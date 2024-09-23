إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الاثنين، إنه تم إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.
وأضاف مستو، ، أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن شركات الطائرات الأردنية.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان الاثنين، أدت إلى
استشهاد المئات
خلال يوم واحد.
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