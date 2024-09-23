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مشاريع المملكة تبهر العالم وتمهد لمستقبل مزدهر

9/23/2024 2:53:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 ترليون دولار (ما يعادل 4.87 مليارات ريال) على مدى السنوات الثماني الماضية كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط لتصبح مكانًا أكثر جاذبية للعيش والعمل والسفر.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 94 مفتخرة بتاريخ مجيد، ومتطلعة إلى غد مشرق، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
رؤية السعودية 2030
تعد رؤية 2030 مبادرة طموحة أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي. كما تهدف هذه الرؤية إلى تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان.
هذه الرؤية وضعت المملكة التي اعتمدت تاريخيا على ثرواتها النفطية الضخمة، أمام تحديات مرحلة انتقالية غير مسبوقة، تتخلى فيها عن كل ما سبق واعتادت عليه من أسلوب حياة ومفاهيم ثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن الأداء الحكومي، تحضيرا لمرحلة الاستغناء عن النفط كمورد رئيسي للإيرادات ومصدر أول للطاقة، وكهوية اقتصادية للسعودية، حتى باتت إحدى مسميات الرؤية المستخدمة ((خطة ما بعد النفط))، في تجل واضح لأهدافها.
15 مشروعا عملاقا
وتستمر أعمال البناء والتشييد في نحو 15 مشروعًا عملاقًا غرب السعودية وذلك بقيمة 693.3 مليار دولار (2.6 ترليون ريال). وتعد المشاريع الضخمة أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 إذ تهدف لتطوير قطاعات جديدة للاقتصاد السعودي بما في ذلك الرعاية الصحية والرياضة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسيارات والعقارات والفضاء والدفاع والترفيه والتجزئة والتعدين.
وتتسم بعض المشاريع بالحجم والطموح بحيث يتم تعريفها على أنها مشاريع ((عملاقة))، والتي تعد مشاريع تبنى ((مرة واحدة في الجيل)).
وكان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قال إن المملكة أكملت ((نحو 87%)) من أهداف ((رؤية 2030)).
مستوى قياسي لترسية العقود
ووصلت ترسية العقود في المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 102.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 64.5% عن عام 2022 وتتوزع هذه العقود عبر الصناعات، مما يشير إلى عملية تنمية شاملة في المملكة.
في حين منحت مدينة نيوم المستقبلية وحدها عقودًا بقيمة 237 مليار دولار، وتم منح مشروع التطوير السياحي الضخم، مشروع البحر الأحمر، عقودًا بقيمة 21 مليار دولار منذ عام 2017 عندما تم الإعلان عنه، وفقًا لبيانات ((ميد)).
ارتفاع حجم المشاريع
وارتفع حجم المشاريع في السعودية بنسبة 4% عن العام الماضي، وفقًا لشركة Knight Frank. وقالت مجموعة الاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن مشاريع جيجا السعودية، إن هذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل نيوم على ساحل البحر الأحمر.
تم منح عقود عقارية بقيمة 164 مليار دولار تقريبًا منذ عام 2016، عندما كشف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن إستراتيجيته لتقليل اعتماد المملكة على النفط وتحسين نوعية الحياة للسكان.
ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (ما يعادل 28.7 مليار دولار) إلى نيوم، مع إنفاق كبير على التطوير داخلها المعروف باسم The Line، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا، ومن المتوقع أن يمتد في النهاية على طول حوالي 105 أميال.
وتشمل المشاريع الأخرى، الأكثر إنفاقا حتى الآن، شركة الإسكان الوطنية بقيمة 12 مليار دولار، وتطوير بوابة الدرعية بقيمة 9 مليارات دولار، ومدينة القدية الترفيهية في الرياض بحوالي 7 مليارات دولار، بحسب ((نايت فرانك)).
وفي حين لا تزال العديد من المشاريع الضخمة بعيدة عن التنفيذ، تعمل المملكة على قدم وساق للتغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف في محاولة لتحقيق الأهداف. ومن المقرر تنفيذ غالبية المشاريع بين عامي 2028 و2030، ومن المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم مع اقترابها من تلك المواعيد النهائية.
الرياض نقطة محورية
وتظل الرياض نقطة محورية، حيث تم منح حوالي 35 مليار دولار من العقود حتى الآن. ومن المتوقع أن تضيف العاصمة ما يقرب من 29000 غرفة فندقية و4.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية و340 ألف منزل بحلول بداية العقد المقبل.
وقالت ((نايت فرانك)) إنه ستكون هناك ((سلسلة أخرى من التطورات الجديدة))، حيث تستعد المدينة لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
وقالت الشركة إن أكثر من 54 مليار دولار ذهبت إلى الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة بها، حيث يجري حاليًا تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشروعًا ضخمًا.
تم تصميم الكثير من البناء في المملكة العربية السعودية لدعم التنوع الاقتصادي، والمساعدة في إيواء عدد متزايد من السكان وتعزيز جاذبية البلاد كمكان للاستثمار والسياحة.
الاستثمار والسياحة
وتهدف المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، كما تأمل في استضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول نفس الجدول الزمني. وقد سجلت حوالي 109 ملايين سائح العام الماضي، وكان غالبية هؤلاء الأشخاص محليين.
ومن المتوقع أن تضيف الدولة ككل 362000 غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية العقد لتلبية احتياجات التدفق المتوقع للمسافرين.
وقالت شركة نايت فرانك، إن ذلك سيكلف نحو 110 مليارات دولار، واقترحت أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من العقارات متوسطة الحجم - بدلًا من الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم - لجذب مجموعة أوسع من السياح. وأضافت: ((سيكون هذا أمرًا أساسيًا في ضمان تحقيق هدف 150 مليون زائر بحلول عام 2030)).
أكبر سوق للبناء في العالم
ومن المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بحلول نهاية عام 2028، مع قيمة ناتج بناء متوقعة تبلغ 181.5 مليار دولار في جميع القطاعات.
وكشف أحدث تحليل من ((مراجعة المشهد الإنشائي في المملكة العربية السعودية - النصف الأول من عام 2024))، أن قيمة الناتج الإنشائي في المملكة في النصف الأول من عام 2024 نمت بنسبة 43.3% على أساس سنوي لتصل إلى 141.5 مليار دولار عبر القطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والتجارية.
وأظهر تحليل نشر مؤخرا أن القطاع السكني يهيمن على قيمة الناتج الإنشائي في المملكة، حيث يمثل 31% (43.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة الناتج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتبعه قطاع الطاقة والمرافق في المرتبة الثانية بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
3 ترليونات دولار استثمارات
ونظرا لحجم خط أنابيب التنمية، تأمل الحكومة في جذب أكثر من 3 ترليونات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030، وهو الرقم الذي أكده مؤخرا وزير الاستثمار خلال منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات الافتتاحي في الصين، الذي عقد مؤخرا.
ومنذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار، حسب التقرير، مضيفًا أن التحول الحضري الجاري يعكس هدف رؤية 2030 لتوفير أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وأكثر من 6.1 ملايين متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة بحلول نهاية العقد.
سوق البناء السعودي
530 مليار ريال في 2023.
680.6 مليار ريال المتوقع في 2028.
قيمة العقود الحالية حسب المناطق
الرياض 202 مليار ريال.
مكة المكرمة 107.6 مليارات ريال.
تبوك 106.8 مليارات ريال.
مشاريع وتكلفتها (بالريال السعودي) والموعد المتوقع للانتهاء منها
القدية 30 مليارا 2025
سَفِن 1.4 مليار 2026
العلا 15 مليارا 2025
شمس العروس 2 مليار 2027
مشاريع البحر الأحمر 23.6 مليارا 2030- 2035
مدينة جدة الاقتصادية 2 مليار 2027
جبل عمر 5.6 مليارات 2025
مسار مكة 9.8 مليارات 2030
روشن 1.9 مليار 2026
نيوم 500 مليار 2030
تطوير وسط جدة 20 مليارا 2030
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 27 مليارا 2028
رؤى المدينة 37 مليارا 2030
داخر مكة 7 مليارات 2030

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