بايدن: سأبحث مع محمد بن زايد جهود إنهاء الحرب في غزة والتهدئة في لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن،
لدى استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في البيت الأبيض، الإثنين، أنه "يعمل على احتواء التصعيد" في لبنان، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته.
وقال بايدن
إنه سيبحث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جهود إنهاء الحرب في غزة، والجهود المبذولة لتهدئة الوضع في لبنان.
وأضاف: "نعمل على احتواء التصعيد بما يمكّن الناس من العودة إلى ديارهم بكل أمان".
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