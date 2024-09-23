وول ستريت ترتفع.. والتركيز على تعليقات صناع السياسات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين إلى تعليقات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبيانات اقتصادية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر الصناعي 60 نقطة، أو 0.15 في المئة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.3 نقاط، أو 0.16 في المئة، في حين ارتفع المؤشر المجمع 46.6 نقطة، أو 0.26 في المئة.

وقال مدير محفظة ثورنبرج لإدارة الاستثمار، براين بوريل، من المؤكد أن الأسهم ستظل متيقظة، بشكل خاص تجاه أي بيانات اقتصادية من شأنها أن تدفع الآمال في الهبوط السلس.

وأضاف بوريل: نحن ندخل فترة، حيث ستكون هناك مخاطر انتخابية، وسينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي في البيانات، وخاصة أسواق العمل، حيث نرى ضعفاً، خاصة في الطرف الأدنى من الولايات المتحدة، سيكون هناك توازن بين تخفيف الظروف المالية، وخفض أسعار الفائدة، الذي نشهده مع ضعف سوق العمل.