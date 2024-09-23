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وطن شامخ

9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني 94 )، وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.
وفي هذه المناسبة التي نفخر بها كل عام فإنني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
هذا اليوم الذي يجدّد في نفوسنا ذكرى تضحيات وإنجازات المؤسس ومدى حرص أبنائه الكرام من بعده على تكريس كل الجهود، وتسخير كل الإمكانات والإنجازات، الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية، من أجل أبناء هذا الوطن الغالي، يخلد فينا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة وقيادتها الرشيدة.
وهذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفاً واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة ومساندة دورها الإيجابي والرائد في جميع المجالات. إن كلّ عام يمرّ علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح الازدهار، ونلمس فيه التقدم في شتّى المجالات، وما يتحقق من إنجازات لرؤية المملكة 2030.
* الشيخ الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ

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