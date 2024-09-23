أنباء عن مقتل القائد العسكري في حزب الله علي كركي في غارة إسرائيلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهدفت
ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الاثنين،
القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية علي كركي قائد الجبهة الجنوبية، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لرويترز.
ونقلت الوكالة عن المصدر الأمني أن "مصير كركي غير معروف".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ "ضربة محددة الهدف".
وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "مسيّرة اسرائيلية استهدفت أحد قادة حزب الله" بعدما كانت غارة اسرائيلية أودت الجمعة بقائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في الحزب مع عدد من قادة القوة.
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