ارتفاع أسعار النفط وسط توتر الشرق الأوسط والقلق في خليج المكسيك

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" وسط قلق المستثمرين إزاء الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتوقف بعض الإنتاج بسبب اضطراب جوي في خليج المكسيك.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 51 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 75 دولارا للبرميل.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 65 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 71.65 دولار.

وشنت إسرائيل ضربات جوية "الاثنين" على المئات من الأهداف التابعة لجماعة حزب الله في لبنان مما أودى بحياة 274 شخصا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، ليشهد البلد بذلك أدمى يوم في المواجهات المستمرة منذ عام تقريبا.

كما تشكل اضطرابات مدارية بالقرب من خليج المكسيك تهديداً لإمدادات النفط. وقالت شركة شل "الأحد" إنها ستوقف الإنتاج في منشأتي ستونز وأبوماتوكس بالمنطقة كإجراء احترازي.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وتلميحه لمزيد من الخفض بحلول نهاية العام.

وجاء ارتفاع الأسعار محدوداً بعد أن أظهر مسح "الاثنين" انكماشا كبيرا في أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة هذا الشهر مع استقرار قطاع الخدمات وتسارع التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.

واستقر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في سبتمبر، لكن متوسط أسعار السلع والخدمات ارتفع بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تكافح الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وسط ضغوط تدفع لمزيد من التباطؤ رغم اتخاذها سلسلة من التدابير لتحفيز الإنفاق المحلي.