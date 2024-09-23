(MENAFN
- Al Watan)
في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني 94 )، وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.
وفي هذه المناسبة التي نفخر بها كل عام فإنني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
هذا اليوم الذي يجدّد في نفوسنا ذكرى تضحيات وإنجازات المؤسس ومدى حرص أبنائه الكرام من بعده على تكريس كل الجهود، وتسخير كل الإمكانات والإنجازات، الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية، من أجل أبناء هذا الوطن الغالي، يخلد فينا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة وقيادتها الرشيدة.
وهذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفاً واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة ومساندة دورها الإيجابي والرائد في جميع المجالات. إن كلّ عام يمرّ علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح الازدهار، ونلمس فيه التقدم في شتّى المجالات، وما يتحقق من إنجازات لرؤية المملكة 2030.
* الشيخ الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ
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