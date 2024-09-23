بايدن: سأبحث مع محمد بن زايد جهود إنهاء الحرب في غزة والتهدئة في لبنان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن،

لدى استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في البيت الأبيض، الإثنين، أنه "يعمل على احتواء التصعيد" في لبنان، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته.

وقال بايدن

إنه سيبحث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جهود إنهاء الحرب في غزة، والجهود المبذولة لتهدئة الوضع في لبنان.

وأضاف: "نعمل على احتواء التصعيد بما يمكّن الناس من العودة إلى ديارهم بكل أمان".