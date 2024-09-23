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هيبة وطن

9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يوم مميز يصافح الدنيا كل عام ليذكرنا بأن للسلام أرض، اليوم الوطني السعودي يوم استثنائي في قلب كل سعودي، مشاعر عالية الوتيرة بالفخر والاعتزاز لوطن تخطى أزمات بأولويات لا تقبل المساومة، جعل على رأس قائمة تلك الأولويات كرامة كل من يعيش تحت سمائه، لذلك فهو يوم عيد لكل إنسان نزيه راصد لقصص البطولة لا يبحث إلا عن الحقيقة ، وطني لم يسمح لأي يد غاشمة أن تنال بأطماعها من شعبه وكل من عاش بين جنباته، كيف لا وأرضه صارت سماء للطائرات وسكنا آمنا لكل من وطأها، كانت ولازالت قيادتنا أبوية سندت عزيمتنا ومعا سندنا الوطن حبا وفخرا وغيرة وحميّة لنتخطى الصعاب بمشهد لُحمة بين شعب وحكومة لا مثيل له، أثق تمام الثقة أنها حالة إنسانية تربوية ستُدرس في مقررات القيادة كاتجاه حديث ونادر جمع أمة كاملة مع قيادتها وليس خلفها بخطوط دفاع متساوية في مواجهة المواقف مهما كانت صعوبتها ومهما كانت الأهداف طموحة كان لهذه الأرض همة صمدت بل ولتكون العبارات منصفة وطني وشعبه شعب طويق لم يصمد فقط بل واصل المسير، يتسلق المجد بيد ويمد يده الأخرى في ذات الوقت لكل من أراد العون ، ولا عجب فالإنسانية والمروءة شيمة ترابه ، وكلما تعاظمت الخطوب وتسارعت الأحداث التي تلوّح بإرهاصات حول ضرورة وجود اجراءات حثيثة للحاق بالمنافسة العالمية تفرض مداخل إدارية حازمة ، نجد دولتنا الحبيبة تحشد أجهزتها لمواجهة أي عقبة تقف أمام حياة -أقل ما يُقال عنها -كريمة للمواطن السعودي رافضة المساس برفاهيته وأمنه ، والإحصائيات على مستوى التعليم والصحة والاقتصاد خير مؤشر بأن أحلام السعوديين كان لها السيادة لدى حكومتها، ومن ثم كانت السيادة للمملكة العربية السعودية على العالم بفضل الله ثم قيادتنا الرشيدة.
تجارب حقيقية صدرتها المملكة للتاريخ لتخلد معاني عظيمة لكلمة من ثلاثة أحرف (وطن).
كمواطنة سعودية، استيقظ كل صباح بمشاعر حب وفخر واعتزاز بوطني الغالي وطن يحلق بأجنحة شامخة لا يرضى إلا بمعانقة سماء المجد والعلياء ممجدا خالق السماء. فالسلام الوطني السعودي ترانيم نمارسها وإنجازات نعيشها.

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