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إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت

9/23/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الاثنين، إنه تم إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وأضاف مستو، ، أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن شركات الطائرات الأردنية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان الاثنين، أدت إلى
استشهاد المئات
خلال يوم واحد.

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