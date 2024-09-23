الميثاق الوطني يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد دعم سيادة الاراضي ا

MENAFN - Khaberni) خبرني -في ظل التصعيد المستمر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، يعرب حزب الميثاق الوطني عن إدانته الشديدة لهذا العدوان السافر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتهديدًا لأمن واستقرار الاقليم.





هذا ويؤكد الميثاق الوطني على أهمية وحدة الصف الوطني اللبناني في مواجهة هذه التحديات، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الإقليميين.







إن تكرار هذه الاعتداءات يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي.





واننا في حزب الميثاق الوطني نؤكد على دعمنا الكامل للسيادة الوطنية اللبنانية لحماية ارواح المواطنين واراضيها من الانتهاكات، وندعو جميع القوى الوطنية في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتكاتف، لتجنب أي صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار والتفرقة.

