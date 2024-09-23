أرض الشهامة

(MENAFN
- Al Watan)
موطن العز والعلا والفخامة
ورحاب الندى وأرض الشهامة
مهبط الوحي هل علا ذاك فخر
منذ ((اقرأ)) إلى نهار القيامة
من أتاه بالخير لاقاه ضعف
أو نواه بالشر رُمت عظامه
طف بأبها وسل قبور شعار
هل أتى معتد ونال السلامة
وانظر الحد والحماة عليه
كأسود الشرى على سفح رامه
درة سعدها بآل سعود
هامة أطبقت على كل هامة
من شذا عَرفها وخمر رباها
من أتى حدها أراق المدامة
شرقها والشمال من بعد نجد
وجبال السراة تنبي تهامة
عن ملوك سادوا فشادوا منارا
ورعوه حتى أقاموا نظامه
حفظ الله أرضه وسماه
قلتها من رواق صدر الكرامة
* فارس بن محمد بن محلس عسيري
معلم الدراسات الإسلامية بمتوسطة صدر الكرامة - تعليم محايل عسير
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