة، الذي نشهده مع ضعف سوق العمل.

MENAFN23092024000110011019ID1108705555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث