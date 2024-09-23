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وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا للتعاون الصناعي والتعديني

9/23/2024 2:53:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ تستهدف تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى السعودية، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.
وتستمر زيارة الوزير الخريف إلى أميركا حتى 28 سبتمبر الجاري، وتشمل ولايات نيويورك وكاليفورنيا ونيفادا، يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية بارزة؛ لبحث فرص نقل المعرفة والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدمة للقطاعات الصناعية الإستراتيجية في المملكة، ومناقشة أحدث الحلول الذكية المستخدمة في عمليات التعدين.
اجتماعات مع وزراء الصناعة في العالم
ويستقبل الخريف في مستهل زيارته إلى ولاية نيويورك؛ وزراء الصناعة وقادة التحول الصناعي حول العالم، خلال حدثٍ تنظمه المملكة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، للترويج لاستضافتها المؤتمر العام الـ (21) للمنظمة المنعقد في الرياض 2025، ومنتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف "MIPF" 2024، تعزيزًا للعلاقات المتينة التي تربط المملكة بالمنظمة وبرامجها، وتطويرًا لحلولٍ وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما تتضمن زيارة الوزير الخريف، جولة في بورصة نيويورك التي تعد أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في أمريكا، إلى جانب زيارة جامعة كولومبيا أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولاية، وخامس أقدم جامعة في أمريكا، يلتقي خلالها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
ويزور وزير الصناعة والثروة المعدنية مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، ليلتقي خلال جولة في معرض "linexpo" الذي يعد أكبر معرض تعديني في العالم، بأبرز الشركات التعدينية المشاركة، ويطّلع على أحدث التقنيات المتقدمة المستخدمة في عمليات التعدين، حيث تتضمّن فعاليات المعرض، مشاركة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتنظيمٍ من الرابطة الوطنية للتعدين"NMA".
اجتماع الطاولة المستديرة
ويشارك الخريّف في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية، خلال زيارته لمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ويناقش خلال الاجتماع أبرز القطاعات الصناعية الواعدة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز الفرص التي تتيحها، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، كما يعقد معاليه اجتماعات ثنائية مع عددٍ من قادة القطاع الخاص.
ويزور الخريف عددًا من الشركات البارزة عالميًا في الصناعات المتقدمة، ومنها شركة Jet Zero المتخصصة في صناعة الطيران بكاليفورنيا، ويستكشف مع مارك بايج، المؤسس المشارك ورئيس التكنولوجيا بالشركة فرص التعاون في صناعة الطيران، كما يزور شركة ""SpaceX المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، ويعقد مباحثات مع بريت جونسن المدير المالي للشركة.
كما يشتمل جدول زيارة الخريّف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع عددٍ من الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة.
علاقات اقتصادية مثمرة
وتتمتع السعودية بعلاقات اقتصادية مثمرة مع أمريكا، وخلال عام 2023 بلغت إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 10.08مليار ريال، بينما وصل إجمالي الواردات غير النفطية للسعودية خلال العام نفسه 67.61 مليار ريال، حيث تنوعت أبرز الصادرات بين منتجات الصناعات الكيمياوية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، وعربات طائرات وبواخر، ومعدات نقل، فيما تمثلت أهم الواردات الأمريكية إلى المملكة في المفاعلات النووية، وعربات القاطرات لخطوط السكك الحديدية، وأجهزة البصريات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمنتجات الصيدلانية.

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