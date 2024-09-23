تصعيد غير مسبوق.. 356 قتيلاً و1246 جريحاً في غارات إسرائيلية على لبنان

شهد لبنان أدمى يوم في الصراع المستمر مع إسرائيل

منذ عام تقريباً، حيث

شنت إسرائيل ضربات جوية على مئات الأهداف التابعة لجماعة "حزب الله"، ما أودى بحياة

356 وإصابة 1246، مضيفاً أن من بين القتلى 24 طفلاً و42 امرأة، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

وعقب عمليات تبادل لإطلاق النار عبر الحدود اعتبرت الأشد

منذ بدء الأعمال القتالية، طالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها فيها.

وحولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية حيث تطلق الجماعة الصواريخ عليها دعماً لحركة

(حماس) التي تخوض حرباً مع إسرائيل في غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي اليوم الحزب في جنوب لبنان وسهل البقاع في الشرق والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا في أكبر ضرباته من حيث النطاق.

أيام

صعبة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواجه "أياماً صعبة" في الوقت الذي تكثف فيه الضربات على حزب الله في جنوب لبنان، ودعا الإسرائيليين إلى الحفاظ على وحدتهم مع استمرار الحملة.

وأضاف في رسالة بعد تقييم الوضع في مقر للجيش داخل تل أبيب "وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني ​​وتوازن القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نفعله".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه في وقت سابق اليوم: "نكثف هجماتنا في لبنان، وستستمر العمليات حتى نحقق هدفنا بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان. هذه أيام يتعين فيها على الإسرائيليين التحلي بالهدوء".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.

800 هدف

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية إن 274 قتيلاً على الأقل، بينهم 21 طفلاً، و31 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين 1024.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب نحو 800 هدف لحزب الله،

وذلك بعد أن حذر في وقت سابق من أن غارات جوية وشيكة ستستهدف منازل في لبنان "يخفي فيها حزب الله أسلحته".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بأن حزب الله يخزن أسلحة في منازل وقرى.

وقالت الجماعة اللبنانية إنها أطلقت عشرات الصواريخ على موقع عسكري إسرائيلي ردا على الهجمات.

غارات



وزادت الضربات الجوية من الضغوط على جماعة حزب الله التي تعرضت الأسبوع الماضي لضربة وصفها الأمين العام للجماعة حسن نصر الله بأنها "كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخها بعد انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤها.

واتُهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم لكنها لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.

وفي ضربة أخرى، استهدفت غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة عدداً من أكبر قيادات حزب الله في هجوم قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه أسفر عن مقتل 45 شخصاً.

وقال حزب الله إن 16 عضواً من الجماعة من بين القتلى، بمن فيهم القيادي الكبير إبراهيم عقيل والقيادي أحمد وهبي.

وأثار القتال مخاوف من أن تنخرط الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الوثيق، وإيران في حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالضربات الإسرائيلية.

وقال: "مغامرة الصهاينة الجديدة ستكون لها عواقب وخيمة".

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصاً أصيب بجروح طفيفة من شظايا أحدث وابل من الصواريخ التي أطلقت على شمال إسرائيل.

وقال عماد كريدية رئيس شركة الاتصالات اللبنانية أوجيرو لرويترز اليوم الاثنين إن الشبكة رصدت أكثر من 80 ألف مكالمة تطلب من الناس إخلاء مناطقهم، دون أن يتم الرد على جميع هذه المكالمات.

وقال مكتب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في بيان إن الوزير فتح المدارس في بيروت ومدينة طرابلس في شمال البلاد وفي جنوب لبنان كملاجئ في ظل نزوح المواطنين بكثافة.

وتلقى مواطنون، حتى في العاصمة بيروت، مكالمات الإخلاء على الهواتف.

قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن الوزارة تلقت مكالمة مماثلة لإخلاء المبنى، لكنه أشار إلى أن الوزارة لن تفعل. وقال لرويترز "هذه حرب نفسية".



