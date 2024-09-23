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نحلم ونحقق

9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يتجدد الاحتفال باليوم الوطني عاما بعد عام على مدى أجيال، ونتذكر معه أين كنا وأين أصبحنا، ونطمح أن نكون مستقبلا في تطور مستمر، ورحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي وحد هذا الكيان الكبير (المملكة العربية السعودية) تحت اسم واحد ودستور واحد وعلم واحد وشعب واحد وجيش واحد، ورحم الله أبناءه البررة الملوك الذين جاءوا من بعده: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، الذين أرسوا دعائم الحكم، وأسسوا الأنظمة والكيانات الحكومية التي تدير شؤون الشعب بالعدل والمساواة، لا فرق بين كبير أو صغير، أو قريب أو بعيد، أو وزير أو غفير، وأطال الله عمر ملكنا سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، اللذين واصلا نهج الأولين، وزادا عليه بالتطوير في شتى المجالات، بدءا من الاستمرار في تطوير مشاريع الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتستوعب أكثر من مليونين حاج سنويا من الداخل والخارج، وعشرات الملايين من المعتمرين والزوار طوال العام، ثم تمكين الكفاءات من الرجال والنساء في السياسة والتنمية والاقتصاد والإدارة، ومن ذلك تمكين المرأة بصفة خاصة، ومشاركتها الرجل الأعمال في القطاعين العام والخاص، فأثبتت نجاحها، مما أدى إلى تخفيض نسبة البطالة في المملكة 50%، ثم طورا منظومة السياحة، لتصبح المملكة مقصدا سياحيا طوال العام، وأصبح الدخل من السياحة رافدا مهما من روافد إيرادات الدولة، وفي الوقت نفسه استمرت المشاريع الكبيرة، مثل الطرق البرية وسكك الحديد والمطارات ومشاريع الإسكان والمدن الاقتصادية والترفيهية في كل منطقة من مناطق المملكة.
وأخيرا، أسأل الله لولاة أمرنا وللحكومة الرشيدة دوام العز والتمكين على مدى السنين.
* المستشار عبدالله بن سعد الفصيلي

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