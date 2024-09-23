استثمر في الإمارات.. بيور هارفست قصة ملهمة في الزراعة الذكية

تعد قصة تحويل الصحراء إلى أرض خصبة في دولة الإمارات إنجازاً ملهماً

يجسد مدى التقدم الذي يمكن تحقيقه باستخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في الدولة.

الحملة الإعلامية العالمية "استثمر في الإمارات" التي أطلقتها دولة الإمارات، وبدأت برسالة من النجم العالمي إدريس إلبا، يدعو فيها المبتكرين والمبدعين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، تسلط الضوء على قصص النجاح المستحيلة التي تحققت على أرض الإمارات.

وسط بيئة جافة وقاحلة، جابه سكاي كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة "بيور هارفست للمزارع الذكية"، التحديات البيئية وحوَّلها إلى فرص زراعية استثنائية، من خلال الاستفادة من الزراعة المائية والابتكار في تقنيات الزراعة، لينجح في قهر تلك التحديات ويحقق رؤيته لزراعة الطماطم في قلب الصحراء بعد أن كانت مجرد حلم، ليعكس هذا المشروع الإمكانات التي توفرها الإمارات كمركز عالمي للمشاريع المبتكرة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.



يعود اختيار كورتز لدولة الإمارات تحديداً، إلى ما تتمتع به من مزيج فريد، يجمع بين الظروف المناخية الصعبة، والمناخ الحيوي الذي توفره للشركات الناشئة، إضافة إلى حرص الحكومة على دعم الابتكار.

وبفضل هذه العوامل مجتمعة، أصبحت دولة الإمارات الموقع المثالي لأعمال بيور هارفست، فمن إطلاق وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي، وصولاً إلى منصة "Hub71" في أبوظبي، تسعى دولة الإمارات إلى تطوير بيئة خصبة ملائمة لحل بعض أبرز التحديات وأكثرها إلحاحاً في العالم، مثل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

وتُعد ندرة المياه أحد التحديات الرئيسة في دولة الإمارات، ولمواجهة هذا التحدي، طورت شركة بيور هارفست نظاماً عالي التقنية للبيوت الزجاجية، يوظف نظاما للتحكم بالمناخ طورته وتملكه الشركة، يتيح المحافظة على ظروف نمو مثالية وإعادة تدوير المياه.

كما يستخدم النظام أيضاً أجهزة استشعار وأدوات تحليل البيانات، لمراقبة مختلف جوانب عملية النمو، ما يضمن الاستخدام الفعال للموارد.

وجاءت نتائج هذا النظام مُبهرة، حيث تمتد بيوت شركة بيور هارفست الزجاجية الآن، على مساحة تزيد على 22 هكتاراً، وتنتج أكثر من 12 مليون كيلوغرام من المحاصيل عالية الجودة سنويا، ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من الطماطم والخضراوات الورقية والفراولة وغير ذلك، وقد أصبحت هذه المحاصيل الطازجة حالياً منتجات أساسية في متاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة في جميع أنحاء منطقة الخليج، ما ترك تأثيرا ملموسا على سلسلة إمدادات الغذاء المحلية.

وجمعت "بيور هارفست" تمويلات بقيمة تقارب الـ 400 مليون دولار، ما يجعلها مهيأة للتوسع في طرح حلولها المبتكرة في مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة.

ويعزو كورتز الفضل في نجاح الشركة، إلى حكومة الإمارات الداعمة والتزامها بالابتكار، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة من تجربة الإمارات قادرة على إحداث ثورة في قطاع الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وتحتضن دولة الإمارات، إضافة إلى شركة بيور هارفست، مشروعات رائدة أخرى ساهمت في إعادة رسم ملامح قطاع الأغذية والزراعة، ففي "بوكا"، وهو مطعم إسباني متوسطي شهير في دبي، تتألق الشيف باتريشيا رويج كشاهد على أن الطعام الفاخر يمكن أن يكون مميزاً ومستداماً على حد سواء.



ويحصل مطعم بوكا على مكوناته من مصادر محلية، بما في ذلك المأكولات البحرية الطازجة ونباتات الصحراء الفريدة، ما يقلل من بصمته الكربونية، دون التنازل عن معايير جودة الطهي الاستثنائية.

وقد حاز المطعم العديد من الجوائز تقديرا لالتزامه وتفانيه بالعمل لتحقيق الاستدامة، ومن هذه الإنجازات حصوله على نجمة ميشلان الخضراء.

ولم تقتصر جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات على استقطاب الشركات الناشئة مثل بيور هارفست، بل تعدتها لتستقطب استثمارات ضخمة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، فبين عامي 2021 و2022، ارتفعت استثمارات التكنولوجيا الزراعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 97 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.

وقد لعبت شركات رأس المال الاستثماري مثل شركة شروق بارتنرز، دورا حاسما في هذا النمو، حيث قدمت التمويل والدعم الأساسيين للشركات الناشئة.

وساهمت المبادرات والحاضنات المدعومة من الحكومة، مثل منصة Hub71 في أبوظبي ومؤسسة دبي للمستقبل، في تطوير وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، حيث توفر هذه المنصات الدعم التنظيمي والبنية التحتية وفرص بناء المجتمع، ما يدعم ازدهار الشركات الناشئة.

وينعكس التزام دولة الإمارات نحو الابتكار والتنمية المستدامة أيضا في استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، والتي تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالميا في هذا القطاع الواعد بحلول عام 2051.

وقامت "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، وهي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بحشد استثمارات تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار، موجهة للبحث والتطوير في مجال الزراعة.

ويُقدم "تحدي تكنولوجيا الغذاء"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جوائز نقدية كبيرة، ودعماً للمبتكرين الذين ينجحون في تقديم حلول رائدة للتحديات الزراعية.

ويجتذب قطاع التكنولوجيا الزراعية المزدهر في دولة الإمارات، أفضل المواهب والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما يجعل الدولة مركزا عالميا للابتكار، وبفضل الحكومة الداعمة وبيئة العمل الديناميكية والتركيز على الاستدامة، فإن دولة الإمارات باشرت بتطوير مستقبل يصبح فيه المستحيل ممكنا.

يذكر أن حملة "استثمر في الإمارات" تجوب مدنا عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيوريخ، وجنيف ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع، كما تم ضمن الحملة إطلاق منصة Invest، التي تقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال.