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ماراثون احتفالي

9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Al Watan) توّج رئيس جامعة جازان، الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، الفائزين في سباق الماراثون، الذي نظمته الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ضمن احتفالات منطقة جازان بذكرى اليوم الوطني الـ94، وذلك أمام البرج الإداري بالمدينة الجامعية.
وكانت بداية السباق من الكورنيش الشمالي وانتهاء ببرج الجامعة بمسافة 5 كم، وشهد مشاركة أكثر من 222 متسابقًا من مختلف الفئات العمرية.

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