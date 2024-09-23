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أنباء عن مقتل القائد العسكري في حزب الله علي كركي في غارة إسرائيلية

9/23/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدفت
ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الاثنين،
القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية علي كركي قائد الجبهة الجنوبية، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لرويترز.

ونقلت الوكالة عن المصدر الأمني أن "مصير كركي غير معروف".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ "ضربة محددة الهدف".

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "مسيّرة اسرائيلية استهدفت أحد قادة حزب الله" بعدما كانت غارة اسرائيلية أودت الجمعة بقائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في الحزب مع عدد من قادة القوة.

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