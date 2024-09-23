محمد بن زايد يصل إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي في مقدمة مستقبليه

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى البيت الأبيض في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله.. جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي رحب بزيارته والوفد المرافق.
ويبحث سموه مع
جو بايدن خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.
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