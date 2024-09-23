على وقع القصف الإسرائيلي المكثف على حزب الله.. فرار جماعي من جنوب لبنان إلى شماله

في مشهد أعاد للبنانيين ذكريات مؤلمة، انتظمت صفوف طويلة من السيارات على

الطرق السريعة ميممة تجاه الشمال، اليوم الاثنين، بعد أن أجبر

القصف الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان الأسر على المغادرة، آباء وأمهات يحتضنون

أبناءهم حاملين أمتعتهم في حقائب على أسطح السيارات بينما كان الدخان الأسود يتصاعد من خلفهم.

كانت أعداد لا حصر لها من السيارات والشاحنات الصغيرة والبيك آب محملة بالأمتعة ومكتظة بالركاب. وشوهدت سيارات تحمل عدة أجيال من عائلة واحدة. وفرت أسر أخرى بسرعة دون أن تأخذ معها سوى الضروريات الأساسية التي جمعتها بينما كانت القنابل تتساقط من فوقهم.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في غزة العام الماضي، لكن إسرائيل كثفت حملتها العسكرية بسرعة خلال الأسبوع المنصرم.

ومع تصاعد القصف ليشمل أنحاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، تلقى السكان مكالمات هاتفية مسجلة مسبقاً من الجيش الإسرائيلي تأمرهم بمغادرة منازلهم من أجل سلامتهم.

يوم دامٍ

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 356 شخصا قتلوا في القصف وأصيب 1246 منذ الصباح، وقال مسؤول إن هذا هو اليوم الأكثر دموية في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها ضربت نحو 800 هدف مرتبط بجماعة حزب الله وإن المباني التي ضربتها تحتوي على أسلحة تابعة للجماعة.. وشاهد البعض الدمار عن قرب.