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محمد بن زايد يصل إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي في مقدمة مستقبليه

9/23/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى البيت الأبيض في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وكان في استقبال سموه لدى وصوله.. جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي رحب بزيارته والوفد المرافق.


ويبحث سموه مع
جو بايدن خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

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