MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الاثنين، إنه تم إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وأضاف مستو، ، أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن شركات الطائرات الأردنية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان الاثنين، أدت إلى

استشهاد المئات

خلال يوم واحد.