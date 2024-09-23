ماراثون احتفالي
التاريخ
9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توّج رئيس جامعة
جازان، الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، الفائزين في سباق الماراثون، الذي نظمته الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ضمن احتفالات منطقة جازان بذكرى اليوم الوطني الـ94، وذلك أمام البرج الإداري بالمدينة الجامعية.
وكانت بداية السباق من الكورنيش الشمالي وانتهاء ببرج الجامعة بمسافة 5 كم، وشهد مشاركة أكثر من 222 متسابقًا من مختلف الفئات العمرية.
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