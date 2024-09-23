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أرض الشهامة

9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Al Watan) موطن العز والعلا والفخامة
ورحاب الندى وأرض الشهامة
مهبط الوحي هل علا ذاك فخر
منذ ((اقرأ)) إلى نهار القيامة
من أتاه بالخير لاقاه ضعف
أو نواه بالشر رُمت عظامه
طف بأبها وسل قبور شعار
هل أتى معتد ونال السلامة
وانظر الحد والحماة عليه
كأسود الشرى على سفح رامه
درة سعدها بآل سعود
هامة أطبقت على كل هامة
من شذا عَرفها وخمر رباها
من أتى حدها أراق المدامة
شرقها والشمال من بعد نجد
وجبال السراة تنبي تهامة
عن ملوك سادوا فشادوا منارا
ورعوه حتى أقاموا نظامه
حفظ الله أرضه وسماه
قلتها من رواق صدر الكرامة
* فارس بن محمد بن محلس عسيري
معلم الدراسات الإسلامية بمتوسطة صدر الكرامة - تعليم محايل عسير

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