الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب اليوم“الاثنين” إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وسط التوتر الجيوسياسي واستمرار حالة التفاؤل بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وذلك رغم قوة الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2631.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال بارت ميليك خبير السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز "لا تزال السوق تتفاعل مع خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بمقدار 50 نقطة أساس يوم "الأربعاء" الماضي... وأشار المركزي الأمريكي إلى أنه ليس قلقا بشكل خاص بشأن التضخم وأنه سيبذل قصارى جهده للتأكد من أن البطالة ليست مشكلة في الولايات المتحدة".

وذكر ميليك أن انخفاض معدلات التوظيف من شأنه أن يجعل السوق تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي قد يصبح أكثر ميلا نحو الخفض هو ما يساعد الذهب كثيراً، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد تعزز أيضا ارتفاع الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.97 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 966.55 دولار، وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.